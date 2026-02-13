La rete di gallerie del Sasso San Gottardo accoglierà per la quinta volta la spettacolare esercitazione dal respiro internazionale: dieci studenti passeranno due settimane in totale isolamento nella ricostruzione di una base lunare. Il progetto, lanciato nel 2019 dall'EPFL, è la prima missione di questo tipo organizzata interamente da studenti.

La scelta del sito non è casuale, hanno precisato gli organizzatori. La rete sotterranea di gallerie nel San Gottardo, lunga diversi chilometri, offre condizioni simili a quelle delle future basi lunari.

Nel corso del soggiorno di due settimane, i partecipanti condurranno ricerche negli ambiti delle scienze spaziali, sia nelle gallerie che all'aria aperta in piena notte, viene spiegato in un comunicato. Fra i dieci astronauti figurano due studenti svizzeri.

L'avvio ufficiale del progetto è previsto domenica al Sasso San Gottardo e sarà aperto al pubblico. Gli interessati, dopo la cerimonia d'inaugurazione alle 11:00, potranno scoprire da vicino la base e il centro di controllo della missione. In seguito sarà possibile visitare la fortezza.