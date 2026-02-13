Le auto ibride plug-in sono concepite per favorire la transizione verso la mobilità elettrica: consentono di percorrere tragitti brevi in modalità esclusivamente elettrica, mentre per le distanze più lunghe viene azionato il motore a combustione.

Tuttavia, se la batteria non viene ricaricata regolarmente, il vantaggio ambientale si riduce sensibilmente, scrive il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa) nel suo studio pubblicato oggi.

Secondo l'autrice dell'indagine Miriam Elser, ricercatrice presso l'istituto scientifico, una ibrida plug-in che non viene ricaricata con costanza finisce per comportarsi come un veicolo a benzina più pesante. Il peso aggiuntivo della batteria e del motore elettrico può infatti portare a consumi persino superiori rispetto a quelli di un modello analogo a combustione.

Finora le valutazioni sui consumi reali si basavano principalmente sui dati raccolti direttamente dai computer di bordo installati nelle vetture in circolazione, i quali in parte evidenziavano valori nettamente superiori rispetto a quelli emersi invece dai vari test di omologazione. Tali dati non consentono di fornire indicazioni reali poiché non tengono conto di diversi fattori quali la temperatura esterna, l'uso del riscaldamento o lo stile di guida e la frequenza di utilizzo del veicolo.

Per il loro studio – commissionato dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) – i ricercatori dell'Empa hanno quindi testato in laboratorio dodici modelli di auto ibride plug-in, misurando autonomia elettrica, consumi ed emissioni in diverse condizioni climatiche esterne – passando da +23 a -7 gradi centigradi -, con o senza climatizzatore interno.

I risultati mostrano che, in condizioni ideali, questi veicoli possono percorrere lunghe distanze in modalità elettrica, mantenendo basse le emissioni. Nell'uso quotidiano, invece, temperature rigide, riscaldamento acceso e una guida dinamica riducono sensibilmente l'autonomia elettrica, facendo innestare più spesso il motore termico e aumentando in modo talvolta marcato consumi ed emissioni di CO2 e di sostanze inquinanti.