La società statunitense di intelligenza artificiale (IA) Anthropic ha sospeso l'accesso ai suoi due modelli di IA più potenti, Fable 5 e Mythos 5.

Lo ha fatto per conformarsi a una direttiva del governo americano che cita la «sicurezza nazionale», a soli tre giorni dal loro lancio commerciale.

Washington ha ordinato, in base alle normative sul controllo delle esportazioni, che l'accesso a questi modelli sia interrotto per «qualsiasi cittadino straniero, all'interno o all'esterno degli USA», inclusi i «dipendenti stranieri» di Anthropic, in base a quanto riferito dall'azienda.

Fable 5 e Mythos 5 subito disabilitati

Ritenendo impossibile filtrare i propri utenti in base alla nazionalità, Anthropic ha dovuto annunciare lo stop.

Anthropic, che pochi giorni fa ha presentato il prospetto informativo in forma riservata alla Securities and Exchange Commission (SEC, letteralmente commissione per i titoli e gli scambi, l'autorità americana di vigilanza dei mercati finanziari) in vista della quotazione a Wall Street, ha ricevuto l'ordine del governo statunitense ieri pomeriggio, alle 17:21 di Washington (23:21 in Svizzera).

«La conseguenza diretta dell'ordine è che dobbiamo disabilitare immediatamente Fable 5 e Mythos 5 per tutti i nostri clienti, al fine di garantire la conformità», ha riferito l'azienda, precisando che tutti gli altri modelli non subiranno ripercussioni.

Un modello non disponibile al grande pubblico

Fable 5 e Mythos 5 sono i due modelli che Anthropic ha presentato come all'avanguardia.

Fable 5, in particolare, ha segnato la prima volta in cui la società ha reso pubblica un'offerta così avanzata, grazie a nuove misure di sicurezza che bloccano le risposte in specifiche aree ad alto rischio. I modelli si basavano sul rilascio di Claude Mythos Preview, che ad aprile aveva colpito Wall Street e i funzionari governativi grazie alle avanzate capacità di sicurezza informatica.

L'azienda, nell'occasione, aveva dichiarato di non voler rendere il modello disponibile al grande pubblico, limitandone il lancio a un primo gruppo selezionato di aziende nell'ambito di un'iniziativa di sicurezza informatica denominata Project Glasswing.

È in corso una guerra con l'amministrazione Trump

Nella dichiarazione di ieri, Anthropic, scusandosi coi clienti per il disservizio, ha ricordato che, «come detto pubblicamente, riteniamo che il governo debba avere la facoltà di bloccare le applicazioni non sicure, nell'ambito di un processo normativo trasparente, equo, chiaro e basato su dati tecnici concreti», osservando però che «questa azione non rispetta tali principi».

L'annuncio segna l'ultimo scontro tra Anthropic e il governo statunitense.

Il Pentagono ha classificato quest'anno l'azienda come rischio per la catena degli approvvigionamenti, ritenendo che la società rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale degli USA.

Si tratta di un'etichetta, riservata ad avversari stranieri, che impone agli appaltatori della difesa di certificare che non useranno i modelli Claude di Anthropic nelle attività svolte per le forze armate.

Anthropic ha fatto causa all'amministrazione del presidente Donald Trump per la revoca del provvedimento in una controversia legale ancora in corso.