Nate per trattare diabete e obesità, le terapie a base di GLP-1 stanno attirando l'attenzione dei ricercatori anche per i loro possibili effetti sul cervello. Le prime evidenze suggeriscono un potenziale ruolo nella prevenzione del declino cognitivo e persino nella lotta alle dipendenze.

Le iniezioni dimagranti hanno rivoluzionato il trattamento dell'obesità e del diabete di tipo 2, aiutando milioni di persone a perdere peso e a migliorare il controllo della glicemia.

Ma oggi gli scienziati stanno guardando oltre gli effetti metabolici, cercando di capire se questi farmaci possano influenzare anche la salute del cervello.

Al centro dell'interesse ci sono i farmaci agonisti del recettore GLP-1, una classe di medicinali che imita un ormone coinvolto nella regolazione dell'insulina e dell'appetito.

Un rischio di declino cognitivo inferiore

Secondo alcune ricerche preliminari, questi trattamenti potrebbero avere effetti protettivi sul sistema nervoso, riducendo infiammazione, stress ossidativo e danni ai vasi sanguigni, tutti fattori coinvolti nel declino cognitivo e nelle demenze.

Uno dei dati più interessanti arriva da uno studio su circa 9'000 persone con diabete di tipo 2 e rischio cardiovascolare elevato. I partecipanti trattati con dulaglutide hanno mostrato un rischio di deterioramento cognitivo inferiore del 14% rispetto a chi aveva ricevuto un placebo.

Altre analisi hanno suggerito risultati ancora più promettenti. In uno studio danese, l'utilizzo di farmaci GLP-1 è stato associato a una riduzione del rischio di demenza del 53%, anche se gli autori invitano alla cautela per via del numero limitato di casi osservati.

Miglioramento della salute cardiovascolare

Secondo Diana Thiara, specialista in medicina dell'obesità dell'Università della California di San Francisco (UCSF), una parte dei benefici potrebbe derivare dal miglioramento della salute cardiovascolare.

Questi farmaci aiutano infatti a controllare glicemia, peso corporeo e pressione arteriosa, fattori strettamente collegati anche alla salute del cervello.

L'interesse della ricerca si estende però anche alle dipendenze. Alcuni studi suggeriscono che i farmaci GLP-1 possano attenuare l'attività dei circuiti cerebrali coinvolti nel desiderio compulsivo di sostanze come alcol e oppioidi.

Un utilizzo nella lotta per le dipendenze?

Il neuroscienziato Khaled Moussawi dell'UCSF sta attualmente conducendo sperimentazioni cliniche per valutare l'efficacia di un nuovo composto, chiamato Brenipatide, nel ridurre il rischio di ricaduta nelle persone con dipendenza da alcol e oppioidi.

Gli esperti sottolineano che le prove disponibili sono ancora preliminari e non giustificano nuove indicazioni terapeutiche. Tuttavia, il crescente numero di studi sta cambiando la percezione di questi farmaci, che potrebbero rivelarsi molto più di semplici strumenti per perdere peso.

Se i risultati verranno confermati da ampie sperimentazioni cliniche, le terapie GLP-1 potrebbero aprire nuove prospettive nella prevenzione delle demenze e nel trattamento delle dipendenze, due delle sfide sanitarie più importanti dei prossimi decenni.