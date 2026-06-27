Quando il caldo soffoca la Svizzera e anche gli altri Paesi europei, la doccia diventa l’arma segreta contro le notti insonni e le giornate afose. Ma quando è più efficace, al mattino o alla sera? C’è un momento della giornata che ha la meglio? Ecco le risposte dell'esperta.

Hai fretta? blue News riassume per te A causa dell'ondata di caldo in corso, molte persone fanno la doccia più volte al giorno.

Secondo un sondaggio, in totale svizzeri e svizzere dedicano a questa attività 31 ore all'anno.

Secondo la microbiologa britannica Primrose Freestone, dal punto di vista igienico la doccia mattutina ha un leggero vantaggio.

Altrettanto importante è il lavaggio regolare della biancheria da letto.

Il caldo ha la Svizzera in pugno: a Sion, in Vallese, nei prossimi giorni sono previste temperature fino a 35 gradi. E nemmeno in montagna si respira un po’ di fresco: a Laax, nei Grigioni, si raggiungono i 30 gradi e oltre.

Quando la colonnina di mercurio non scende quasi per niente nemmeno di notte, la doccia diventa un vero e proprio toccasana quotidiano. Ma è anche il momento della giornata in cui la si fa a determinare quanto riesca a migliorare la situazione.

Gli esperti indicano un vincitore nella sfida tra la doccia mattutina e quella serale. E cosa ne pensa la scienza?

Gli svizzeri trascorrono 31 ore all'anno sotto la doccia

In media gli svizzeri trascorrono più di 31 ore all’anno sotto la doccia. È quanto emerge da un sondaggio rappresentativo condotto da gfs-Zurigo per conto dell’Associazione svizzera per i prodotti energicamente efficienti (SVES).

Allo stesso tempo, oggi si fa la doccia molto meno spesso rispetto a 25 anni fa: invece delle 6,4 volte alla settimana del 1999, oggi la media è scesa a 5,2 volte.

È meglio la mattina o la sera?

Chi preferisce fare la doccia al mattino non può fare a meno di quella sferzata di freschezza per iniziare la giornata. Gli amanti della doccia serale, invece, vogliono liberarsi di sporco, sudore e polline prima di andare a letto.

Ma quale delle due opzioni è migliore dal punto di vista igienico e della freschezza?

Per la microbiologa britannica Primrose Freestone la questione è chiara. In un'intervista alla «BBC» spiega perché preferisce uno dei due momenti della giornata per fare la doccia.

Sporco, allergeni, sudore, sebo e batteri

Nel corso della giornata, sulla pelle e sui capelli si accumulano particelle di sporco, allergeni, sudore e sebo. Queste sostanze costituiscono una fonte di nutrimento per i batteri.

Chi fa la doccia la sera ne rimuove una parte, ma durante la notte il ciclo ricomincia da capo. Anche in una camera da letto fresca si suda mentre si dorme.

Secondo Freestone, i batteri presenti sulla pelle si nutrono delle sostanze nutritive contenute nel sudore. Di conseguenza, durante la notte i microrganismi si depositano nuovamente sulla biancheria da letto. Inoltre, entro la mattina può formarsi nuovamente un odore corporeo.

Oltre a ciò, ogni giorno perdiamo cellule cutanee morte, che si accumulano nella biancheria da letto e costituiscono il nutrimento degli acari della polvere. Questi minuscoli animaletti sono sì innocui, ma i loro escrementi possono aggravare le allergie e i sintomi dell’asma.

Una questione personale, l'importante è...

Secondo Freestone, una doccia mattutina elimina parte dei microrganismi che si sono accumulati sulla pelle durante la notte.

Chi fa la doccia al mattino indossa inoltre abiti puliti su un corpo che è «più libero dai microbi cutanei accumulati durante la notte», afferma la microbiologa.

Un altro vantaggio? Si inizia la giornata con meno sudore sulla pelle. In questo modo, i batteri responsabili dei cattivi odori avrebbero meno nutrimento.

Questo «probabilmente contribuirà a mantenere un profumo fresco più a lungo» rispetto a chi ha fatto la doccia la sera prima, afferma Freestone.

La questione, però, non è chiara al 100%. Che ci si faccia la doccia al mattino o alla sera rimane in definitiva una questione di preferenze personali.

L’importante è soprattutto cambiare regolarmente la biancheria da letto. La Sleep Foundation raccomanda di lavare lenzuola e federe almeno una volta alla settimana. Nei caldi mesi estivi, se necessario, anche più spesso.