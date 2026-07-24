A Capri
Barca urta gli scogli nella Grotta Azzurra, ecco il video degli attimi di paura dei turisti
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Una gita da sogno si è trasformata presto in un incubo per una coppia di turisti americani: durante la visita della famosa Grotta Azzurra di Capri, la loro barca ha colpito uno scoglio e ha iniziato a imbarcare acqua. Moglie e marito sono stati tratti in salvo, senza neanche un graffio, ma un grandissimo spavento.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Un'escursione da sogno nell'iconica Grotta Azzurra di Capri si è trasformata presto in un incubo.
- La barca con a bordo due turisti americani ha colpito uno scoglio e ha iniziato a imbarcare acqua. La cavità naturale è infatti raggiungibile solo attraverso delle piccole barche a remi.
- Sherina Welch e suo marito sono stati tratti in salvo da un altro scafo, alla fine senza neanche un graffio, ma un grande spavento.
- La donna ha condiviso su TikTok il video del pauroso incidente.
Un'escursione da favola nel cuore di Capri ha rischiato di finire in tragedia.
Come scrive «RaiNews», è la terribile disavventura capitata a due coniugi statunitensi durante la visita alla celeberrima Grotta Azzurra, l'iconica cavità naturale accessibile unicamente a bordo di piccolissime barche a remi.
A raccontare lo shock è la travel creator 49enne Sherina Welch, che ha documentato con un video condiviso su TikTok l'incidente.
La donna si trovava sull'isola insieme al marito per festeggiare un traguardo speciale: i 25 anni di matrimonio. Ma il sogno si è trasformato in un incubo in una manciata di secondi.
Lo scontro sullo scoglio e l'acqua nella barca
Proprio durante le manovre d'ingresso nella cavità, la piccola imbarcazione ha sbattuto con violenza contro uno scoglio. In poco tempo l'acqua ha iniziato a imbarcarsi a bordo, scatenando la paura tra i due turisti.
A rendere la situazione ancora più caotica ci hanno pensato l'incomprensione linguistica con il marinaio e le urla concitate delle guide degli altri scafi presenti nello specchio d'acqua.
La situazione si è risolta solo grazie all'addio alla prima barca – ormai quasi del tutto allagata – e al provvidenziale soccorso di un secondo scafo, che ha tratto in salvo la coppia prima del peggio.
«Doveva essere un'esperienza fantastica, è diventato un momento di puro terrore», ha affidato ai social la creator americana. «La Grotta Azzurra resta un luogo meraviglioso, ma non privo di pericoli. Alla fine l'emergenza è stata affrontata bene e la nostra guida si è rivelata fantastica».