Hai fretta? blue News riassume per te A giugno nel quartiere di Chelsea, a Londr,a ha aperto il pop-up estivo «The Ice Cream Project» firmato dalla stilista Anya Hindmarch.

Giunto alla sua quinta edizione, il progetto trasforma i prodotti della dispensa delle case inglesi in veri e propri gusti di gelato.

Tra i sapori più eccentrici si trova ad esempio il gusto alla salsa di soia Kikkoman, o quello ispirato al dentifricio Euthymol. Riepilogo creato con

Cosa ci fanno la salsa di soia o il dentifricio dentro a un cono o a una coppetta gelato? A prima vista sembrerebbe una provocazione bizzarra o un esperimento mal riuscito, ma nel cuore di Londra la realtà racconta una storia decisamente diversa.

Come riporta «la Repubblica», lungo Pont Street, nel prestigioso quartiere di Chelsea, si snoda in questi giorni una fila interminabile di curiosi. L'occasione è la riapertura, attiva fino al 17 agosto, di «The Ice Cream Project», il pop-up estivo concepito dalla celebre stilista Anya Hindmarch.

Giunto alla sua quinta edizione, il progetto è noto per trasformare gli accessori e gli oggetti quotidiani in vere e proprie esperienze concettuali.

L'esperimento attira proprio tutti

L’idea alla base dell'iniziativa, scrive il giornale italiano, fa leva su un cortocircuito nostalgico tutto britannico: prendere i prodotti più iconici e rassicuranti della spesa quotidiana e declinarli sottoforma di gelato.

Sui social network è ormai una vera e propria tendenza, con influencer e creator che si riprendono mentre assaggiano gli accostamenti più improbabili, oscillando tra espressioni di puro sconcerto e inaspettate sorprese.

Ma, come descrive il quotidiano, l'aspetto più singolare è l'eterogeneità della clientela.

In coda si incrociano infatti giovani con lo smartphone sui treppiedi, professionisti in giacca e cravatta, famiglie con bambini e studenti appena usciti da scuola, tutti uniti dal desiderio di scoprire se la salsa di soia, il burro salato o un mix di salvia e cipolla possano davvero funzionare in versione sottozero.

Un'esperienza che però ha il suo prezzo, in linea con l'esclusività della location: una singola pallina costa 4,50 sterline (poco meno di 5 franchi), mentre le confezioni da asporto da 500 ml vengono proposte a 16 sterline (circa 17,50 franchi).

Dalla salsa di soia al dentifricio

Il menu offre 15 gusti stagionali, equamente ripartiti tra esperimenti stravaganti e varianti più dolci e tradizionali.

Tra i gusti più estremi ci sono quello dedicato a Aunt Bessie’s, cioè un un gelato allo sciroppo arricchito con veri pezzi di Yorkshire pudding, il tipico sformato inglese al forno preparato con latte, uova, pepe e olio di semi.

Oppure il gelato all'eucalipto e timo ispirato al dentifricio Euthymol. Così come il gusto al ripieno per l'arrosto a base di salvia e cipolla che ricorda il Paxo Stuffing.

O ancora il gelato alla salsa di soia che prende ispirazione dall'iconica Kikkoman, che conosciamo anche alle nostre latitudini.

Le proposte più tradizionali

Per chi preferisce non rischiare, il pop-up offre comunque una selezione di gusti più tradizionali, ma pur sempre legati agli iconici prodotti inglesi del supermercato.

Tra questi spicca il sorbetto all'arancia ispirato al succo Capri-Sun Orange, fresco e fruttato, o il gusto alla vaniglia con pioggia di frollini al burro ispirato dai classici biscotti scozzesi Walker’s Shortbread.

E ancora, per gli appassionati di caffeina c'è la famigliare proposta firmata Illy, un blend 100% Arabica infuso nella panna del Devonshire e addolcito da una variegatura al caramello.