Il 1. maggio Mimmo Pierpoli stava facendo kitesurf nelle acque di Porto Cesareo, quando si sono perse le sue tracce. Di lui non si è saputo nulla per due mesi, fino a quando è comparso un corpo a quasi 1'000 chilometri di distanza. Ora l'esame del DNA ha confermato che è il suo.

Tragica fine Era scomparso in maggio nelle acque del Salento, è stato ritrovato senza vita in Libia

Hai fretta? blue News riassume per te L'esame del DNA ha infatti confermato che il cadavere ritrovato sulle coste della Libia all'inizio di luglio è quello di Mimmo Pierpoli.

Il 1. maggio il 39enne pugliese stava facendo kitesurf nelle acque di Porto Cesareo, in Salento, quando si sono perse le sue tracce.

Ora non resta dunque che attendere il rientro in Italia della sua salma, anche se ancora non sono stati comunicati né la data del rimpatrio né quella dei funerali.

«Mio marito era bellissimo»: così la moglie Carla, sia per ricordarne il volto, ma anche per descrivere l'uomo con cui aveva costruito una famiglia e condiviso sacrifici, progetti e una vita insieme. Riepilogo creato con

La speranza di ritrovarlo ancora in vita era pochissima, ma ora è svanita del tutto. L'esame del DNA ha infatti confermato che il cadavere ritrovato sulle coste della Libia all'inizio di luglio è proprio quello di Mimmo Pierpoli.

Come ricorda «Leggo», il 1. maggio il 39enne pugliese stava facendo kitesurf nelle acque di Porto Cesareo, in Salento, quando si sono perse le sue tracce. Di lui non si è saputo nulla per due mesi, fino a quando appunto non è comparso un corpo a quasi 1'000 chilometri di distanza in linea d'aria, lasciando subito presagire che fosse proprio quello dell'uomo.

Ora non resta dunque che attendere il rientro in Italia della sua salma, anche se ancora non sono stati comunicati né la data del rimpatrio né quella dei funerali.

La moglie lo ha cercato per mesi

Mentre il Paese si prepara dunque a dare l'ultimo saluto a uno dei suoi concittadini, resta il dolore della moglie Carla, che in questi mesi ha cercato il marito senza mai perdere la speranza.

«Mio marito era bellissimo»: questa la frase che ha ripetuto più volte, non solo per ricordarne il volto, ma per descrivere l'uomo con cui aveva costruito una famiglia e condiviso sacrifici, progetti e una vita insieme.

Dal giorno della scomparsa Carla non ha mai smesso di cercarlo. Ha promosso appelli pubblici, coinvolto i mezzi di informazione e scritto alle istituzioni, chiedendo che le ricerche proseguissero senza lasciare nulla d'intentato.

Anche quando il ritrovamento di un corpo in Libia aveva fatto temere il peggio, ha continuato a credere che il marito potesse essere ancora vivo.

«Ho fatto l'impossibile. Tanto... perché io lo volevo a casa. Lo sentivo vivo, ne ero sicura. Forse perché non volevo dargli una fine. Perché lui non meritava questo», ha raccontato con voce spezzata.

Era il punto di riferimento della famiglia

Per Carla, Mimmo era il punto di riferimento della famiglia. «Ha fatto tanti sacrifici. Fa male stare qui senza di lui. Lui era la colonna di casa», ha ricordato, descrivendolo come un uomo sempre pronto a mettersi al lavoro: sapeva riparare automobili, saldare, lavorare la terra e realizzare impianti elettrici.

In casa, racconta, era lui a trovare una soluzione a ogni problema, e ogni angolo conserva ancora il segno del suo impegno.

La conferma arrivata dall'esame del DNA ha posto fine a mesi di speranza e di attesa. La sua città, Erchie, aspetta ora il ritorno di Mimmo per l'ultimo saluto.