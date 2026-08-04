La legionella si sviluppa soprattutto negli impianti idrici con acqua stagnante e può essere inalata attraverso gli aerosol prodotti da docce, climatizzatori e vasche idromassaggio.

Come essere preparati Legionella, il caldo aumenta il rischio: come proteggersi in casa e in vacanza

Hai fretta? blue News riassume per te Il recente focolaio di legionellosi a Basilea ha riacceso l'attenzione sui rischi legati alla proliferazione del batterio durante i mesi più caldi.

La legionella si sviluppa soprattutto negli impianti idrici con acqua stagnante e può essere inalata attraverso gli aerosol prodotti da docce, climatizzatori e vasche idromassaggio.

Secondo «RTS» e l'UFSP, una corretta manutenzione degli impianti e alcuni semplici accorgimenti in casa e in vacanza aiutano a ridurre il rischio di infezione. Riepilogo creato con

Il recente aumento dei casi di legionellosi a Basilea riporta l'attenzione su un batterio presente naturalmente nell'acqua che, in determinate condizioni, può diventare pericoloso.

A essere maggiormente esposte sono le persone anziane e chi ha un sistema immunitario indebolito, soprattutto durante i periodi di forte caldo.

Il caldo favorisce la proliferazione

Come ricorda la «RTS» la legionella si sviluppa soprattutto negli impianti idrici artificiali dove l'acqua ristagna e raggiunge temperature comprese tra 25 e 45 gradi.

Tubature, rubinetti, soffioni della doccia e vasche idromassaggio possono quindi diventare ambienti favorevoli alla proliferazione del batterio.

Il contagio avviene attraverso l'inalazione di minuscole goccioline d'acqua contaminate, non bevendo l'acqua.

Sempre secondo la «RTS», durante l'estate è consigliabile prestare particolare attenzione anche a climatizzatori e umidificatori ad acqua, sostituendone regolarmente i filtri per limitarne i rischi.

Docce e vasche idromassaggio sotto osservazione

La doccia rappresenta uno dei principali punti critici, poiché produce aerosol che possono trasportare il batterio nell'aria. Per questo si consiglia di sostituire periodicamente il tubo flessibile e il soffione, soprattutto all'inizio della stagione estiva, e di rimuovere regolarmente il calcare.

Anche le vasche idromassaggio e tutti gli apparecchi che nebulizzano l'acqua richiedono una manutenzione costante, con pulizia e disinfezione effettuate secondo le indicazioni del produttore.

Attenzione alle case rimaste chiuse

Un altro fattore di rischio riguarda gli edifici rimasti inutilizzati per oltre due settimane, come camere d'albergo, appartamenti per le vacanze o abitazioni lasciate vuote durante un viaggio.

In questi casi, gli esperti raccomandano di far scorrere l'acqua della doccia per alcuni minuti prima dell'utilizzo, possibilmente con la finestra aperta e senza rimanere nel locale.

Un ulteriore accorgimento consiste nel lasciare il soffione appoggiato sul fondo della doccia durante lo scorrimento dell'acqua, così da ridurre la formazione di aerosol.

Le raccomandazioni dell'UFSP

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ricorda che la prevenzione passa anche dalla corretta gestione dell'impianto idrico. L'acqua calda dovrebbe raggiungere almeno i 60 °C all'uscita del boiler e mantenersi sopra i 55 °C nella rete di distribuzione, mentre quella fredda dovrebbe restare sotto i 25 °C.

Secondo la radiotelevisione romanda, gli esperti ritengono inoltre che il cambiamento climatico e le estati sempre più calde potrebbero favorire un aumento dei casi di legionellosi nei prossimi anni, rendendo ancora più importante adottare semplici misure preventive negli ambienti domestici e negli alloggi turistici.

Come ridurre il rischio di legionella