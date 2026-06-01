Chi scrive con la mano sinistra è spesso considerato più portato per l’arte che per il pensiero analitico. Alle elementari, i mancini vengono talvolta giudicati goffi. Ma quanto c’è di vero in questi stereotipi?

Il 13 agosto è la Giornata internazionale dei mancini. In questa giornata, i mancini richiamano l'attenzione sulle loro esigenze e sui loro problemi quotidiani.

Tutti gli stereotipi Creativi, ma maldestri? Ecco 9 miti e verità sui mancini

Hai fretta? blue News riassume per te I mancini rappresentano circa il 10% della popolazione.

Molti stereotipi su di loro non trovano conferme scientifiche.

Non sono più creativi, più intelligenti o più maldestri dei destrimani.

Le difficoltà nascono soprattutto da un mondo pensato per chi usa la destra.

Costringere un mancino a usare la mano destra può invece avere conseguenze negative.

Già nel ventre materno, alcuni futuri mancini succhiano il pollice sinistro. Intorno ai tre anni, di solito, diventa chiaro con quale mano un bambino afferra gli oggetti, lancia una palla o disegna.

Secondo uno studio pubblicato nel 2020, circa il 10,6% della popolazione è mancino, con una quota leggermente più alta tra gli uomini rispetto alle donne.

Sui mancini circolano numerosi miti. C’è chi li ritiene più creativi, o addirittura più intelligenti, e chi li prende in giro per una presunta goffaggine. Resiste persino la falsa credenza secondo cui avrebbero un’aspettativa di vita più breve.

Ma che cosa dicono davvero gli studi? Ecco una panoramica.

Quali differenze tra mancini e destrimani sono dimostrate scientificamente?

Nei mancini, durante le attività motorie, è attivo l’emisfero destro del cervello; nei destrimani, invece, quello sinistro. Per il resto, le differenze sono minime.

«Forse l’errore più grande è pensare che la preferenza per una mano debba necessariamente avere conseguenze importanti», afferma lo psicologo Ulrich Tran, che studia il tema all’Università di Vienna.

Sebastian Ocklenburg, biopsicologo alla MSH Medical School di Amburgo e coautore dello studio pubblicato nel 2020, spiega che «il fatto di diventare mancini è determinato per il 25% da fattori genetici».

Anche l’ambiente, però, ha un ruolo: per esempio il peso alla nascita o l’allattamento.

I mancini sono più creativi?

I due emisferi cerebrali sono specializzati in compiti e processi diversi. Nei mancini, durante le attività motorie, è coinvolto l’emisfero destro, spesso associato alle capacità artistiche; nei destrimani, invece, l’emisfero sinistro, legato al pensiero analitico.

«Da qui nasce l’idea che mancini e destrimani differiscano nella creatività», spiega Tran. «Ma, in sostanza, non sembra essere davvero così».

È vero, però, che i mancini sono particolarmente presenti nelle professioni creative e artistiche.

Secondo Ocklenburg, ciò dipende anche dal fatto che molte persone credono che i mancini siano più creativi. Questa convinzione diffusa può quindi spingerli più facilmente verso mestieri creativi.

I mancini hanno un quoziente intellettivo più alto?

Si dice che il premio Nobel Albert Einstein e il poeta Johann Wolfgang von Goethe fossero mancini. Anche diversi presidenti degli Stati Uniti, tra cui Bill Clinton e Barack Obama, scrivono con la mano sinistra.

I mancini sono dunque particolarmente intelligenti e destinati a grandi risultati? Niente affatto.

Uno studio del 2015 ha concluso che i mancini non sono più intelligenti dei destrimani.

È dannoso costringere un mancino a usare la destra?

Fino agli anni Novanta, molti mancini venivano «corretti» e a scuola potevano scrivere solo con la mano destra.

«I mancini rieducati sviluppano spesso disturbi della concentrazione o persino problemi psicologici, perché la rieducazione rappresenta un forte intervento sul cervello», afferma la psicoterapeuta Barbara Sattler.

Nel 1985 ha lavorato a un progetto di ricerca nell’ambito del quale, secondo lei, nacque il primo centro di consulenza tedesco per mancini e mancini rieducati.

Sattler critica il fatto che in alcuni asili nido il tema venga ancora trascurato. A volte i bambini imitano i compagni e finiscono per «rieducarsi» da soli. Secondo la specialista, la percentuale reale di mancini potrebbe essere compresa tra il 20 e il 25%.

Se dopo i quattro anni un bambino continua a cambiare spesso mano, i genitori dovrebbero chiedere consiglio al pediatra ed eventualmente far valutare la lateralità con un test.

È importante che la mano con cui scrivere sia definita prima dell’inizio della scuola.

I mancini sono più maldestri?

«I mancini non sono più goffi, ma vivono in un ambiente pensato soprattutto per i destrimani», afferma Ocklenburg. Per questo motivo sono coinvolti un po’ più spesso in incidenti.

«Un altro svantaggio è che per loro è più difficile imparare attività motorie osservando persone destrimani», aggiunge il biopsicologo.

Può quindi capitare che da bambini facciano fatica, per esempio, a imparare ad allacciarsi le scarpe. Anche lavorare a maglia o all’uncinetto può risultare più complicato.

Per le attività manuali, i genitori dovrebbero in ogni caso procurarsi forbici per mancini.

I mancini hanno una vita più difficile?

Dipende anche dal contesto culturale. Secondo Sattler, in alcune regioni del mondo la mano sinistra è ancora considerata impura, se non addirittura legata al diavolo.

Esistono testimonianze di bambini ai quali la mano sinistra viene legata dietro la schiena per impedirne l’uso.

Secondo lo psicologo Tran, gli stigmi sociali si sono sviluppati nel corso della storia e hanno causato molta sofferenza.

Per Sattler, i mancini sono ancora lontani da una reale parità di opportunità con i destrimani: apparecchiature, macchinari e strumenti di lavoro sono spesso progettati per chi usa la destra.

I mancini vivono meno a lungo?

Secondo Sattler, si tratta di una falsa credenza. Alla base potrebbe esserci un vecchio studio, ormai da tempo smentito.

«Ancora oggi vengono formulate molte tesi discutibili sui mancini», critica la psicoterapeuta.

I mancini sono sportivi migliori?

I mancini hanno grandi vantaggi soprattutto negli sport da combattimento o nelle discipline interattive. Non sono però tennisti migliori in assoluto, sottolinea Ocklenburg.

Beneficiano tuttavia del fatto di allenarsi quasi sempre con destrimani, mentre questi ultimi incontrano più raramente avversari mancini. Possono quindi sfruttare l’effetto sorpresa.

Esistono gli ambidestri?

Le persone capaci di fare tutto ugualmente bene con entrambe le mani sono estremamente rare: rappresentano solo tra lo 0,1 e l’1% della popolazione.

Al circa 10% di mancini si aggiunge poi un 9% di persone con una lateralità poco definita, come la definisce Sattler: per esempio scrivono con la sinistra, ma svolgono con la destra attività meno complesse.