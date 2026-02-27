La storica libreria Lello di Porto ha aperto un nuovo spazio disegnato dall'architetto Álvaro Siza Vieira: l'auditorium culturale, all'interno del quale ha visto la luce la «Biblioteca Manifesto» della cantante Dua Lipa.

Inaugurata sabato nell'ambito del Festival letterario Babell, la Biblioteca Manifesto nasce da una collaborazione tra la libreria – fondata a Porto nel 1906 dai fratelli Lello, su un progetto dell'ingegner Francisco Xavier Esteves, originalissimo impasto di neogotico e Art Nouveau – e la cantante pop Dua Lipa, che l'ha concepita come un'estensione del suo «Service95», piattaforma editoriale con club di lettura e podcast che lei cura dal 2022.

La Biblioteca Manifesto raccoglie 100 libri organizzati in quattro categorie: Potere, Controllo, Voce e Memoria, con uno sguardo particolare ai titoli che più hanno saputo scuotere la società e sono stati censurati.

Ecco cosa dice Dua Lipa

Scrive Dua Lipa nel comunicato di presentazione: «Quando ho fondato il Service95 Book Club, il mio obiettivo era quello di renderlo un rifugio per scrittori e lettori, ovunque si trovino e qualunque siano le loro condizioni. Leggere il mondo ci avvicina, ma purtroppo non tutti sono d'accordo.

«Qui troverai cento libri che stimolano discussioni o che sono stati messi in discussione. Alcuni sono stati vietati nelle scuole a causa delle loro tematiche razziali o connesse alla sessualità.»

«Di altri, scritti per lettori Lgbtqia+, è stata proibita l'esposizione. In alcuni casi, l'autore ha pagato per le sue parole con la sua stessa vita.»

«Questa biblioteca è un rifugio dedicato ai libri scomparsi, agli autori il cui coraggio smaschera le strutture di potere e controllo, e ai lettori che si rifiutano di farsi dire quale libro possono leggere».

Molti titoli noti

Tra i titoli presenti nella biblioteca ci sono opere molto note, come quelle di Salman Rushdie o di Margaret Atwood, e autori che hanno avuto un forte impatto in America, come la brasiliana Conceição Evaristo e lo statunitense Reginald Dwayne Betts, poeta, avvocato e attivista per i diritti della popolazione carceraria.