Il Giardino Botanico dell'Università di Basilea ha annunciato sul suo sito web che stanotte fiorirà un aro gigante. Si tratta della pianta con la più grande infiorescenza del mondo vegetale, nota anche per il suo odore nauseabondo di carne in decomposizione.

La serra tropicale apre le porte al pubblico questa sera fino alle 02:00 e l'ingresso al giardino botanico è gratuito.

L'aro titano o aro gigante (Amorphophallus titanum) è una pianta a rischio di estinzione è originaria delle foreste pluviali tropicali di Sumatra, in Indonesia. Il suo fiore che può raggiungere oltre tre metri di altezza e la fioritura dura 3 o 4 giorni.

Durante la prima serata, l'infiorescenza emana un fetore particolarmente sgradevole che attira in modo mirato gli impollinatori come mosche e coleotteri.

L'esemplare presente nel Giardino Botanico dell'Università di Basilea è fiorito l'ultima volta nel luglio 2023.

Chi non vuole perdersi la fioritura ed evitare l'odore nauseabondo può seguire lo sviluppo del fiore anche in diretta tramite una webcam sul sito web del Giardino Botanico, all'indirizzo https://botgarten.unibas.ch/de/.