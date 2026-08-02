L'American Heart Association (AHA), associazione specializzata in cardiologia, ha analizzato numerosi studi sul consumo di caffè in relazione alla salute cardiaca. Gli esperti indicano quante tazze al giorno sono considerate sicure e potrebbero addirittura favorire la salute.

Hai fretta? blue News riassume per te Da 3 a 5 tazze di caffè al giorno potrebbero ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.

Il consumo regolare è inoltre associato a un minor rischio di diabete di tipo 2.

Gli studi evidenziano correlazioni, non prove di un rapporto di causa-effetto. Le bevande energetiche potrebbero invece nuocere al sistema cardiovascolare. Riepilogo creato con

Il caffè può apportare benefici alla salute, come già dimostrato da diversi studi.

L'American Heart Association (AHA), associazione americana di cardiologia, dopo aver analizzato diversi studi pubblicati sulla propria rivista specializzata, giunge ora alla conclusione che un consumo moderato di questa bevanda comporti benefici per la salute cardiovascolare. Secondo i ricercatori, uno dei possibili fattori è la caffeina.

Numerosi studi condotti su consumatori abituali di caffè indicano che un’assunzione giornaliera di 400 milligrammi di caffeina può ridurre il rischio di malattie cardiovascolari negli adulti.

Tra queste figurano, tra l’altro, le malattie coronariche, gli ictus, l’insufficienza cardiaca e la fibrillazione atriale. Quattrocento milligrammi di caffeina corrispondono all’incirca a tre-cinque tazze di caffè filtrato al giorno (circa 240 ml per tazza).

Il caffè è associato a un minor rischio di diabete

Inoltre, sembra che il caffè non abbia effetti negativi sulla pressione sanguigna. Infatti, non è stato possibile dimostrare una correlazione chiara con i valori della pressione arteriosa. Ciò che è stato invece dimostrato è che il consumo regolare è associato a un minor rischio di sviluppare il diabete di tipo 2.

Gli studi analizzati erano però osservazionali. Evidenziano correlazioni, ma non forniscono prove di un rapporto di causa-effetto. Tuttavia, numerosi studi diversi mettono in luce queste correlazioni.

Per quanto riguarda le bevande energetiche, che contengono dosi elevate di caffeina, i dati disponibili sono ancora scarsi. Secondo i ricercatori, tuttavia, i dati finora disponibili suggeriscono possibili effetti nocivi sul sistema cardiovascolare.