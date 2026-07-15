Hai fretta? blue News riassume per te I miti sul clima sono tra le fake news più condivise su Internet.

Le informazioni false si diffondono particolarmente in fretta perché suscitano paura e indignazione.

Chi verifica le fonti, controlla i fatti e rimane attento, riconosce le immagini manipolate e le informazioni false. Riepilogo creato con

«Il clima è sempre cambiato!», «Alti livelli di CO₂ fanno bene alle piante!» o addirittura: «Il cambiamento climatico non esiste affatto!»: Sebbene la comunità scientifica sia concorde sul fatto che il cambiamento climatico esista, sia causato dall’uomo e sia pericoloso, tali miti continuano a persistere – soprattutto sui social media.

Chi naviga su TikTok, Instagram o X si trova ogni giorno di fronte a una marea di informazioni. A volte è difficile mantenere una visione d’insieme e distinguere le opinioni dai fatti. Nel condividere contenuti, gli utenti spesso diffondono essi stessi notizie false – anche involontariamente.

Le emozioni come motore

Forse è già capitato anche a qualcuno di voi: il feed mostra un’informazione sorprendente o scioccante e – in un batter d’occhio – la si condivide con gli amici senza verificarne la fonte. Spesso ci si accorge solo in un secondo momento che l’informazione era falsa. Dietro a tutto ciò non c’è alcuna malizia, ma un semplice meccanismo psicologico.

Proprio come un tempo con le catene di Sant’Antonio, oggi le fake news puntano sulle nostre emozioni per diffondersi. Tra queste vi sono la paura, l’indignazione, ma anche affermazioni a cui vorremmo credere – ad esempio, che il cambiamento climatico non esista.

Proprio come le catene di Sant’Antonio spingevano i destinatari a diffondere presunte «informazioni vitali su una nuova malattia pericolosa», oggi le fake news puntano sulle emozioni forti. Titoli sensazionalistici e immagini spettacolari creano un senso di urgenza. Inducono a condividere i contenuti senza verificarli.

Verificare le fonti e riconoscere i miti

I principali responsabili delle fake news mirano ad aumentare i profitti attraverso un elevato numero di clic o a influenzare l’opinione pubblica per far prevalere determinati interessi politici. Per questo è importante verificare le fonti e confrontare i fatti – soprattutto quando un’immagine appare dubbia o un testo è formulato in modo particolarmente sensazionalistico.

Verificando la data di pubblicazione di un post, è possibile capire se l’immagine e il contenuto corrispondono. L’origine delle foto può essere verificata tramite la ricerca immagini di Google. Swisscom offre ulteriori consigli su come gli utenti possano riconoscere le fake news e proteggersi dalla disinformazione.

5 consigli per riconoscere le fake news Verificare le fonti : le fonti attendibili utilizzano sempre dati scientifici e studi.

: le fonti attendibili utilizzano sempre dati scientifici e studi. Non credere ciecamente alle notizie sensazionalistiche : spesso i titoli sono volutamente sensazionalistici per attirare l’attenzione.

: spesso i titoli sono volutamente sensazionalistici per attirare l’attenzione. Confrontare più fonti : chi attinge informazioni da fonti diverse e le confronta tra loro ottiene un quadro più completo.

: chi attinge informazioni da fonti diverse e le confronta tra loro ottiene un quadro più completo. Mettete in discussione immagini e video : i contenuti multimediali possono essere manipolati o generati tramite l’intelligenza artificiale. La provenienza può essere verificata, ad esempio, con la ricerca immagini di Google .

: i contenuti multimediali possono essere manipolati o generati tramite l’intelligenza artificiale. La provenienza può essere verificata, ad esempio, con la ricerca immagini di Google . Utilizzare i fact-check: diverse piattaforme offrono servizi specifici per la verifica delle informazioni.