I quarti di finale dei Mondiali di calcio tra Svizzera e Argentina iniziano nel cuore della notte: una vera sfida per i tifosi. La ricercatrice sul sonno Christine Blume spiega come mitigare gli effetti della mancanza di sonno, perché un pisolino rigenerante può essere utile anche al bar e a cosa prestare attenzione dopo la partita.

Hai fretta? blue News riassume per te La partita dei quarti di finale dei Mondiali tra Svizzera e Argentina rappresenta una sfida per i tifosi: il fischio d’inizio è previsto alle 3 di notte.

La ricercatrice specializzata nel sonno consiglia di dormire il più possibile prima della partita oppure di fare un breve pisolino rigenerante come preparazione.

Dopo la partita è importante riposarsi a sufficienza e prestare attenzione nel traffico stradale per compensare la mancanza di sonno. Riepilogo creato con

Domenica mattina (o notte) alle 3 avrà inizio la partita dei quarti di finale tra Svizzera e Argentina. Un evento storico, dato che la Nati non raggiungeva i quarti di finale di un Mondiale di calcio dal 1954.

D'altra parte: «Per il nostro sonno, la partita si svolge nel momento peggiore immaginabile», afferma la ricercatrice sul sonno Christine Blume dell’Università di Basilea. «A quest’ora è particolarmente difficile restare svegli, ogni cellula del corpo reclama a gran voce il sonno».

Questo probabilmente non impedirà a molti di tifare per la nazionale. La ricercatrice consiglia di dormire il più possibile prima della partita: «Qualsiasi quantità di sonno è meglio di niente».

Se ad esempio ci si corica alle 23:00 e ci si alza mezz'ora prima del fischio d’inizio, si riescono comunque a recuperare tre ore e mezza di sonno.

Un pisolino insieme in maglia rossocrociata

Blume sconsiglia di andare a letto già nel pomeriggio di sabato per cercare di recuperare le otto ore di sonno prima del match: «Se ci si mette a letto troppo presto, è difficile addormentarsi».

A ciò si aggiungono, per alcuni, il nervosismo e l’agitazione prima della partita, che rendono ancora più difficile prendere sonno: «È meglio andare a letto quando si ha sonno e vedere quanto si riesce a dormire».

Per tutti coloro che vogliono assicurarsi un posto alla proiezione pubblica già sabato sera, però, ciò potrebbe non essere possibile. In questo caso potrebbe essere d’aiuto un «power nap».

«Se al bar si riesce ad appoggiare brevemente la testa sul tavolo, anche questo può essere utile - sostiene l’esperta - sarebbe bello se per qualche ora la musica venisse abbassata e tutti, in maglia da calcio, potessero fare un pisolino insieme».

Bisogna prestare particolare attenzione soprattutto dopo la partita. Sulla strada di ritorno a casa occorre stare molto attenti: «Quando si dorme poco, la concentrazione ne risente e aumenta la tendenza a commettere errori. Inoltre, c’è un rischio maggiore di piccoli cali di attenzione o di colpi di sonno».

L’alcol non fa che aggravare la situazione. La ricercatrice specializzata in sonno consiglia di tornare a casa a piedi o con i mezzi pubblici, lasciando l’auto a casa.

Dopo la partita, solo un pisolino veloce

A casa gli appassionati di calcio possono riposarsi un po’. Ma non troppo a lungo! A seconda dell’ora in cui si torna a casa, ci si può concedere un sonnellino di quattro o cinque ore. L’importante, però, è mettere la sveglia.

«Meglio dormire un po’ meno, in modo da rimanere svegli abbastanza a lungo da arrivare all’ora di andare a letto la sera», afferma Blume.

«La sera serve il bisogno di dormire, la stanchezza che si accumula durante il giorno, per riuscire ad addormentarsi di nuovo bene». In questo modo la notte dei Mondiali non sconvolge l’intero ritmo del sonno.

Durante il giorno ci si potrebbe distrarre con attività come una gita in piscina.

Poiché la mancanza di sonno influisce anche sul senso di sazietà, è possibile che dopo la partita dei quarti di finale si avverta più fame e si abbia più voglia di cibi ipercalorici: «Ma anche questo, per una volta, non è poi così grave».

La buona notizia è che, di norma, il corpo riesce a superare bene una notte in cui si dorme poco. «Basta semplicemente assicurarsi di recuperare in seguito un sonno sufficiente e di colmare il deficit».