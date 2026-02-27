I reggiseni sono dei compagni delicati e richiedono una cura e una conservazione particolari per mantenerli intatti a lungo. Quali sono gli errori da evitare? blue News riassume per te i consigli più importanti.

Hai fretta? blue News riassume per te I reggiseni non devono essere schiacciati nei cassetti: si formano delle pieghe.

Quando si ripongono bisogna chiudere sempre la chiusura per evitare di bucare gli altri indumenti.

Dovrebbero essere lavati più spesso del previsto.

Il lavaggio a mano o con un sacchetto per il bucato è il modo migliore per proteggere i capi più delicati.

Anche se molte donne amano sbarazzarsi del reggiseno non appena la giornata è finita, si apprezza comunque il suo servizio.

Per evitare che la ricerca di un intimo che calzi a pennello ricominci da capo, la cura e la conservazione adeguate sono fondamentali per questo indumento (troppo) delicato.

Chiudere sempre l'allacciatura

I reggiseni hanno bisogno di spazio, più di quanto si possa pensare. Per evitare che si formino pieghe nel materiale e che perdano la loro forma, dovrebbero essere riposti uno accanto all'altro o in un cassetto, in modo sciolto, dietro o sopra l'altro.

Se lo spazio è limitato, la striscia posteriore può anche essere incrociata, ma le coppe non devono mai essere posizionate una dentro l'altra.

È importante chiudere sempre la chiusura in modo che i ganci non facciano buchi in altri capi d'abbigliamento.

L'umidità è un altro nemico. Se li conservate in scatole nell'armadio, optate per una scatola di legno che garantisca una sufficiente circolazione dell'aria.

Le scatole di plastica possono portare rapidamente a un ambiente umido, che può intaccare il materiale. Se volete essere particolarmente attente, foderate la scatola con un panno.

Non si danneggiano con il lavaggio

Quando si parla di frequenza di lavaggio, molte donne sono forse troppo poco attente, soprattutto quando si tratta del loro reggiseno preferito.

Come spiega a «Style» Antoinette Niederberger, consulente di vendita di Jelmoli, il capo di intimo dovrebbe essere lavato più spesso di quanto la maggior parte delle persone pensi.

«Soprattutto in estate, si dovrebbe lavare il reggiseno dopo ogni, o almeno ogni due, volte che lo si indossa», consiglia l'esperta. Questo perché aderisce alla pelle ed è particolarmente sensibile al sudore e ai batteri.

Secondo Niederberger, l'idea che si danneggi con i lavaggi frequenti è infondata, a patto che venga curato correttamente. «I sacchetti per il bucato sono la soluzione ideale», spiega l'esperta. Questi proteggono i tessuti delicati nella macchina ed evitano che i ferretti si danneggino o che i ganci si impiglino negli altri indumenti.

Non asciugare in asciugatrice

La temperatura dovrebbe essere limitata a 30-40 gradi al massimo e la velocità di centrifuga bassa, da 800 a 1000 giri. L'ammorbidente è assolutamente da evitare, perché può compromettere l'elasticità del materiale.

Per quanto riguarda l'asciugatura, l'esperta consiglia: «Prima di asciugare il reggiseno steso o appeso, è necessario tirarlo fuori dalla lavatrice e rimetterlo in forma». Non bisogna esporlo direttamente al sole e nemmeno nell'asciugatrice. I locali per l'asciugatura vanno però bene.

Cura corretta del bucato per la lingerie delicata

Se volete andare sul sicuro, potete usare detersivi per capi sportivi. Questi detersivi sono ideali perché sono stati sviluppati appositamente per i materiali con l'elastane e non contengono ammorbidenti.

Al contrario i modelli particolarmente delicati o con molti pizzi, vanno lavati a mano per mantenerli belli più a lungo.

Con i giusti consigli, i reggiseni non solo rimangono in forma più a lungo, ma assicurano anche una sensazione di comfort e freschezza, senza fastidiose pieghe o coppe consumate.