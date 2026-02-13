Quest'estate le vespe sembrano essere ovunque, e non è solo una sensazione. Secondo un'analisi della Mobiliare, le segnalazioni di nidi sono aumentate sensibilmente negli ultimi anni: gli esperti spiegano perché questi insetti si avvicinano sempre più spesso alle nostre tavole.

Svizzera Perché quest'estate ci sono così tante vespe? Gli esperti spiegano il fenomeno

Hai fretta? blue News riassume per te Negli ultimi cinque anni le segnalazioni di nidi di vespe in Svizzera sono aumentate sensibilmente e il 2026 potrebbe segnare un nuovo record.

Caldo e siccità riducono le prede naturali delle vespe, spingendole a cercare cibo sempre più vicino alle abitazioni e alle persone.

Nonostante siano spesso considerate un fastidio, le vespe svolgono un ruolo importante nell'ecosistema perché aiutano a controllare altri insetti. Riepilogo creato con

Se quest'estate vi sembra di incontrare molte più vespe del solito, non è soltanto un'impressione. Secondo un'analisi della Mobiliare negli ultimi anni le segnalazioni di nidi sono aumentate in modo significativo durante i mesi estivi.

Tra il 2021 e il 2025 i casi registrati nei mesi di luglio e agosto sono passati da 27 a 134 ogni 100'000 economie domestiche. La crescita è particolarmente marcata nella Svizzera romanda, dove l'assicurazione copre anche le spese per la rimozione dei nidi.

Il 2026 potrebbe addirittura superare questi numeri.

«Abbiamo già registrato costi legati ai sinistri superiori a quelli dell'intero anno scorso», afferma il portavoce della Mobiliare, Robin Locher, ai microfoni della «SRF».

Il caldo le spinge verso i nostri piatti

Secondo gli esperti, dietro al fenomeno c'è soprattutto il clima.

Le temperature elevate e la siccità riducono l'acqua stagnante e, di conseguenza, anche il numero di zanzare, che rappresentano una delle principali fonti di cibo per le vespe.

In cerca di proteine, gli insetti finiscono così per avvicinarsi sempre più spesso alle persone, soprattutto durante pranzi e grigliate.

«Se organizziamo un barbecue e mangiamo una bistecca, o la condividiamo con le vespe oppure le avremo intorno al tavolo per tutto il pasto», osserva Thomas Iseli, esperto di disinfestazione.

La situazione, però, non è uguale in tutta la Svizzera. Nel 2025 Nidvaldo, Glarona, Basilea Città e Grigioni hanno registrato il minor numero di segnalazioni, mentre Friburgo, Neuchâtel e Giura sono stati i cantoni più colpiti.

Perché aumentano gli incontri

L'aumento delle segnalazioni non significa necessariamente che il numero di vespe sia quintuplicato. La biologa Seraina Kopfstein, del Museo di storia naturale di Basilea, invita infatti a interpretare i dati con prudenza.

Secondo l'esperta, il cambiamento climatico favorisce la crescita delle popolazioni di vespe, ma il forte incremento dei casi registrati dalla Mobiliare indica soprattutto che questi insetti si concentrano sempre più vicino alle abitazioni perché trovano con maggiore difficoltà il cibo di cui hanno bisogno in natura.

Una cosa, però, appare probabile: «Dovremo abituarci a vedere più vespe».

Non sono solo un fastidio

Pur essendo spesso considerate un problema, le vespe svolgono un ruolo importante nell'ecosistema. Sono infatti preziose cacciatrici di insetti e contribuiscono a contenere parassiti come gli afidi.

«Se avete problemi di afidi in giardino, dovreste essere felici di avere un nido di vespe nelle vicinanze», ricorda Kopfstein.

Gli esperti sottolineano inoltre che anche questi insetti risentono degli eventi climatici estremi: periodi di caldo e siccità prolungati, così come forti piogge, possono compromettere o addirittura distruggere interi nidi.