Vicoli stretti, edifici secolari e tanta storia: il tour operator Tourlane ha stilato la classifica dei centri storici più belli del mondo. Al primo posto c’è Napoli, mentre la Svizzera, con Berna, si colloca solo al 36° posto.

Da Napoli a Istanbul Ecco quali sono i centri storici più belli del mondo nel 2026. La Svizzera si piazza solo al 36esimo posto

Hai fretta? blue News riassume per te Napoli è in testa alla classifica dei centri storici più belli del mondo del 2026.

Al secondo e terzo posto si collocano Córdoba e Avignone.

La top 10 è dominata prevalentemente da centri storici europei, a cui si aggiungono località in Messico, Nepal, Vietnam e Turchia.

La Svizzera, con Berna, si colloca solo al 36° posto.

Il tour operator Tourlane ha valutato 65 centri storici sulla base di criteri quali il riconoscimento dell’UNESCO, l’antichità, l’accessibilità pedonale e la popolarità sui social media. Riepilogo creato con

I selciati, le facciate storiche e gli imponenti edifici dei secoli passati conferiscono ai centri storici il loro fascino inconfondibile. In ogni parte del mondo, invitano a immergersi nella storia di una città e a vivere la sua atmosfera unica.

Il tour operator Tourlane ha stilato una classifica aggiornata delle città vecchie più belle del mondo.

Ai primi sei posti si trovano solo luoghi europei.

Napoli ha il centro storico più bello del mondo

Antiche botteghe artigiane, chiese storiche e famose pizzerie caratterizzano il panorama urbano di Napoli. Vicoli stretti, stradine tortuose e vaste catacombe conferiscono al centro storico il suo carattere particolare.

Il panorama urbano è caratterizzato da numerose chiesette che si inseriscono tra gli edifici residenziali storici.

Una delle attrazioni principali è Via San Gregorio Armeno, famosa per le sue botteghe artigiane ricche di tradizione.

Questo mix porta il sito, patrimonio mondiale dell’UNESCO, in cima alla classifica e rende il centro storico campano il più bello del mondo.

Al secondo posto c'è Córdoba

La Mezquita-Catedral è il simbolo del centro storico di Córdoba ed è una delle attrazioni turistiche più famose dell'Andalusia. Immagine

La storia romana si può rivivere anche nel centro storico di Córdoba, che si è classificato al secondo posto. Ma anche la storia moresca e spagnola è ben visibile in questa città andalusa.

Stretti vicoli e cortili interni adornati di fiori si alternano a piazze fiancheggiate da alberi, come la Plaza de las Tendillas e la Plaza de la Corredera.

I viaggiatori possono proseguire il loro tour storico nei numerosi musei e fare una pausa in uno dei tanti caffè.

Avignone si piazza terza

Il Pont d'Avignon sul Rodano è uno dei simboli di Avignone, che un tempo era il centro del potere ecclesiastico. iStock/KavalenkavaVolha

Avignone, al terzo posto, è nota anche come la «Città dei Papi». Nel XIV secolo, infatti, questa città sul Rodano fu per un certo periodo sede del Papato. Il simbolo della città è l’imponente Palazzo dei Papi, che figura tra i più importanti edifici gotici d’Europa.

I tortuosi vicoli medievali uniscono il patrimonio storico al fascino inconfondibile della Provenza.

Il nucleo della cittadina, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è inoltre circondato da mura cittadine conservate quasi integralmente.

I centri storici più belli del mondo: dal quarto al decimo posto Al quarto posto: Ratisbona, in Germania

Al quinto posto: Firenze, in Italia

Al sesto posto: Salisburgo, in Austria

Al settimo posto: Oaxaca, in Messico

All'ottavo posto: Bhaktapur, in Nepal

Al nono posto: Hoi An, in Vietnam

Al decimo posto: Istanbul, in Turchia

Seguono nella classifica: Dubrovnik (Croazia), San Marino, Cartagena (Colombia), Cracovia (Polonia), Varsavia (Polonia), Sousse (Tunisia), Roma (Italia), Porto (Portogallo), Fès (Messico) e Graz (Austria).

La Svizzera si colloca solo al 36° posto, grazie a Berna, dopo Lisbona e prima di Doha.

E come è stata stilata la classifica dei centri storici? Per l’analisi, Tourlane ha esaminato 65 città mondiali.

Secondo il tour operator, la selezione è stata effettuata da esperti di viaggi con una pluriennale esperienza nella pianificazione. Nella valutazione sono stati presi in considerazione, tra l’altro, il numero di riconoscimenti UNESCO, l’antichità del centro storico, la sua accessibilità ai pedoni e la sua popolarità sui social media.