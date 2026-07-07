Piscine chiuse per questi insetti Sempre più segnalazioni: la forte presenza di processionarie preoccupa gli esperti. Ecco cosa si sa e a cosa fare attenzione

Quest'anno le segnalazioni di processionarie sono insolitamente elevate. Per la prima volta esperti hanno rilevato un'infestazione estesa su diversi ettari nella Svizzera orientale e, a causa dei bruchi, varie piscine a Zurigo hanno chiuso l'accesso ad alcune aree.