Troppo caldo per fare sport? Proprio questo potrebbe diventare un problema. Un esperto di salute avverte: la mancanza di attività fisica nelle giornate calde ha conseguenze a lungo termine sulla tua salute. Ecco come allenarti in sicurezza nonostante il caldo estivo.

Hai fretta? blue News riassume per te Il caldo persistente non dovrebbe essere un motivo per rinunciare completamente all'attività fisica, dato che la mancanza di esercizio fisico a lungo termine aumenta il rischio di malattie cardiovascolari, diabete e altri problemi di salute.

È possibile fare sport anche d'estate, se ti alleni nelle ore più fresche del mattino o della sera, riduci l'intensità, bevi a sufficienza e rinfreschi regolarmente il corpo.

Chi si allena regolarmente quando fa caldo può aiutare il proprio corpo ad adattarsi meglio al calore nel giro di una o due settimane.

Meglio andare in piscina che in palestra? Con le temperature estive, molti mettono in pausa l’allenamento.

Gli esperti avvertono però che chi, a causa del caldo, fa poco movimento per un periodo prolungato potrebbe danneggiare la propria salute a lungo termine.

È vero che, in caso di sforzo fisico intenso con temperature elevate, aumenta il rischio di problemi circolatori o, nel peggiore dei casi, di colpo di calore.

Ciononostante gli esperti sconsigliano di eliminare completamente l’attività fisica dalla routine quotidiana.

Infatti chi rimane significativamente meno attivo per settimane o mesi aumenta il rischio di conseguenze a lungo termine per la salute, come riporta la BBC.

Il cambiamento climatico e gli effetti sulla salute

«Camminare, andare in bicicletta, praticare sport all’aperto o anche semplicemente recarsi al lavoro a piedi diventano molto più faticosi quando le temperature sono elevate», afferma Christian García-Witulski, epidemiologo specializzato in ambiente e stili di vita presso l’Università Cattolica dell’Argentina.

In un nuovo studio, García-Witulski e il suo gruppo di ricerca avvertono che il cambiamento climatico potrebbe ridurre ulteriormente l’attività fisica delle persone.

Questo perché le temperature elevate inducono molte persone a muoversi meno, non solo nello sport, ma anche nella vita quotidiana.

La mancanza di attività fisica, a sua volta, aumenta il rischio di malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2, alcuni tipi di cancro e altri problemi di salute.

I ricercatori stimano che questo effetto indiretto del cambiamento climatico potrebbe causare, a livello mondiale, da 470'000 a 700'000 decessi prematuri in più all’anno entro il 2050. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista medica «The Lancet Global Health».

Ma a cosa bisogna prestare attenzione quando si praticano sport estivi? Ecco alcuni consigli su come allenarsi nonostante il caldo.

Allenati nelle ore più fresche della giornata

Quando fa caldo, è meglio fare sport la mattina presto o la sera. Se possibile scegli percorsi all’ombra: secondo i ricercatori, sotto il sole cocente la temperatura percepita può essere fino a 15 gradi superiore rispetto a quella all’ombra.

Non sottovalutare l'umidità dell'aria

Non conta solo la temperatura. Quando l’umidità dell’aria è elevata, il sudore evapora più difficilmente, per cui il corpo si raffredda in modo meno efficace. Anche i luoghi senza vento aumentano lo stress da calore.

Rallentare il ritmo e fare delle pause

Nei giorni particolarmente caldi è consigliabile accorciare la durata dell'allenamento o ridurne l'intensità. Chi avverte vertigini, stanchezza o malessere dovrebbe fare immediatamente una pausa e recarsi in un luogo fresco.

Raffreddare il corpo in modo mirato

Versare acqua fredda su braccia, gambe o sul busto, oppure tenere le mani e gli avambracci immersi in acqua fredda, raffredda il corpo in modo particolarmente efficace. Anche un asciugamano umido e freddo è d’aiuto.

Prima dell’allenamento, bevande ghiacciate o ghiaccio tritato possono abbassare ulteriormente la temperatura corporea. Anche un panno freddo con qualche goccia di olio di menta piperita – assicurandosi che sia di buona qualità – fa miracoli.

Abituare gradualmente il corpo al caldo

Chi si allena regolarmente quando fa caldo, in circa una o due settimane il proprio corpo si abitua alla temperatura. Questo adattamento migliora le prestazioni e riduce il rischio di stress da calore. Se però non ci si espone più al caldo, questo effetto viene meno.

Prendere sul serio i segnali di allarme

Vertigini, nausea, forte spossatezza o tachicardia possono essere segni di surriscaldamento. Se si manifestano tali sintomi, è necessario interrompere immediatamente l’allenamento e raffreddare il corpo. Anche gli atleti ben allenati non sono immuni dai danni causati dal calore.