Sembrano gigantesche nubi temporalesche, ma possono essere ancora più pericolose. I pirocumulonembi, o nubi PyroCb, si formano a causa degli incendi boschivi e del calore estremo. Un fenomeno raro che affascina i ricercatori e preoccupa i vigili del fuoco, perché rende gli incendi più imprevedibili e può innescare nuovi roghi.

Tempesta di fuoco sull'Europa Fulmini, tempeste e piogge di braci: ecco perché le nubi PyroCb sono così pericolose

Hai fretta? blue News riassume per te Le nubi PyroCb, o pirocumulonembi, si formano sopra incendi boschivi estremamente intensi, quando il calore spinge fumo, cenere e vapore acqueo fino agli strati più alti dell’atmosfera.

Questi «temporali di fuoco» rendono le fiamme più imprevedibili, trasportano braci a grande distanza e possono generare fulmini capaci di innescare nuovi roghi.

Secondo i ricercatori, potrebbero diventare più frequenti con il cambiamento climatico e avere effetti anche sul clima, immettendo fuliggine e aerosol nella stratosfera. Riepilogo creato con

I vasti incendi boschivi che negli ultimi giorni hanno colpito Francia e Spagna hanno dato origine a un fenomeno raro: i cosiddetti pirocumulonembi, abbreviati in PyroCb.

A prima vista assomigliano a normali nubi temporalesche. In realtà non si formano per effetto di un fronte atmosferico, ma sono generate direttamente dal fuoco.

I meteorologi parlano per questo di «temporali di fuoco». La loro comparsa è uno dei segnali più evidenti che un incendio è ormai fuori controllo.

Da quel momento, infatti, non è più soltanto il meteo a influenzare le fiamme: è l’incendio stesso a creare le proprie condizioni atmosferiche, come spiega il «The Guardian».

Come si forma una nube PyroCb?

Perché si sviluppi una PyroCb è necessario un incendio eccezionalmente vasto e intenso. L’enorme quantità di calore riscalda l’aria al di sopra delle fiamme, spingendola rapidamente verso l’alto insieme a fumo, cenere e vapore acqueo.

Salendo di quota, l’aria si raffredda. Il vapore acqueo condensa e forma inizialmente una nube cumuliforme. Se l’atmosfera è sufficientemente instabile, la nube può trasformarsi in un vero e proprio cumulonembo temporalesco.

Queste formazioni possono raggiungere un’altezza compresa tra 10 e 15 chilometri e arrivare fino alla stratosfera, lo strato dell’atmosfera attraversato normalmente dagli aerei di linea, riferisce «ABC News Australia».

Ecco come si forma un PyroCb. Intelligenza artificiale

Perché rende l’incendio ancora più pericoloso?

Una volta formatasi, la nube PyroCb innesca un circolo particolarmente pericoloso. Al suo interno si sviluppano forti correnti ascensionali e discensionali, che rendono il comportamento dell’incendio estremamente imprevedibile.

Le fiamme possono cambiare direzione nel giro di pochi minuti, mentre tizzoni e particelle incandescenti vengono trasportati a grande distanza, provocando nuovi focolai anche molto lontano dal fronte principale.

«La presenza della nube conferma che l’incendio è estremamente pericoloso», spiega ad «ABC News Australia» Rick McRae, ricercatore specializzato in incendi boschivi presso la University of New South Wales (UNSW), che studia le nubi PyroCb da decenni.

Per i vigili del fuoco, questi improvvisi cambiamenti delle condizioni atmosferiche rappresentano una delle difficoltà maggiori durante le operazioni di spegnimento.

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Perché produce spesso pochissima pioggia?

Sebbene una PyroCb abbia l’aspetto di una nube temporalesca, spesso produce pochissima pioggia.

Il fumo contiene infatti un numero enorme di particelle microscopiche attorno alle quali si formano le goccioline d’acqua. Poiché le particelle sono così numerose, le gocce tendono a restare molto piccole e spesso evaporano prima di raggiungere il suolo.

La nube può però generare fulmini. Alcuni possono colpire il terreno a una distanza compresa tra 40 e 100 chilometri dall’incendio originario, innescando nuovi roghi.

Invece di contribuire allo spegnimento, questo tipo di nube può quindi favorire un’ulteriore propagazione delle fiamme.

Che cosa accade al fumo nella stratosfera?

Le nubi PyroCb trasportano il fumo molto più in alto rispetto a un normale incendio. Le intense correnti ascensionali possono spingere particelle di fuliggine e cenere fino alla stratosfera.

A queste quote, il materiale può restare sospeso per settimane o perfino mesi ed essere trasportato dai venti d’alta quota su vaste aree del pianeta.

La NASA ha osservato con particolare attenzione questo fenomeno dopo i devastanti incendi boschivi che hanno colpito l’Australia tra il 2019 e il 2020. In alcuni casi, gli effetti atmosferici di queste nubi di fumo sono stati paragonati a quelli di piccole eruzioni vulcaniche.

Perché oggi le nubi PyroCb sono più frequenti?

Le nubi PyroCb non sono un fenomeno nuovo. Vengono osservate da decenni, soprattutto in Australia, Canada e negli Stati Uniti occidentali. Secondo il «Guardian» i ricercatori ritengono però che si stiano verificando più spesso rispetto al passato.

Il cambiamento climatico potrebbe favorirne ulteriormente la comparsa.

L’aumento delle temperature, i periodi di siccità più lunghi e le ondate di calore più frequenti contribuiscono alla crescita degli incendi di grandi dimensioni e di particolare intensità: proprio quelli in grado di liberare abbastanza energia da generare un temporale di fuoco, come riferisce il «World Climate Research Programme».

I pirocumulonembi possono influenzare l'ambiente a causa della fuliggine. Società Meteorologica Americana

A loro volta, le nubi PyroCb possono influenzare il clima. Trasportano fuliggine e altri aerosol fino alla stratosfera, dove queste particelle possono assorbire o riflettere la luce solare e modificare i processi di formazione delle nubi.

Per questo i ricercatori ritengono che in futuro le PyroCb potrebbero diventare non soltanto più frequenti, ma anche più rilevanti per il sistema climatico globale.

Che cosa non sa ancora la scienza?

Nonostante siano oggetto di ricerche approfondite, le nubi PyroCb presentano ancora molti aspetti poco conosciuti.

Non è chiaro, per esempio, perché alcuni temporali di fuoco producano un numero elevatissimo di fulmini, mentre altri ne generino pochissimi. Anche l’interazione tra fuoco, fumo e atmosfera è estremamente complessa.

Per comprenderla meglio, i ricercatori stanno sviluppando nuovi modelli informatici capaci di riprodurre questi processi con maggiore precisione.

I ricercatori non conoscono ancora tutti gli aspetti di questo fenomeno. Tuttavia, grazie alla raccolta di dati e alle ricerche, riescono a definirlo sempre meglio. openreview.net

Uno studio pubblicato su «OpenReview» mostra come le simulazioni più avanzate possano contribuire a prevedere meglio la formazione e l’evoluzione delle nubi PyroCb.

In futuro, questi modelli potrebbero diventare strumenti utili anche per i servizi meteorologici e per le squadre impegnate nella lotta agli incendi.

Perché i ricercatori le osservano con tanta attenzione?

Per meteorologi e vigili del fuoco, una nube PyroCb è molto più di una formazione atmosferica spettacolare. Indica che un incendio ha sviluppato un’energia tale da modificare l’atmosfera e creare un proprio sistema meteorologico.

È proprio questo a rendere simili incendi particolarmente pericolosi: possono propagarsi più rapidamente, cambiare direzione all’improvviso e innescare nuovi focolai attraverso i fulmini.

La comparsa di una PyroCb è quindi considerata uno dei segnali d’allarme più evidenti del fatto che un incendio boschivo è entrato in una fase particolarmente critica.

Il video che illustra il fenomeno (in tedesco):