Il medico televisivo britannico Xand van Tullek non crede nel lavaggio a 40 gradi (immagine simbolica).
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Il medico televisivo Xand van Tulleken sconsiglia il lavaggio a 40 gradi perché non è abbastanza igienico e consuma troppa energia. L'esperto di Testex spiega a blue News se questa affermazione è davvero vera.
Il medico televisivo britannico Xand van Tulleken non ha una buona opinione del lavaggio a 40 gradi.
Questa temperatura è troppo bassa per rimuovere in modo affidabile gli agenti patogeni dal bucato, mentre il consumo energetico rimane relativamente alto rispetto a 20 o 30 gradi, come ha spiegato il 46enne alla BBC.
Van Tulleken raccomanda di evitare del tutto il lavaggio a 40 gradi. Per l'uso quotidiano, 20 gradi sono di solito sufficienti per pulire delicatamente i capi.
Lui imposta la lavatrice a 30 gradi solo per l'abbigliamento sportivo. Se si vogliono uccidere i batteri, la temperatura giusta è 60 gradi o più.
Questo significa che il bucato non dovrebbe più essere lavato a 40 gradi?
«Alla domanda se sia sufficiente una temperatura di lavaggio di 20 o 30 gradi non si può rispondere in termini generali, poiché diversi fattori sono determinanti», spiega a blue News Robert Sporer dell'istituto svizzero di analisi tessile Testex.
«Oltre alla temperatura, anche il detersivo usato, gli eventuali additivi (come la candeggina) e il tipo e il grado di sporco hanno un effetto significativo sul risultato del lavaggio», continua l'esperto
In linea di massima si può affermare che gli indumenti di tutti i giorni, come quelli indossati in ufficio, non sono particolarmente sporchi se sono stati indossati una sola volta, per cui spesso è sufficiente una temperatura di lavaggio più bassa.
«Ma non è possibile giudicare in modo definitivo se 20 gradi o 30 gradi siano sufficienti nei singoli casi, poiché il nostro laboratorio non ha ancora effettuato test specifici in merito», chiarisce Sporer.
Una temperatura di lavaggio più elevata, pari a 40 gradi, presenta anche dei vantaggi: ad esempio temperature di lavaggio più elevate sono molto più efficaci nel ridurre i microrganismi.
Molti batteri e funghi, soprattutto quelli tipici della pelle, come i germi del sudore e della pelle, vengono uccisi molto più efficacemente a 40°C.
«Questo è particolarmente importante per la biancheria sensibile dal punto di vista igienico come la biancheria intima, gli asciugamani, la biancheria da letto o gli indumenti da lavoro», sottolinea Sporer.
Anche le macchie di grasso e di proteine vengono sciolte molto più efficacemente a 40°C, dato che gli agenti detergenti, come i tensioattivi e gli enzimi, agiscono in modo ottimale. «Anche gli odori vengono eliminati in modo affidabile», afferma Sporer.
Temperature dell'acqua più elevate consentirebbero anche di rimuovere meglio i residui e quindi di prolungare la durata di vita dei tessuti. D'altra parte, però, i materiali sensibili o le finiture speciali potrebbero essere danneggiati da frequenti lavaggi a caldo.
«Consigliamo quindi di scegliere la temperatura di lavaggio in base all'uso previsto dei tessuti, al grado di sporco e alle istruzioni del produttore», conclude Sporer.