Una gita da sogno si è trasformata presto in un incubo per una coppia di turisti americani: durante la visita della famosa Grotta Azzurra di Capri, la loro barca ha colpito uno scoglio e ha iniziato a imbarcare acqua. Moglie e marito sono stati tratti in salvo, senza neanche un graffio, ma un grandissimo spavento.

Hai fretta? blue News riassume per te Un'escursione da sogno nell'iconica Grotta Azzurra di Capri si è trasformata presto in un incubo.

La barca con a bordo due turisti americani ha colpito uno scoglio e ha iniziato a imbarcare acqua. La cavità naturale è infatti raggiungibile solo attraverso delle piccole barche a remi.

Sherina Welch e suo marito sono stati tratti in salvo da un altro scafo, alla fine senza neanche un graffio, ma un grande spavento.

La donna ha condiviso su TikTok il video del pauroso incidente. Riepilogo creato con

Un'escursione da favola nel cuore di Capri ha rischiato di finire in tragedia.

Come scrive «RaiNews», è la terribile disavventura capitata a due coniugi statunitensi durante la visita alla celeberrima Grotta Azzurra, l'iconica cavità naturale accessibile unicamente a bordo di piccolissime barche a remi.

A raccontare lo shock è la travel creator 49enne Sherina Welch, che ha documentato con un video condiviso su TikTok l'incidente.

La donna si trovava sull'isola insieme al marito per festeggiare un traguardo speciale: i 25 anni di matrimonio. Ma il sogno si è trasformato in un incubo in una manciata di secondi.

Lo scontro sullo scoglio e l'acqua nella barca

Proprio durante le manovre d'ingresso nella cavità, la piccola imbarcazione ha sbattuto con violenza contro uno scoglio. In poco tempo l'acqua ha iniziato a imbarcarsi a bordo, scatenando la paura tra i due turisti.

A rendere la situazione ancora più caotica ci hanno pensato l'incomprensione linguistica con il marinaio e le urla concitate delle guide degli altri scafi presenti nello specchio d'acqua.

La situazione si è risolta solo grazie all'addio alla prima barca – ormai quasi del tutto allagata – e al provvidenziale soccorso di un secondo scafo, che ha tratto in salvo la coppia prima del peggio.

«Doveva essere un'esperienza fantastica, è diventato un momento di puro terrore», ha affidato ai social la creator americana. «La Grotta Azzurra resta un luogo meraviglioso, ma non privo di pericoli. Alla fine l'emergenza è stata affrontata bene e la nostra guida si è rivelata fantastica».