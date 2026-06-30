Il surriscaldamento globale è «solo» di 1,4 gradi e a giugno ha provocato in Europa un’ondata di caldo estrema che ha battuto ogni record. Solo 50 anni fa sarebbe stata impossibile, scrivono i ricercatori: rispetto al 2003 oggi è da 10 a 100 volte più probabile.

I ricercatori lanciano l'allarme Una simile ondata di caldo sarebbe stata impossibile 50 anni fa, ecco perché

Hai fretta? blue News riassume per te Uno studio condotto dai ricercatori europei afferma che un’ondata di caldo estrema come questa sarebbe stata impossibile 50 anni fa.

La canicola come quella attuale è quindi da 10 a 100 volte più probabile rispetto al 2003.

I morti in Europa sono oltre 1'300: il calore estremo è un «killer silenzioso» che miete più vittime di tutte le altre catastrofi naturali messe insieme.

Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l’ultima ondata di caldo che sta colpendo l’Europa dal 21 giugno ha già causato oltre 1'300 vittime, come riporta «France24»: si stima che 1'000 di queste provengano dalla Francia.

«Lo stress da calore viene spesso definito un killer silenzioso e le abitazioni, i luoghi di lavoro e le scuole europee non sono progettati per sopportare tali temperature», avverte il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus su X.

Il 28 giugno, come riferisce «France24», 191 milioni di persone in Europa avrebbero sofferto a causa di temperature pari o superiori ai 35 gradi.

Contenuto Esterno Questi contenuti provengono da provider esterni come YouTube, TikTok o Facebook. Per visualizzare questi contenuti, abilita "Pubblicità Swisscom su piattaforme di terze parti". Impostazioni dei Cookie

È evidente che il riscaldamento globale alimenti tali ondate di caldo.

Ma ora uno studio condotto dalla World Weather Attribution (WWA), un’associazione di esperti europei in materia di clima, ha presentato nuovi dati che fanno riflettere.

Nel 1976 non avrebbe potuto esserci un caldo simile

Il loro studio afferma che un’ondata di calore come quella attuale sarebbe stata praticamente impossibile cinque decenni fa.

E anche rispetto al periodo di 20 anni fa, oggi è 10 volte più probabile. Il fatto che di notte faccia così caldo è oggi 100 volte più probabile rispetto al 2003.

«L’aumento della temperatura è stato così drastico che avremmo ritenuto impossibile che un evento del genere si verificasse nelle condizioni climatiche del 1976», afferma Theodore Keeping dell’Imperial College di Londra, che ha partecipato allo studio, all’agenzia di stampa AP.

«E anche 23 anni fa, nel 2003, sarebbe stato comunque un evento molto, molto raro».

Il 18 agosto 2003, un guardapesca del Cantone Ticino ha recuperato dal Lago di Muzzano, nei pressi di Lugano, alcune carpe affette da carenza di ossigeno. ,KEYSTONE

I ricercatori hanno confrontato i valori attuali con quelli del 1976 e del 2003, poiché anche in quegli anni si verificarono massicce ondate di caldo in Europa.

All’epoca le temperature erano ancora più basse: 3,5 gradi in meno 50 anni fa e circa 2 gradi in meno 23 anni fa. Di notte, oggi la temperatura è maggiore di 2,4 gradi rispetto al 1976 e di 1,3 gradi rispetto al 2003.

Impatti significativi con «solo» 1,4 gradi in più

L'Europa è poco preparata ad affrontare questo caldo: secondo la WWA un'analisi condotta su 850 città in 30 Paesi ha rivelato che durante l'ultima canicola nel 45% dei casi è stato battuto o previsto un record di temperatura.

850 città con più di 50'000 abitanti nell'UE, in Svizzera, nel Regno Unito e in Norvegia: un punto rosso indica che è stato battuto un record. Il 45% delle regioni urbane è interessato da questo fenomeno. World Wrestling Association

L'ultima ondata di calore è quindi la più grave dall'inizio delle registrazioni. Questi fenomeni causano più vittime di tutte le altre catastrofi naturali messe insieme, scrivono gli esperti meteorologici.

La situazione sarebbe aggravata dal fatto che in Europa si verificano in un contesto di popolazione sempre più anziana.

Il 27 giugno, in occasione della 32ª Festa federale dello jodel a Basilea, grandi e piccini hanno potuto cantare una canzone sul caldo. KEYSTONE

Siamo solo all'inizio dell'estate

Un altro problema è che l’insolita canicola di giugno è praticamente solo l’inizio.

Lo studio afferma: «Quest’estate dimostra che, con un riscaldamento globale di 1,4 gradi, il caldo estremo sta già raggiungendo i limiti di sopportazione delle nostre società. La nostra analisi mostra che il calore intenso sta aumentando rapidamente, anche nel corso della nostra vita».

Ondata di caldo del 1976: nel fiume Töss, quasi prosciugato nei pressi di Turbenthal, nel Canton Zurigo, l’acqua scarseggia. ARCHIVIO PHOTOPRESS

Infatti: «Dal 2003, la probabilità che si verifichino eventi di questo tipo è aumentata da 10 a 100 volte, mentre solo 50 anni fa erano praticamente impossibili. Un rapido abbandono dei combustibili fossili è fondamentale se vogliamo evitare temperature ancora più elevate e le relative conseguenze in futuro».