Gli animali domestici rendono felici e in salute? Un nuovo studio svizzero solleva dei dubbi. I proprietari di cani, gatti e altri animali da compagnia ottengono in alcuni casi risultati persino peggiori rispetto alle persone che non ne possiedono.

Uno studio rivela che non sempre cani, gatti e altri animali domestici sono fonte di felicità e salute. (immagine d'illustrazione)

Per lo studio pubblicato oggi sulla rivista scientifica specializzata «Plos One», ricercatori dell'Università di Basilea, dell'Istituto svizzero di medicina tropicale e di sanità pubblica, dell'Università di Lucerna e dell'Open University dei Paesi Bassi hanno analizzato i dati relativi a oltre 2'300 persone in Svizzera, mettendo a confronto chi vive con animali domestici e chi no.

Il risultato inaspettato: non è stato possibile riscontrare un beneficio generale e misurabile per la salute fisica o il benessere psicologico derivante dal semplice fatto di possedere un animale.

I proprietari hanno addirittura riferito, in media, di uno stato di salute leggermente peggiore e dichiarano di fumare un numero leggermente superiore di sigarette al giorno.

Anche per quanto riguarda la solitudine, la soddisfazione di vita o le visite mediche, non sono emerse differenze significative rispetto alle persone senza animali.

«Effetto di selezione»

Questo significa che gli animali non ci fanno bene? Secondo i ricercatori, non necessariamente. Dietro questi dati potrebbe nascondersi un cosiddetto «effetto di selezione»: è possibile che le persone che hanno già problemi di salute, sono sotto stress o si sentono sole, prendano più spesso un animale domestico come consolazione o punto di riferimento emotivo.

Lo studio evidenzia che la presenza di un animale in casa è una questione individuale. Il fatto che un animale venga percepito come un sostegno dipende quindi fortemente dal tempo dedicato e dalla specie animale in questione.

Chi trascorre molto tempo con il proprio compagno a quattro zampe, secondo lo studio, percepisce l'animale come un sostegno notevolmente più forte nella vita quotidiana.

I cani sono stati percepiti come il maggiore sostegno emotivo. Le donne hanno inoltre riferito di avere un legame più forte con il proprio animale rispetto agli uomini.