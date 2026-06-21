Hai fretta? blue News riassume per te Negli anni 2010, il bikini del marchio «Triangl» era probabilmente il più popolare al mondo.

It-girl come Kendall Jenner, Gigi Hadid o Hailey Bieber resero famoso il marchio in tutto il globo terracqueo e trasformarono i coloratissimi due pezzi in ambiti status symbol.

È poi caduto nell’oblio, finché una concorrente di «Love Island», reality show statunitense non lo ha indossato di nuovo, dando così il via a un vero e proprio ritorno in auge.

Nessun bikini ha fatto perdere il fiato quanto quello di «Triangl» – almeno tra chi negli anni 2010 frequentava la piattaforma di blogging Tumblr.

Per tutti coloro che all’epoca erano troppo giovani, troppo grandi o semplicemente non erano online: Triangl è un marchio australiano di bikini, diventato famoso grazie al suo iconico bikini in neoprene.

I modelli si distinguono per i colori vivaci, la caratteristica bordatura nera e gli slip a vita bassa. All’epoca si vedevano praticamente ovunque.

It-girl come Kendall Jenner, Gigi Hadid o Hailey Bieber hanno reso famoso il marchio in tutto il mondo, trasformando questi coloratissimi due pezzi in ambiti status symbol.

Non poche adolescenti in quel periodo avranno supplicato i propri genitori di prestare loro la carta di credito per potersi permettere un bikini del genere (compresa l’autrice di questo articolo).

Infatti, l’autrice dell’articolo ha trovato nel suo cloud una vecchia foto del suo bikini Triangl. Lo scatto risale al febbraio 2015. Lea Oetiker

Ma, come spesso accade con i prodotti di tendenza, l’entusiasmo alla fine si è affievolito e l’interesse è svanito.

Il marchio ha ritirato il bikini in neoprene dalla gamma e ha puntato invece su altri modelli, che però, non hanno mai raggiunto lo «status di cult».

Di nuovo popolare grazie ai reality show

Ciò a cui quasi nessuno si sarebbe aspettato: nel 2026 il bikini festeggerà il suo ritorno e quest’estate dovrebbe tornare a essere un modello di tendenza.

All’inizio dell’anno, il marchio di costumi da bagno ha annunciato il ritorno del suo iconico bikini in neoprene. Nei primi tempi l’interesse è rimasto modesto, finché la concorrente Trinity Tatum non ha indossato il modello nel reality show negli Stati Uniti «Love Island» .

Non ci è voluto molto prima che le prime foto e i primi video di Trinity in bikini iniziassero a circolare sui social media. Soprattutto i millennial – e i primi esponenti della Generazione Z – avranno sicuramente esultato.

Per molti non si tratta solo del ritorno di un bikini, ma di un’intera epoca.

Di uno stile di vita.

Un’epoca in cui Instagram era ancora agli albori e Tumblr era considerato la fonte di ispirazione per eccellenza. Estati con gli amici, selfie con il filtro Valencia, Polaroid, Frappuccini di Starbucks, borse Longchamp e collane con piccoli musetti.

«No, no, no, no!»

Sotto un video della tiktoker Sarah Gibson, un’utente commenta: «Mi manca il mio del 2014». Un’altra scrive: «Sono ancora arrabbiata per non averne avuto uno all’epoca».

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Sotto un altro post su TikTok di Arendse Nordbo, una persona commenta: «La natura sta guarendo di nuovo», il che significa più o meno: «Finalmente tutto tornerà a posto.»

Un’altra utente scrive: «Quindi il 2026 è davvero di nuovo il 2016.» Nei commenti, inoltre, diverse utenti condividono immagini del bikini che hanno ordinato di recente e che hanno già ricevuto.

Ma non tutte sono entusiaste di questo ritorno. «No, no, no, no!» o «Assolutamente no», si legge tra l’altro nei commenti sotto il post su TikTok.

Le critiche di allora sono state prese in considerazione

Un’utente sottolinea inoltre che quei bikini erano tutt’altro che comodi. Il neoprene spesso garantiva sì un look d’effetto e una buona tenuta, ma non era considerato particolarmente comodo da indossare.

Soprattutto nelle calde giornate estive, molte trovavano il bikini rigido e scomodo.

Triangl sembra aver reagito a queste critiche.

Come spiegano i responsabili a«Hypebae», i nuovi modelli sono più comodi: «Abbiamo mantenuto ciò che le donne amavano all’epoca: le linee pulite, l’effetto cromatico deciso, il sostegno. Ma abbiamo ripensato il comfort e la libertà di movimento.»

Che sia scomodo o meno, che sia il 2016 o il 2026, che sia bello o meno, chi desidera acquistare uno di questi bikini nostalgici può assicurarsene un esemplare sul sito web per circa 109 franchi.

È già tornato tra i «best seller».