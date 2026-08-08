Il repellente resta uno dei migliori alleati contro le punture di zanzara, ma una nuova ricerca suggerisce che alcuni insetti potrebbero imparare ad associarne l'odore a una fonte di nutrimento. Secondo gli autori dello studio, il problema non è il prodotto in sé, bensì il modo in cui viene utilizzato.

Hai fretta? blue News riassume per te Uno studio pubblicato sul Journal of Experimental Biology suggerisce che alcune zanzare possono imparare ad associare l'odore del repellente al cibo.

I ricercatori hanno osservato questo comportamento nella zanzara Aedes aegypti, vettore di malattie come Dengue, Zika e febbre gialla.

Gli esperti invitano comunque a continuare a usare i repellenti, applicandoli però con regolarità per mantenerne l'efficacia. Riepilogo creato con

Con il ritorno del caldo tornano anche le zanzare e la corsa ai prodotti protettivi. Ma una ricerca pubblicata sul «Journal of Experimental Biology» suggerisce che, in determinate condizioni, alcuni insetti potrebbero arrivare ad associare proprio l'odore del repellente a una ricompensa: il pasto.

Secondo il professor Clément Vinauger della Virginia Tech, che ha condotto lo studio insieme a Claudio Lazzari dell'Università di Tours, il fenomeno potrebbe verificarsi quando la protezione diminuisce nel tempo.

«Se qualcuno applica il repellente, la sua concentrazione diminuisce nel tempo e una zanzara riesce comunque a nutrirsi, l'insetto potrebbe iniziare ad associare quell'odore a una ricompensa. È una possibilità che dovremmo prendere seriamente in considerazione quando pensiamo a come vengono utilizzati i prodotti nella vita reale», spiega Vinauger.

L'esperimento sulle zanzare

Lo studio si è concentrato sulla Aedes aegypti, specie nota per trasmettere malattie come Dengue, Zika, febbre gialla e Chikungunya.

Per verificare l'ipotesi, i ricercatori hanno utilizzato un meccanismo di apprendimento simile al condizionamento di Pavlov. Dopo aver esposto ripetutamente le zanzare all'odore del repellente mentre si nutrivano di sangue, oltre il 60% degli insetti ha continuato a cercare il cibo anche quando percepiva soltanto l'odore del prodotto.

In un secondo esperimento, le zanzare addestrate hanno mostrato una preferenza per una mano trattata con DEET rispetto a una non trattata, comportamento opposto rispetto agli insetti che non avevano preso parte all'esperimento.

I ricercatori hanno inoltre osservato che lo stesso meccanismo di apprendimento si verificava utilizzando lo zucchero come ricompensa al posto del sangue.

«Un cambio di paradigma»

Per gli autori dello studio, il comportamento osservato dimostra che l'esperienza può modificare la risposta delle zanzare ai repellenti.

«Funzionano grazie alla loro composizione chimica, poiché hanno un odore sgradevole che fa fuggire le zanzare. Stiamo dimostrando che il cervello dell'insetto può riscrivere questa risposta in base all'esperienza. Ciò che esso ha imparato conta tanto quanto l'effetto della sostanza chimica. Questo, a mio avviso, rappresenta un cambio di paradigma», afferma Vinauger.

Non bisogna smettere di usare i repellenti

I ricercatori precisano però che i risultati non significano che i repellenti siano inutili. Al contrario, continuano a rappresentare uno strumento fondamentale, soprattutto nelle aree in cui le zanzare trasmettono malattie infettive.

«Se vi trovate in regioni tropicali dove il rischio di contrarre malattie è reale, dovreste usarlo», sottolineano gli autori.

La raccomandazione è piuttosto quella di riapplicare il prodotto regolarmente. Con il passare delle ore, infatti, la concentrazione del repellente diminuisce e può lasciare spazio al meccanismo osservato nello studio. Mantenere una protezione costante, spiegano i ricercatori, riduce questo rischio e garantisce una difesa più efficace.

Con la diffusione della Aedes aegypti in nuove aree del mondo e la crescente resistenza agli insetticidi, comprendere il comportamento di questi insetti diventa sempre più importante anche per la salute pubblica.

«Dobbiamo capire come le zanzare riescano a eludere le nostre strategie di controllo. E questo richiede la comprensione del loro funzionamento, a livello molecolare, neurale e comportamentale», conclude Vinauger.