Pesa appena 16 grammi, ma è in grado di attraversare il Sahara volando per quasi due giorni consecutivi. Questo campione di resistenza è lo stiaccino, uccello passeriforme capace di realizzare una vera e propria impresa durante la sua migrazione.

Malgrado le sue incredibili doti, la popolazione in Svizzera è in declino, avverte la Stazione ornitologica svizzera di Sempach (LU).

Secondo uno studio su sette stiaccini, al quale ha partecipato l'istituto lucernese, questo uccello riesce a volare in primavera fino a 45 ore di fila sopra il deserto. La sua maratona si svolge ad altitudini comprese tra i 4000 e i 6000 metri e a temperature che toccano anche i -10 gradi, si legge in una nota odierna.

I ricercatori hanno dotato i volatili di geolocalizzatori che misuravano la luce e la pressione luminosa. I dati raccolti hanno mostrato che gli animali hanno utilizzato rotte diverse per i voli di andata e ritorno.

Infatti, in autunno il volo verso sud si è svolto lungo la costa dell'Africa occidentale, mentre in primavera gli stiaccini hanno preferito una rotta diretta attraverso il deserto. Gli autori dello studio tessono le lodi di questo minuto insettivoro, parlando di uno «sforzo fisico estremo».

Nonostante abilità fuori dal comune, gli stiaccini in Svizzera sono minacciati. Secondo la stazione ornitologica, la loro popolazione sta scendendo a causa dell'agricoltura intensiva e della falciatura tardiva, periodo che inizia dal 15 luglio: questo volatile infatti nidifica a terra e sta perdendo il suo habitat.

L'istituto sta quindi realizzando progetti di conservazione in collaborazione con gli agricoltori. L'obiettivo è quello di garantire a questi grandi viaggiatori migliori opportunità di sopravvivenza anche a casa.