Le navi del lago di Nemi sono un ritrovamento sensazionale. Mostrano una tecnologia che i Romani non si sarebbero mai aspettati di avere, compresi veri cuscinetti a sfera. Ma nel 1944, la Seconda guerra mondiale raggiunge lo specchio d'acqua. E improvvisamente tutto è in gioco.

Il segreto del Lago di Nemi (parte 2) I soldati di Hitler hanno distrutto le lussuose navi dell'imperatore romano Caligola?

Hai fretta? blue News riassume per te Nel lago di Nemi vengono scoperte due magnifiche navi monumentali dell'epoca di Caligola, lunghe oltre 70 metri, dotate di marmi, bronzi, sistemi di acqua calda e tecnologie rivoluzionarie.

Un museo appositamente costruito negli anni '30 mette in scena i reperti come un trionfo dell'ingegneria romana e come simbolo politico del regime fascista.

L'analisi scientifica rivela costruzioni sorprendentemente moderne: cuscinetti a sfera, ingegnosi sistemi di ancoraggio e una sofisticata tecnologia del legno e del metallo.

Nel 1944, un incendio distrugge il museo e le navi sono perse per sempre.

Per secoli sono circolate voci su navi affondate nel lago di Nemi, non lontano dalla capitale italiana Roma.

Le prime immersioni tra il XV e il XIX secolo portarono alla luce manufatti romani, ma le prove definitive rimasero a lungo irrisolte (qui la prima parte del nostro reportage).

Solo quando il dittatore Benito Mussolini in persona commissionò il recupero dei relitti, le cose cominciarono a muoversi.

Tra il 1929 e il 1932 furono recuperati due monumentali scafi in legno dell'epoca dell'imperatore Caligola: lunghi oltre 70 metri, dotati di rivestimenti in marmo, bronzo, impianti di acqua calda e piattaforme rotanti.

Sono capolavori tecnici e sensazionali ritrovamenti archeologici.

Un museo per due sensazioni

Nel 1936, alle due navi è stato dedicato un museo, proprio sulle rive del lago di Nemi.

Una sala monumentale in cemento armato e vetro, modernissima e architettonicamente ambiziosa per l'epoca. Si tratta di uno dei primi musei costruiti appositamente intorno ai reperti archeologici.

Le navi non sono solo esposte, ma deliberatamente messe in scena: come trionfo dell'ingegneria romana e allo stesso tempo come simbolo del potere, del progresso e della visione del futuro del regime fascista.















1 / 8 Una delle navi di Nemi nel museo appositamente costruito sulle rive del lago: l'enorme scafo si erge sotto la monumentale architettura in acciaio e vetro che fu costruita negli anni Trenta appositamente per questa sensazione. Immagine : Wikipedia

Ma più gli archeologi esaminano da vicino le navi, più diventa chiaro che i reperti sono molto più di una decorazione politica; sono anche una sfida scientifica per gli archeologi.

Come salvarle?

Appena scoperti, è chiaro che gli scafi sono in condizioni straordinariamente buone, anche se molto fragili. Anche i tessuti, i metalli e le ceramiche hanno resistito alla prova del tempo.

La vera sfida inizia dopo il recupero.

I frammenti di marmo dei lussuosi arredi, divenuti porosi a causa di secoli di stoccaggio in un ambiente ricco di CO₂, sono particolarmente sensibili. Anche il legno pone elevate esigenze ai restauratori.

Vengono testati diversi metodi di conservazione e alla fine il Museo delle Navi Vichinghe di Oslo fornisce il metodo decisivo: l'uso di pece vegetale diluita in solventi, con cui gli scafi in legno vengono trattati più volte.

Meraviglia tecnica dell'antichità

Le navi di Nemi sono ancora oggi un colpo di fortuna per gli esperti. I loro scafi mostrano tecniche molto sviluppate del primo periodo imperiale romano: elementi di legno a incastro, tasselli di rame e legno e cuciture accuratamente sigillate.

Particolarmente suggestivo è lo strato di tessuto di lana imbevuto di resina che ricopre gli scafi come una seconda pelle. Alcune parti sono anche ricoperte da una sorta di lamina di piombo, un dettaglio già noto alle navi oceaniche romane.

Il rivestimento esterno in tessuto di lana dello scafo è particolarmente evidente in questa fotografia. Immagine: L'Archeologo Subacqueo, Anno VI, n. 3 (18), Settembre-Dicembre 2000

Nonostante le loro dimensioni, i barconi - entrambi misurano più di 70 metri - non sono considerati idonei alla navigazione.

La maggior parte degli esperti ritiene che fossero ferme o al massimo utilizzate per crociere cerimoniali sul lago, come palazzi galleggianti.

A sostegno di questa teoria ci sono le testimonianze di massicce sovrastrutture e di splendidi arredi: pavimenti a mosaico, colonne di marmo, mattoni dorati e decorazioni in bronzo sono abbondanti. Anche i dettagli tecnici, come le ringhiere, erano costituiti da figure di bronzo abilmente lavorate.

Il puzzle di cuscinetti a sfera di Nemi

Anche i ritrovamenti di elementi meccanici sono unici. Tra questi vi sono piattaforme su veri cuscinetti a sfera e a rulli, l'unica prova fisica conosciuta di tale tecnologia nell'antichità.

Anche i tubi per l'acqua calda e fredda e i dispositivi come carrucole, pompe e paratie dimostrano un livello di tecnologia che non si pensava esistesse sulle navi antiche.





1 / 3 Cuscinetti a sfera conservati nell'antico supporto in legno: sfere in bronzo con perni laterali, incastrati in una struttura circolare. Dimostrano che sulle navi di Nemi venivano utilizzati veri e propri meccanismi di rotolamento. Immagine : Advances in Historical StudiesVol.08 No.03(2019).

Inoltre, è stata recuperata un'ancora particolarmente ingegnosa: un modello con bracci laterali mobili che potevano adattarsi a terreni irregolari, consentendo così un ancoraggio più rapido e stabile.

Tali costruzioni sono state a lungo considerate sconosciute e sono state reintrodotte dalla marina britannica solo nel XVIII secolo.

Lusso o piattaforma di prova segreta?

Alla luce di questi perfezionamenti tecnici, Rosario D'Agata, oggi presidente della Fondazione Naves Nemorensis e collaboratore dei precedenti lavori di ricostruzione in collaborazione con l'Autorità per le Antichità del Lazio, ha proposto un'interpretazione alternativa.

Le navi potrebbero essere state chiatte da diporto meno lussuose, ma piuttosto veicoli tecnologici di prova.

A sostegno di questa tesi vi sono le numerose innovazioni rinvenute sui relitti, dai cuscinetti a sfera ai sistemi di ancoraggio mobili, fino ai primi esempi di protezione della corazza e di fornitura di acqua calda.

Particolarmente degno di nota: le sottilissime lastre di piombo con cui erano ricoperti gli scafi avevano lo scopo di impedire ai molluschi di attaccarsi, una sorta di antica antivegetativa.

Anche lo storico scientifico Antonio Lisi sostiene questa ipotesi. Secondo lui, sul lago di Nemi c'era un cantiere navale romano dove venivano sviluppate tecnologicamente le navi da guerra.

Gli ingegneri dell'antichità avrebbero sperimentato forme di prua e di poppa più aerodinamiche per migliorare la manovrabilità, tra cui un timone di poppa alto fino a 14 metri, considerato il più antico esempio conosciuto di questo tipo.

Queste teorie non sono ancora state confermate. Ulteriori indagini sugli scafi delle navi potrebbero fare chiarezza, ma non si sono mai concretizzate.

Perché nel 1944 accadde qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato.

1944: una conflagrazione distrugge le due navi

Nel bel mezzo degli ultimi caotici mesi di guerra, il secondo conflitto mondiale raggiunge il lago di Nemi. Le truppe tedesche sono nella regione e il fronte si sta avvicinando.

Il 28 maggio 1944, un tenente di artiglieria germanico entra nel museo navale di Nemi. Annuncia l'intenzione di installare una batteria di cannoni davanti all'edificio.

Le guardie del museo sono costrette a lasciare i locali.

Nei giorni successivi, la postazione tedesca fu scoperta dagli aerei da ricognizione alleati e fu più volte sottoposta a fuoco, inizialmente dall'artiglieria e successivamente anche da attacchi aerei.

L'interno del museo dopo il devastante incendio. Tutto ciò che rimane delle magnifiche navi sono le ceneri. Il telaio in acciaio è una struttura di supporto rialzata su cui poggiavano le galee. Immagine: IMAGO/Bridgeman Images

Nonostante i bombardamenti, il museo rimane intatto. Solo la sera del 31 maggio, tra le 19.50 e la mezzanotte, è scoppiato un incendio, secondo le dichiarazioni successive delle guardie rientrate. Le fiamme distruggono l'edificio e con esso le due navi.

Negligenza o dolo: chi ha appiccato l'incendio?

La causa esatta del rogo non è ancora oggi chiara. Alcuni rapporti parlano di negligenza tedesca o di distruzione deliberata, mentre altre fonti sospettano che sia stato il risultato dei combattimenti o un incendio accidentale.

Nel 2020, Alberto Bertucci, sindaco del Comune di Nemi, si rivolse all'opinione pubblica: dopo aver esaminato documenti storici e testimonianze oculari, gli fu chiaro che i soldati tedeschi avevano appiccato l'incendio deliberatamente.

Il Consiglio comunale ha quindi deciso di chiedere un risarcimento alla Repubblica federale tedesca. Il caso è stato affidato a un avvocato specializzato di Firenze.

L'eventuale risarcimento sarà utilizzato per finanziare le repliche delle navi di Caligola nella scala originale.

Nazisti o alleati, dopotutto?

Nel 2023, gli archeologi Flavio Altamura e Stefano Paolucci presentano nuove scoperte sulle cause del rogo.

Nel loro libro «L'incendio delle navi di Nemi», avanzano la teoria che l'incendio non sia stato causato da un sabotaggio tedesco, ma dal fuoco dell'artiglieria alleata.

Secondo gli autori, quattro fori d'impatto sul tetto del museo indicano la presenza di proiettili americani. Le schegge incandescenti avrebbero potuto incendiare le strutture in legno impregnate di catrame.

Altamura e Paolucci sottolineano anche gli interessi propagandistici degli Alleati: dopo la distruzione pesantemente criticata di Monte Cassino, volevano evitare ulteriori danni alla loro reputazione. I resoconti contemporanei furono quindi fortemente influenzati dalla guerra psicologica.

La causa dell'incendio rimane quindi controversa.

Ciò che è chiaro, tuttavia, è questo: i due relitti, sopravvissuti per quasi due millenni nel fango del lago, sono stati completamente distrutti dall'incendio nel giro di poche ore.

Quello che rimane sono alcuni pezzi di metallo, resti carbonizzati e l'esauriente documentazione scientifica degli anni precedenti: fotografie, disegni costruttivi, misurazioni e relazioni scritte. Oggi costituiscono la base più importante per tutti i tentativi di ricostruzione.

Cosa rimane quando tutto è perduto?

L'ironia delle due navi di Nemi: di tutto, i testi antichi che dipingono Caligola come una figura grottesca hanno portato alla sua eredità più tangibile.

Inoltre, proprio un regime autoritario ha riportato alla luce queste testimonianze, per poi farle sparire di nuovo pochi anni dopo, durante la guerra.

Ma le navi di Nemi sono una storia archeologica quasi perfetta: all'inizio ci sono indizi concreti nelle fonti antiche. Seguono secoli di ritrovamenti, immersioni e nuovi tentativi di localizzazione.

Ma solo con l'archeologia moderna e la tecnologia del XX secolo il recupero è stato possibile.

Oggi, però, la vera eredità non risiede più nel materiale originale, ma nella sua documentazione. Ciò che archeologi, ingegneri ed esperti di costruzioni navali hanno recuperato nelle condizioni più avverse rimane un patrimonio scientifico.

Il prezzo dell'arroganza

Anche il destino di Caligola si inserisce sorprendentemente bene in questo campo di tensione tra splendore e caduta.

Dopo soli quattro anni da imperatore, nel 41 d.C. cadde vittima di un attentato da parte dei suoi stessi pretoriani, scatenato non solo dal suo stile autocratico e dal culto eccentrico della sua persona, ma anche dall'enorme debito nazionale che il suo stile di vita sfarzoso e i suoi costosi progetti di prestigio avevano lasciato dietro di sé.

Potete leggere qui la prima parte della storia degli spettacolari ritrovamenti al lago di Nemi, vicino a Roma.