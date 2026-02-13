Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Medicine e condotto in Svezia, non ha osservato gravi effetti collaterali e dimostra che il trapianto è, dunque, sicuro e fattibile. La ricerca è stata guidata dall'Università svedese di Lund e si colloca nell'ambito dell'iniziativa europea STEM-PD, incentrata sullo sviluppo di terapie basate sulle staminali per il Parkinson.

I pazienti affetti dalla malattia perdono le cellule nervose cerebrali che producono dopamina, e questo porta a lentezza nei movimenti, rigidità, disturbi dell'andatura e tremore. Le terapie attuali si basano su farmaci che reintegrano la dopamina mancante ma, con il passare del tempo, tendono a perdere efficacia e a causare effetti collaterali. «La possibilità di sostituire i neuroni dopaminergici che vanno perduti nella malattia di Parkinson è un obiettivo perseguito da tempo in questo campo», afferma Malin Parmar, alla guida del progetto Stem-Pd.

Gli otto partecipanti alla sperimentazione hanno ricevuto il trapianto in due dosaggi differenti e si sono poi sottoposti, per i 12 mesi seguenti, a una terapia immunosoppressiva per evitare il rigetto. Uno dei pazienti è morto prima della fine dello studio a causa di un'infezione polmonare non direttamente correlata al trapianto.

L'intervento chirurgico è stato generalmente ben tollerato e le condizioni dei partecipanti sono rimaste stabili. Sei dei pazienti, inoltre, hanno potuto ridurre in misura significativa l'assunzione di farmaci dopaminergici, un risultato incoraggiante che dovrà però essere valutato anche a distanza di più tempo.