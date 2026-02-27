Cleo ansima, beve poco e si agita. Segni che potrebbero sembrare quasi insignificanti, ma nel pieno di un'ondata di caldo è una corsa contro il tempo per evitare il colpo di calore che potrebbe rivelarsi fatale per questa giovane gatta in sovrappeso.

Parla il veterinario Non siamo gli unici, la canicola è un nemico insidioso per cani e gatti: «Letale in un caso su due»

Chiamato d'urgenza in questo appartamento nella regione parigina, il veterinario Rodolphe Lesauvage le misura la temperatura, verifica che non ci siano altre patologie e le somministra una flebo per reidratarla rapidamente.

«Se non fossimo intervenuti e non avessimo spiegato alla signora le misure preventive da adottare per questo tipo di gatto, era molto probabile che nelle prossime 24 ore la sua temperatura continuasse a salire, il suo sforzo respiratorio continuasse ad aumentare e si verificassero delle complicazioni», spiega il veterinario di Vetoadom.

«Quando la temperatura raggiunge livelli estremi, alcuni organi iniziano a non funzionare più correttamente, subiscono danni; si possono verificare gravi diarree emorragiche, un’emorragia addominale, un infarto…».

In Europa aumentano le visite veterinarie

Dall'inizio di questa ondata di caldo storica in Francia e in parte d'Europa, si sta registrando un aumento delle visite veterinarie per un numero significativo di gatti che di solito sono poco soggetti al colpo di calore.

Le ondate di caldo sono destinate a ripetersi e a intensificarsi con il riscaldamento globale.

«Per i gatti, i sintomi si manifestano nel lungo periodo, dopo diversi giorni di caldo e una progressiva disidratazione. Per i cani, invece, si riscontra soprattutto nei primi due giorni; in seguito, le persone adottano le giuste precauzioni», osserva il veterinario a domicilio dell’Ile-de-France, uno dei circa 50 dipartimenti che mercoledì hanno registrato temperature fino a 40 °C e oltre.

Il cane ansima pesantemente, sbava, ha le gengive pallide, è disorientato. È vittima di un colpo di calore che si verifica soprattutto in auto e durante le passeggiate, in particolare in città, dove il cemento può raggiungere i 60 °C e bruciargli i cuscinetti delle zampe.

È fondamentale raffreddarlo in un luogo fresco, bagnargli le zampe e poi avvolgerlo in un asciugamano umido. Se la temperatura non scende, consultare un veterinario.

Gli animali sovrappeso e anziani più a rischio

Di fronte a Goldy, un cocker di 16 anni, Lesauvage le applica una flebo fissandola alla lampada per reidratarla, le fa fare «un bagno alle zampe» in un bicchiere d’acqua a temperatura ambiente: «A casa, mi arrangio con quello che ho», dice sorridendo.

Nonostante le cure, la prognosi è infausta: il veterinario sospetta un'insufficienza d'organi causata dall'ondata di caldo o un tumore. La cagnolina viene ricoverata.

Ma alcuni animali muoiono prima ancora di essere visitati da un veterinario. Cuccioli di cane e gatto, animali obesi o anziani e quelli con il muso schiacciato (brachicefali) sono particolarmente a rischio.

«In un quarto d’ora, un bulldog può morire per un colpo di calore», avverte Lesauvage.

«Il colpo di calore è mortale in un caso su due»

Dall’inizio di questa ondata di caldo, che dura dal 17 giugno e colpisce anche conigli, uccelli e altri animali, il servizio 3115 Urgences vétérinaires, di cui fa parte Vetoadom, rileva «un aumento di quasi il 10% della mortalità tra gli animali accolti in pronto soccorso rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso».

«Il colpo di calore è mortale in un caso su due», spiega Suzy Valentin, veterinaria a Versailles.

È quello che è quasi successo alla gatta Chi, ricoverata in clinica due anni fa. La sua padrona si è spaventata talmente tanto che ora reagisce non appena fa troppo caldo: persiane chiuse, ciotole d’acqua in diverse stanze, tappetino rinfrescante e cibo umido per i suoi gatti.

Quando Chi ha iniziato a respirare molto velocemente, le ha bagnato le zampe e la testa con una salvietta e l’ha sistemata nell’unica stanza fresca dell’appartamento: il soggiorno.

«Ho comprato un condizionatore per i gatti, ma va bene per tutti!», esclama Natacha L'huillier. Grazie a questi riflessi pronti, la gatta ha recuperato la temperatura corporea, come ha constatato il veterinario non appena è arrivato.

A riprova del fatto che la maggior parte dei casi è dovuta a «una mancanza di prevenzione».

«Ho lavorato in Corsica – spiega il signor Lesauvage – era molto, molto raro curare un animale per un colpo di calore, erano abituati a questa situazione».