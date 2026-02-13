L'ultima star dei social Ecco chi è Jimothy, il procione dalla spina dorsale corta che ha stregato il web

Hai fretta? blue News riassume per te Il web è in fermento per l'ultima star animale: si tratta del procione Jimothy.

Jimothy è stato avvistato a Seattle ed è diventato presto virale per il suo aspetto: l'animale soffre infatti della sindrome da spina dorsale corta, che gli conferisce un corpo dalla forma schiacciata.

Dalla città di Seattle, alla squadra di baseball locale, tutti impazziscono per lui. Riepilogo creato con

Ha un corpo cortissimo, zampe lunghissime e una camminata inconfondibile che ha fatto impazzire il web.

Si chiama Jimothy e come scrive «ABC News» è il procione più famoso del momento: il piccolo fenomeno virale è stato avvistato a Seattle, nello Stato di Washington, diventando una vera e propria celebrità globale grazie a milioni di visualizzazioni.

A renderlo così unico è la sua conformazione fisica, dovuta a una rara condizione congenita nota come sindrome della colonna vertebrale corta (short spine syndrome).

Come spiegato ad «ABC News» da Marcie Logsdon, professoressa alla Washington State University, questa anomalia non fa sviluppare la spina dorsale in modo normale, rendendo le vertebre deformi o ridotte e conferendo all'animale un aspetto «compresso» dalla testa alla coda (una condizione riscontrata anche nei cani).

Jimothy incanta proprio tutti

Gli avvistamenti nel quartiere di Ballard si sono susseguiti negli ultimi mesi, ma la svolta è arrivata con un video girato dalla residente Kiana Hall.

Il filmato in cui si vede il procione allungarsi ed arrampicarsi su una scalinata ha superato le 8 milioni di visualizzazioni su Instagram.

Un altro cittadino, Dmitriy Ishimsky, ha raccontato di averlo incrociato per la prima volta un anno fa da cucciolo: «La sua stazza lo rende adorabile, anche se per un procione selvatico non dev'essere facile. Sapere che sta bene ed è diventato una star locale mi rende felicissimo!».

Ma Jimothy è riuscito a incantare proprio tutti. In primis il Consiglio comunale di Seattle, che ha organizzato un evento ufficiale con una gara d'arte a lui dedicata.

E sempre a Seattle, la squadra di baseball locale, i Seattle Mariners, ha persino lanciato una mascotte di Jimothy durante la celebre corsa dimostrativa dello stadio... e il procione ha vinto.

Il procione dalla «spina dorsale corta» ha già una sua pagina Wikipedia, e se si cerca il suo nome su Google, il gigante della tecnologia gli ha dedicato una speciale animazione, in cui lo si vede zampettare sul proprio schermo.

È comunque un animale selvatico

Nonostante il clima di festa, gli esperti invitano alla cautela. Il Dipartimento di sanità pubblica di Seattle e King County ha lanciato un appello ai cittadini: Jimothy è irresistibile, ma resta pur sempre un animale selvatico.

Le autorità ricordano che i procioni possono trasmettere batteri e parassiti e, se messi alle strette, possono mordere.

L'invito degli esperti è chiaro: scattate pure una foto da lontano, ma non cercate di avvicinarlo o sfamarlo.