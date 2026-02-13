Con le ondate di caldo, il fresco è diventato un argomento di grande peso. «I visitatori che ho accolto quest'anno mi hanno detto che erano venuti per sfuggire al grande caldo del sud Europa», spiega all'AFP Terje Viblom Pedersen, guida turistica che organizza escursioni nel sud-est della Svezia.

I turisti «rimangono incantati quando arrivano qui», racconta, descrivendo temperature massime inferiori ai 30 °C. «Quando dico loro che siamo in piena alta stagione estiva, rimangono sorpresi», perché «non c'è affollamento e l'atmosfera è rilassata».

Nel centro storico di Stoccolma, poco prima che inizi a piovere, anche una coppia di turisti francesi si rallegra. Daniel e Florence Gastaldi, da poco in pensione, avevano prenotato il loro viaggio in primavera, prima dell’arrivo del gran caldo. Tuttavia, «essendo marsigliesi, siamo davvero contenti di trovare un po’ di fresco qui», dicono. «Fa bene sfuggire alla canicola!».

Sempre più «coolcations»

La tendenza delle «coolcations», un concetto nato dalla fusione tra «cool» (fresco) e «vacations» (vacanze), sembra affermarsi di anno in anno.

In Francia, «città come Saint-Claude nell’Haut-Jura (nell’est del Paese, ndr) hanno registrato un afflusso turistico molto più consistente a luglio rispetto agli anni precedenti», spiega Jean-Pascal Chopard, direttore di Jura Tourisme. «Questo perché in quota la temperatura si abbassa notevolmente la sera e durante la notte, rendendo i soggiorni molto più piacevoli».

Quando il caldo si fa intenso, anche altri paesi oltre a quelli del bacino del Mediterraneo fanno sognare. Sulla piattaforma francese del sito Hotels.com, le ricerche di prenotazioni per Copenaghen, in Danimarca, sono così aumentate del 246% dall’arrivo della prima ondata di caldo di maggio, mentre quelle per Dublino, in Irlanda, sono aumentate del 151%.

Il Sud continua a essere molto apprezzato

Un'evoluzione che si riscontra anche negli Stati Uniti, come testimonia Jonna Robertson, consulente di viaggio presso Fora Travel. Secondo i dati di questa start-up americana specializzata nel settore dei viaggi, «Oslo ha registrato una crescita delle prenotazioni del 154% su base annua, Helsinki del 124%», mentre anche l’Alaska (Stati Uniti) o la Patagonia (Argentina) potrebbero trarne vantaggio, spiega l’esperta, fondatrice di Coolcation Adventures.

Ma questo entusiasmo può davvero modificare la geografia del turismo internazionale? Le scelte dei viaggiatori dipendono da molti altri fattori, come i prezzi. E il sud dell’Europa, più economico del nord, rimane in testa alle destinazioni più ambite.

«Tutti i paesi europei hanno registrato un aumento degli arrivi turistici e non si rileva alcuna tendenza collegata al caldo», afferma il professore svedese Stefan Gossling, esperto di turismo.

«La temperatura è un aspetto che le persone prendono in considerazione quando partono per le vacanze. Ma ci sono molti altri fattori. L’Italia non è la Danimarca in termini di cultura, ambiente e prezzi. Tutto ciò fa sì che le persone non cambino facilmente destinazione quando ne hanno una preferita», aggiunge.

L'agenzia norvegese per la promozione del turismo conferma: «Le nostre recenti indagini tra i visitatori mostrano che circa un turista straniero su cinque ritiene che le temperature estive più fresche siano uno dei motivi per scegliere la Norvegia».

Tuttavia, ricorda l’agenzia, «il clima è solo uno dei numerosi fattori che influenzano le decisioni di viaggio», ai quali si aggiungono la sicurezza, la natura, l’accessibilità, i collegamenti aerei o i tassi di cambio... Senza dimenticare che i paesi mediterranei dispongono di infrastrutture turistiche molto estese.

Grecia e Spagna ancora ambite

I dati continuano del resto a evidenziare l'importanza delle destinazioni con clima mite. La Grecia, ad esempio, ha registrato lo scorso anno il suo record in termini di numero di visitatori, proprio come la Spagna.

Per questo Paese, la spesa dei turisti locali e stranieri è già aumentata di oltre l'8% nel secondo trimestre del 2026, secondo i dati pubblicati pochi giorni fa dall'organizzazione Exceltur, che riunisce le principali aziende turistiche spagnole.

Jonna Robertson punta invece su una ridistribuzione stagionale e su partenze verso paesi più caldi in primavera o in autunno, per evitare sia il sovraffollamento turistico che temperature estenuanti.