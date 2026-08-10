Mercoledì 12 agosto in molte località gli sguardi saranno rivolti verso il cielo: è infatti in arrivo un’eclissi solare totale. Anche in Svizzera sarà possibile ammirare questo spettacolo, ma solo parzialmente. blue News risponde alle domande più importanti al riguardo.

Hai fretta? blue News riassume per te Mercoledì 12 agosto 2026 si verificherà un'eclissi solare totale.

Il fenomeno astronomico sarà visibile per intero in alcune zone della Spagna, dell’Islanda, della Groenlandia e della Russia.

In Svizzera, Germania e Austria è visibile parzialmente, con una copertura che raggiunge il 90%.

blue News ti spiega come si verifica un’eclissi solare, a cosa bisogna prestare attenzione durante l’evento e come reagiscono gli animali. Riepilogo creato con

Dove e quando si potrà vedere l'eclissi solare?

La prossima eclissi solare visibile dall’Europa centrale avrà luogo mercoledì 12 agosto 2026. In alcune regioni calerà l’oscurità per alcuni minuti, poiché la Luna – vista dalla Terra – si porrà completamente davanti al Sole.

Questo fenomeno celeste potrà essere osservato nell'estremo nord-est della Russia, in alcune zone della Groenlandia, in Islanda, nel nord della Spagna, su alcune isole delle Baleari (Maiorca, Minorca e Ibiza) e sulle Azzorre, in Portogallo.

L'eclissi solare parziale sopra Heilbronn, in Germania, nel marzo 2025. DPA

Gli orari esatti variano a seconda del luogo. La fase di totalità – ovvero la stretta fascia in cui l’eclissi solare totale è visibile nella sua interezza sulla superficie terrestre – cade tuttavia, a grandi linee, nel periodo compreso tra il tardo pomeriggio e la prima serata.

La fase di totalità più lunga, della durata di due minuti e 18 secondi, si verificherà a circa 100 chilometri a ovest della costa islandese, al largo dell’arcipelago di Hvallátur.

In Spagna, la zona di totalità si estende da A Coruña, sulla costa atlantica, passando per León, Saragozza e Valencia. Raggiunge poi, più o meno contemporaneamente, le isole di Maiorca e Ibiza, per poi concludersi con il tramonto sul Mediterraneo.

La durata della fase di totalità in questo tratto di territorio spagnolo varia, a seconda della località, da uno a due minuti. Dato che l’eclissi totale di Sole in Spagna avrà luogo verso le 20.30, il Sole si troverà già basso all’orizzonte in direzione ovest-nord-ovest.

Nella scelta del luogo esatto da cui osservare l'eclissi, è quindi importante avere un campo visivo il più possibile libero in quella direzione.

In altri Paesi l'evento sarà visibile come eclissi solare parziale. Ciò significa che la Luna si porrà solo parzialmente davanti al Sole. A seconda della posizione in cui ci si trova, il Sole apparirà nel cielo come una sottile falce.

L'eclissi solare parziale sarà visibile anche in Svizzera, Germania e Austria. Tuttavia, vista da queste zone, la Luna non coprirà completamente il Sole, ma solo dall'85 al 90%.

Quando esattamente sarà visibile l'eclissi solare parziale in Svizzera?

Secondo il Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) avrà inizio qui da noi intorno alle 19:00 e terminerà verso le 21:00.

L’eclissi solare raggiunge il suo apice all’incirca tra le 20:15 e le 20:20, quando la Luna copre quasi completamente il Sole.

Il fenomeno è particolarmente ben visibile da luoghi elevati con vista libera.

Come si forma esattamente un'eclissi solare?

Un’eclissi solare si verifica quando l’ombra della Luna ricade sulla Terra.

Occorre però distinguere tra penombra e ombra. Il 12 agosto l’Europa centrale si troverà solo nella penombra, quindi la Luna coprirà solo una parte del Sole. Gli astronomi definiscono un’eclissi di questo tipo «parziale».

Nell'ombra, invece, il Sole è completamente coperto dalla Luna: l'eclissi solare è totale. È una fortunata coincidenza astronomica che la Luna riesca a coprire il Sole in modo quasi perfetto.

Da un lato, il diametro del Sole è 400 volte maggiore di quello della Luna, ma dall’altro è 400 volte più lontano dalla Terra rispetto alla Luna. Per questo motivo, visti dalla Terra, entrambi i corpi celesti appaiono più o meno della stessa dimensione.

Ma ci sono lievi differenze.

Poiché l'orbita della Luna attorno alla Terra non è perfettamente circolare, ma leggermente ellittica, la distanza Terra-Luna varia leggermente. Per questo motivo cambia anche la dimensione apparente della Luna nel cielo.

Se, durante un’eclissi, il satellite terrestre si trova proprio vicino al punto più lontano dalla Terra della sua orbita, è leggermente troppo piccolo per coprire completamente il disco solare.

La conseguenza: invece di un’eclissi totale, si verifica un’eclissi anulare, anch’essa impressionante.

Cosa si vede durante un'eclissi solare?

All’inizio della fase di totalità si verifica un’improvvisa diminuzione della luminosità. Nel giro di pochi secondi si crea una sorta di crepuscolo tardivo e alcune stelle e pianeti luminosi compaiono nel cielo.

Particolarmente evidente durante questa eclissi sarà Venere, che risplenderà a una distanza di circa 45 gradi a sinistra del Sole.

La luna copre il sole dando vita a un'eclissi totale, lunedì 21 agosto 2017, a Cerulean, nel Kentucky. A ore 3 si nota un'intensa eruzione solare. (Foto AP/Timothy D. Easley) FR43398 AP

Durante la fase di totalità, attorno al disco nero del Sole oscurato dalla Luna risplende una corona. Questo alone luminoso è costituito dall’atmosfera esterna del Sole: gas estremamente rarefatto che risplende grazie alla sua elevata temperatura, superiore a un milione di gradi.

Questa temperatura è sorprendentemente elevata perché la superficie del Sole raggiunge solo i 6'000 gradi Celsius.

Quando si è verificata l'ultima eclissi solare totale in Svizzera?

L'eclissi solare totale del 12 maggio 1706 è considerata uno degli eventi naturali più spettacolari della storia svizzera, come si legge sul sito del Politecnico federale di Zurigo (ETH). Con il cielo sereno, l’eclissi era visibile in tutto il Paese e durò quasi quattro minuti.

Le cronache dell'epoca raccontano come il cielo si era oscurato, le stelle erano diventate visibili e gli animali avevano cambiato comportamento: gli uccelli erano tornati ai loro nidi, mentre i pipistrelli volavano per le città.

Nel 2015 in Svizzera si è verificata un'eclissi solare parziale. La foto è stata scattata all'epoca a Lucerna. KEYSTONE

Anche un’altra eclissi solare totale, avvenuta il 22 maggio 1724, avrebbe potuto essere osservata in gran parte della Svizzera. Ma poiché il momento di massimo oscuramento coincise con il tramonto e probabilmente il cielo era coperto da nuvole dense, l’evento è passato in gran parte inosservato.

Nel XX secolo le eclissi solari totali hanno sempre mancato di poco la Svizzera. Nel 1912 e nel 1961 il Sole è stato coperto in gran parte. Mentre l’eclissi solare parziale dell’11 agosto 1999 è considerata uno degli eventi astronomici più significativi della storia recente della Svizzera.

Nel nostro Paese si potrà assistere nuovamente a un'eclissi solare totale solo nel 2081.

Perché l'eclissi solare affascina così tanto?

Le eclissi solari totali sono tra gli eventi astronomici più suggestivi. In passato – soprattutto nell’antichità e nel Medioevo – le persone guardavano al cielo con timore quando la Luna inghiottiva il Sole.

In molti luoghi le eclissi solari erano considerate presagi infausti o avvertimenti divini.

Solo dall’inizio dell’età moderna, soprattutto a partire dal XVII e dal XVIII secolo, la prospettiva è cambiata: le eclissi solari venivano osservate in modo sempre più mirato e fornivano alla scienza preziose informazioni, ad esempio sul movimento dei corpi celesti o sulla struttura del Sole.

Oggi milioni di turisti si recano nella zona di totalità per vedere, per pochi minuti, la corona del sole oscurato illuminarsi.

Un tempo le persone temevano un'eclissi solare, oggi invece la si festeggia. Eduardo Resendiz/dpa

Un’eclissi solare affascina perché permette di osservare e vivere in prima persona un evento cosmico. In pieno giorno il cielo si oscura e le temperature scendono sensibilmente.

Con quale frequenza si verifica un'eclissi solare?

Sebbene la Luna orbiti attorno alla Terra circa una volta al mese, non si verifica un’eclissi solare ogni mese. Questo è dovuto al fatto che l’orbita della Luna è leggermente inclinata rispetto a quella della Terra.

La Luna di solito non passa esattamente sulla linea che unisce la Terra e il Sole.

Vista dalla Terra, per intenderci, di solito passa sopra o sotto il Sole.

Ogni anno si verificano in tutto il mondo circa due o tre eclissi solari, sempre in luoghi diversi.

Quali sono i rischi che ciò comporta?

Durante un'eclissi solare non si dovrebbe mai guardare direttamente il sole senza protezione, tanto meno con un binocolo o un telescopio.

Bastano poche frazioni di secondo per provocare danni permanenti alla retina.

I negozi specializzati offrono occhiali oscuranti specifici, mentre per gli apparecchi ottici sono disponibili filtri speciali.

Non è consigliabile realizzare filtri fai da te, ad esempio con vetro annerito con la fuliggine. Infatti, questi spesso attenuano solo la luce visibile, ma non la radiazione termica, che è ancora più pericolosa.

Esistono occhiali protettivi specifici che si dovrebbero indossare durante un'eclissi solare. AP Atlanta Journal-Constitution

Stando all’UFSP, gli occhiali protettivi devono essere certificati secondo la norma ISO 12312-2:2015 e recare il marchio CE. Inoltre, non si dovrebbero realizzare occhiali fai da te né indossare normali occhiali da sole, poiché questi non sono sufficienti.

Solo durante la fase di totalità, quando davvero nessun raggio solare riesce più a superare la Luna, è possibile togliersi per un breve istante gli occhiali protettivi.

Non appena però anche solo una minuscola parte del Sole torna a essere visibile, è necessario indossarli nuovamente. Altrimenti, gli occhi potrebbero subire danni immediati a causa dell’intensa radiazione.

Dove avrà luogo la prossima eclissi solare?

La prossima eclissi solare totale dopo quella di agosto avrà luogo il 2 agosto 2027. L’ombra centrale della Luna attraverserà il Nord Africa e lo Stretto di Gibilterra, sfiorando, tra gli altri, l’Algeria, la Tunisia, la Libia e l’Egitto.

In alcune zone della Spagna, nel Mediterraneo orientale e in Grecia sarà possibile osservarla come eclissi parziale o anulare.

Anche in Svizzera e in Germania il fenomeno sarà visibile come eclissi solare parziale.

Come reagiscono gli animali e le piante all'eclissi totale di sole?

Poiché durante un'eclissi solare totale la luminosità e la temperatura diminuiscono come al crepuscolo, questo cambiamento provoca in molti animali e anche in alcune piante reazioni tipiche del crepuscolo.

Così spesso gli uccelli smettono di cantare e si dirigono verso i loro rifugi per dormire. E mentre anche gli animali diurni come scoiattoli, conigli e lucertole si ritirano nei loro nascondigli, quelli notturni come pipistrelli, ricci o possono entrare in azione per un breve periodo.

Anche alcune piante reagiscono all’oscuramento del sole. Ad esempio, i fiori diurni chiudono i propri petali, mentre l’enotera li apre. Poiché la totalità dura solo poco tempo, sia gli animali che le piante tornano immediatamente al loro stato diurno non appena il sole torna a splendere.