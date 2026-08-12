Chi questa sera intende filmare l'eclissi solare con lo smartphone senza la giusta protezione rischia di causare un danno irreparabile al sensore dell'immagine della fotocamera. Eppure basta un semplice filtro per realizzare riprese sicure e anche di qualità migliore.

Attenzione! Ecco perché non devi immortalare l'eclissi solare con il cellulare (e men che meno a occhio nudo)

Hai fretta? blue News riassume per te Anche dalla Svizzera questa sera, mercoledì 12 agosto, si potrà assistere all'eclissi solare parziale a partire dalle 19.24.

Il fenomeno raggiungerà il suo apice poco dopo le 20.18, con una copertura fino al 92%.

Chi intende riprendere l'eclissi con lo smartphone senza protezione rischia però di causare un danno permanente al sensore di immagine della fotocamera.

Un filtro solare certificato montato sull'obiettivo del cellulare non solo protegge la fotocamera, ma, con le giuste impostazioni, garantisce anche immagini più nitide. Riepilogo creato con

Questa sera, mercoledì 12 agosto, la Luna passerà davanti al Sole: ci sarà infatti un'eclissi solare! In Svizzera sarà solo parziale, ma sarà possibile osservarla a partire dalle 19.24.

Attenzione, però! Chi in quel momento prenderà subito lo smartphone in mano per immortalare questo raro spettacolo celeste rischia ben più di una semplice foto venuta male.

Ciò che infatti è molto pericoloso per gli occhi (non bisogna infatti guardare l'eclissi senza i giusti occhialini), rischia fortemente di danneggiare anche la fotocamera del proprio cellulare.

Se si punta l’obiettivo verso il sole per un periodo prolungato senza protezione, infatti, le lenti concentrano luce e calore su un minuscolo punto del sensore di immagine. Nel peggiore dei casi, i componenti interni si fondono e il danno diventa irreparabile.

Già due anni fa la NASA aveva espressamente messo in guardia dal posizionare semplicemente gli specifici occhialini per l'eclissi davanti all’obiettivo. Essi non sono infatti sufficienti: è necessario un filtro speciale.

Ecco come ottenere delle belle foto Procurati un filtro solare certificato per la fotocamera del cellulare: un normale paio di occhiali da sole o un foglio di alluminio non offrono una protezione sufficiente.

Procurati un filtro solare certificato per la fotocamera del cellulare: un normale paio di occhiali da sole o un foglio di alluminio non offrono una protezione sufficiente. Attiva la modalità Pro dell'app della fotocamera, se disponibile. Imposta manualmente un valore ISO basso: ciò evita la sovraesposizione e rende lo scatto più nitido.

Scegli un tempo di esposizione breve: anche questo aiuta a evitare che la falce risulti troppo chiara e sovraesposta.

Prenditi il tempo necessario per prepararti e concentrarti prima del momento culminante, che sarà alle 20.18; dopodiché la situazione diventerà frenetica. Riepilogo creato con

Nel peggiore dei casi, un sensore del cellulare può essere sostituito, ma non la propria retina.

Senza occhialini da eclissi certificati non dovresti dunque guardare il sole - anche se quasi completamente oscurato - a occhio nudo. E questo è ancora peggio se si intende osservare il fenomeno attraverso un binocolo o un telescopio senza filtri.