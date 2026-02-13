Le app meteo forniscono ogni giorno previsioni aggiornate, alcune più precise di altre. Ma da dove arrivano i dati e come viene elaborata una previsione? blue News spiega come funziona.

Di quale bisogna fidarsi? Ecco perché le app meteo danno spesso previsioni completamente diverse

Hai fretta? blue News riassume per te Le app meteo elaborano miliardi di dati provenienti da satelliti, stazioni al suolo, radar, palloni sonda, aerei, navi e boe.

Le previsioni non possono essere completamente esatte, perché i modelli producono risultati diversi in base ai dati iniziali e al grado di incertezza atmosferica.

In Svizzera, MeteoSvizzera, SRF Meteo e MeteoNews combinano modelli numerici, rilevazioni regionali e valutazioni degli specialisti per offrire previsioni locali più precise.

Le app globali di Apple e Google utilizzano dati di numerosi servizi internazionali, ma non dispongono di una propria rete di misurazione sul territorio svizzero.

Le differenze tra le varie app dipendono dai modelli, dalla risoluzione, dalla frequenza degli aggiornamenti e dalla difficoltà di prevedere fenomeni locali come temporali, favonio e nebbia alta. Riepilogo creato con

Basta uno sguardo allo smartphone per sapere se nel pomeriggio pioverà oppure splenderà il sole.

Dietro ogni app meteo, però, si nasconde un sistema complesso che combina stazioni di rilevamento, satelliti, radar meteorologici, supercomputer e il lavoro di meteorologhe e meteorologi.

Ma come nasce una previsione? E come fa un’app a sapere che tempo farà domani?

Miliardi di rilevazioni alla base delle previsioni

Ogni previsione meteorologica parte da una domanda: qual è lo stato attuale dell’atmosfera?

Per rispondere vengono raccolti in tutto il mondo dati provenienti da stazioni al suolo, palloni sonda, aerei, navi, boe, radar meteorologici e satelliti.

Secondo il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), oggi la maggior parte delle osservazioni meteorologiche globali proviene dai satelliti.

Questi dati vengono integrati con le misurazioni effettuate al suolo e costituiscono il punto di partenza dei modelli numerici utilizzati per elaborare le previsioni.

Siti come meteoblue.com mostrano in modo trasparente quanto differiscano tra loro i modelli meteorologici. Ogni curva rappresenta una previsione. meteoblue.com

In meteorologia questo processo viene definito «assimilazione dei dati». Tutte le osservazioni disponibili vengono combinate con una prima simulazione del modello, così da ricostruire nel modo più preciso possibile lo stato dell’atmosfera in un determinato momento.

Solo a quel punto inizia il calcolo vero e proprio dell’evoluzione meteorologica.

Una previsione esatta non è mai possibile

Poiché la meteo non può essere calcolata con assoluta precisione, i grandi centri meteorologici elaborano contemporaneamente diverse previsioni.

Come spiega l’ECMWF, in questo processo le condizioni iniziali vengono modificate leggermente in ciascuna simulazione. Se i diversi risultati coincidono in larga misura, la previsione viene considerata relativamente affidabile. Se invece divergono sensibilmente, aumenta il grado di incertezza.

Ma quanto sono precise le app meteo più diffuse in Svizzera? blue News le ha analizzate più da vicino.

MeteoSwiss dispone di una propria rete di rilevamento

L’app MeteoSwiss è sviluppata da MeteoSvizzera ed è dedicata esclusivamente al territorio elvetico. Non c'è da stupirsi: dietro l’applicazione ci sono i meteorologi della Confederazione.

Oltre alle previsioni, l’app rossocrociata fornisce informazioni su maltempo, inondazioni, valanghe, siccità e pericolo di incendi boschivi.

Secondo quanto indicato dall’Ufficio federale di meteorologia e climatologia, la Confederazione gestisce circa 260 stazioni meteorologiche automatiche distribuite in tutto il Paese.

Ogni dieci minuti trasmettono dati relativi, tra le altre cose, a temperatura, precipitazioni, vento, pressione atmosferica, durata del soleggiamento e umidità dell’aria.

Queste rilevazioni rappresentano però solo una parte delle informazioni utilizzate.

MeteoSvizzera integra nei propri calcoli anche dati radar, immagini satellitari, radiosondaggi e modelli meteorologici internazionali. I risultati vengono poi verificati da specialisti e, se necessario, adattati alla situazione meteorologica del momento.

Per quanto riguarda i pericoli naturali, MeteoSvizzera collabora con altri uffici federali. Le informazioni su inondazioni e incendi boschivi provengono dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), mentre gli avvisi di valanga vengono elaborati dall’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (WSL/SLF).

Tutte queste allerte confluiscono nell’app MeteoSwiss.

SRF Meteo combina modelli ed esperienza

Come spiega SRF sul proprio sito, i meteorologi di SRF Meteo si basano su diversi modelli, immagini satellitari, misurazioni aggiornate e sulla propria esperienza con le situazioni meteorologiche tipiche della Svizzera.

I bollettini diffusi in televisione, alla radio e online vengono elaborati da specialisti interni. Parallelamente i computer generano automaticamente previsioni locali per migliaia di località del Paese.

Per questo motivo, avverte SRF, la carta meteorologica generale e la previsione relativa a una singola località possono talvolta presentare leggere differenze.

I dati radar provengono dall’Ufficio federale di meteorologia e climatologia, mentre la previsione radar vera e propria viene calcolata da SRF. Per la prima ora vengono utilizzate le immagini radar più recenti. Successivamente subentra un modello meteorologico ad alta risoluzione.

Le immagini satellitari sono fornite dall’organizzazione europea EUMETSAT, mentre i dati sulle valanghe provengono dall’SLF.

SRF sottolinea inoltre che la previsione radar rappresenta soltanto uno scenario calcolato. I temporali, in particolare, possono cambiare traiettoria in breve tempo: per questo le precipitazioni non possono essere previste con precisione al minuto.

MeteoNews punta su modelli propri

Il servizio meteorologico privato svizzero MeteoNews elabora più volte al giorno previsioni e allerte per il maltempo.

Secondo l’azienda il servizio dispone di stazioni meteorologiche proprie, di una rete di webcam e di modelli sviluppati internamente. A questi si aggiungono le misurazioni fornite da partner in Svizzera e all’estero, oltre ai dati dei servizi meteorologici statali e internazionali.

In un Paese montuoso come la Svizzera, questa disponibilità di dati può rappresentare un vantaggio. Fenomeni locali come il favonio, la nebbia alta o i temporali si sviluppano spesso su aree molto limitate e possono essere descritti meglio da modelli regionali che tengono conto delle caratteristiche del territorio rispetto ai modelli globali.

Landi Wetter utilizza i dati di MeteoNews

Con oltre un milione di download, Landi Wetter è una delle app meteorologiche più utilizzate in Svizzera.

L’applicazione, però, non elabora previsioni proprie. Come indica Landi sul suo sito, tutti i dati meteorologici provengono da MeteoNews.

A questi vengono aggiunte informazioni destinate in particolare al settore agricolo, come l’umidità del suolo e i dati utili per la protezione delle colture.

Apple e Google forniscono previsioni a miliardi di dispositivi

Le app meteo preinstallate sui dispositivi Apple e Google funzionano in modo diverso rispetto ai servizi meteorologici tradizionali. Devono infatti fornire informazioni per quasi ogni località del mondo.

Nei propri documenti di supporto, Apple spiega che l’app Meteo utilizza dati provenienti, tra gli altri, dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, dal servizio meteorologico tedesco DWD, da Météo-France, dal Met Office britannico e dall’agenzia statunitense NOAA.

In Europa, le allerte per il maltempo vengono invece fornite dai rispettivi servizi meteorologici nazionali.

Anche Google sviluppa modelli meteorologici propri, combinando dati provenienti da servizi come ECMWF, NOAA, DWD e Met Office. Per le previsioni delle precipitazioni a breve termine vengono inoltre analizzati i dati radar più recenti.

A differenza di MeteoSvizzera o MeteoNews, Apple e Google non dispongono però di una propria rete di rilevamento in Svizzera. Di conseguenza, alcuni fenomeni locali nelle Alpi o nelle valli più strette possono essere rappresentati con minore precisione.

Perché le app mostrano previsioni diverse?

È del tutto normale che app differenti indichino temperature o orari delle precipitazioni diversi.

I vari fornitori utilizzano modelli meteorologici differenti, calcolano l’evoluzione dell’atmosfera con risoluzioni spaziali diverse e aggiornano le previsioni con frequenze non sempre uguali.

I modelli regionali, in particolare, riescono spesso a rappresentare meglio rispetto a quelli globali la complessa topografia svizzera, caratterizzata da montagne, valli e laghi.

Le previsioni dei temporali restano particolarmente difficili. Come spiega SRF Meteo, spesso è possibile prevedere con una buona affidabilità che si formeranno dei temporali.

Stabilire esattamente dove si scaricheranno e quale traiettoria seguiranno è invece possibile, in molti casi, solo poco prima dell’evento.

Nessuna app meteo è infallibile

La maggior parte delle app si basa, in ultima analisi, sugli stessi principi fisici. Le differenze dipendono soprattutto dai modelli utilizzati, dalla disponibilità di misurazioni regionali e dall’interpretazione dei dati da parte degli specialisti.

Per la Svizzera, servizi specializzati come MeteoSvizzera, SRF Meteo e MeteoNews riescono quindi spesso a offrire previsioni locali particolarmente precise.

Le app globali di Apple e Google garantiscono invece una buona panoramica per quasi ogni località del pianeta, ma non sempre riescono a rappresentare con la stessa accuratezza le peculiarità meteorologiche di un Paese montuoso come la Svizzera.