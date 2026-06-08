L'idea? Creare una gigantesca nube di plasma nello spazio che funzioni come un airbag, assorbendo parte dell'impatto delle particelle provenienti dal Sole.

La Terra dispone già di uno scudo naturale contro le tempeste solari: il campo magnetico. Questa barriera invisibile devia gran parte delle particelle cariche emesse dal Sole, proteggendo atmosfera, satelliti e infrastrutture. Ma durante gli eventi più estremi, come le espulsioni di massa coronale, anche questo sistema può essere messo a dura prova.

Per questo alcuni fisici stanno studiando una soluzione che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata fantascienza. In uno studio recentemente pubblicato, i ricercatori descrivono il progetto «StormWall», una sorta di airbag spaziale progettato per ridurre la forza delle tempeste geomagnetiche prima che raggiungano la Terra.

Il concetto sfrutta un meccanismo già presente in natura. Quando il campo magnetico terrestre viene compresso da una tempesta solare, il plasma presente negli strati superiori dell'atmosfera contribuisce a rallentare il trasferimento di energia verso il pianeta. StormWall punta ad amplificare artificialmente questo effetto.

Il piano prevede il lancio di satelliti in orbita geostazionaria equipaggiati con grandi serbatoi contenenti materiali come litio, bario, sodio o persino acqua salata. In caso di allerta per una forte tempesta solare, i satelliti rilascerebbero il loro contenuto nello spazio. La radiazione solare trasformerebbe rapidamente questi materiali in una vasta nube di plasma capace di ostacolare l'interazione tra il vento solare e il campo magnetico terrestre.

Secondo le simulazioni preliminari, il rilascio di circa 400 tonnellate di materiale potrebbe ridurre di oltre il 60% l'intensità di una grave tempesta geomagnetica.

«È come installare un airbag nella magnetosfera», ha spiegato Daniel Welling dell'Università del Michigan. Anche altri esperti hanno accolto positivamente il progetto. Allison Jaynes dell'Università dell'Iowa lo ha definito «altamente innovativo» e potenzialmente realizzabile.

Le applicazioni potrebbero andare oltre la protezione dalle tempeste solari. Una nube artificiale di plasma potrebbe infatti contribuire anche a ridurre l'esposizione alle radiazioni nello spazio, con possibili benefici per satelliti e future missioni spaziali.

Per ora StormWall resta un progetto teorico. Oltre alle sfide tecnologiche, saranno necessari accordi internazionali, sistemi di previsione sempre più accurati e investimenti significativi. Tuttavia, gli autori ritengono che valga la pena esplorare questa possibilità, soprattutto in un mondo sempre più dipendente da reti elettriche, satelliti e comunicazioni digitali vulnerabili al meteo spaziale.