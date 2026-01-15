Hai fretta? blue News riassume per te Che si tratti di parchi a tema galleggianti con diverse migliaia di passeggeri a bordo o di enormi yacht di lusso per un numero decisamente inferiore di ospiti: nel 2026 numerose le navi da crociera spettacolari che effettueranno il loro viaggio inaugurale.

Particolarmente evidente è la tendenza verso parchi acquatici sempre più grandi, con scivoli d'acqua su più ponti.

blue News presenta le 10 nuove costruzioni più spettacolari.

L'industria delle crociere è in piena espansione. Quattro anni fa gli esperti prevedevano ancora che la pandemia di Covid avrebbe potuto infliggere un colpo mortale a questo tipo di viaggi.

Ma nel frattempo è accaduto il contrario. Nel 2024 si sono contati oltre 34 milioni di passeggeri sui mari del mondo. L'industria punta ora a un aumento a 40 milioni di clienti entro cinque anni.

Con queste rosee prospettive, l'industria crocieristica continua a spingere sull'espansione della sua flotta: in questo nuovo anno il settore si imbarcherà in diversi viaggi inaugurali con spettacolari nuove costruzioni.

Four Seasons I

Sempre più catene alberghiere internazionali entrano nel settore delle crociere e Four Seasons lo farà a partire da marzo. Con una lunghezza di 207 metri e uno spazio per 190 ospiti, la nave Four Seasons I è progettata come un super yacht.

Il viaggio inaugurale dell'imbarcazione era inizialmente previsto per l'autunno del 2025, ma ora è stato posticipato a marzo 2026.

Sempre più catene alberghiere entrano nel settore delle crociere: da marzo 2026, anche Four Seasons lo farà con la Four Seasons I. Immagine: zVg

Una caratteristica speciale è la Funnel Suite a quattro piani, costruita nel fumaiolo. Questa cabina estremamente spaziosa offre una terrazza privata di ben 440 metri quadrati.

Per potervi soggiornare, però, gli ospiti dovranno mettere mano al portafogli: costa infatti ben 350'000 euro a settimana. In cambio, la compagnia di navigazione Four Seasons Yachts promette 11 ristoranti a bordo e un rapporto passeggeri-equipaggio di uno a uno.

Norwegian Luna

Norwegian Cruise Line intraprenderà la sua prima crociera con la NCL Luna nell'aprile 2026. Con poco più di 3'500 passeggeri, la nave ha dimensioni simili alla sorella Aqua.

Le attrazioni dell'imbarcazione includono l'Aqua Slidecoaster, una combinazione di montagne russe e scivoli d'acqua, e lo scivolo a dieci piani The Drop.

La grande attrazione di NCL Luna è l'Aqua Slidecoaster, una combinazione di montagne russe e scivolo d'acqua su tre ponti. zVg

Secondo la compagnia di navigazione, a rendere speciale Luna è anche il suo straordinario scafo.

Da notare però che la nave, lunga 322 metri, è alimentata a diesel marino, un tipo di propulsione che secondo gli esperti non è molto orientata al futuro.

Emerald Kaia

Ancora uno yacht o già una nave da crociera? L'ultima nata della compagnia di navigazione Emerald può ospitare 128 passeggeri. Da aprile 2026, la Emerald Kaia viaggerà nel Mediterraneo, nei Caraibi e alle Seychelles.

La Emerald Kaia è stata progettata come nave estiva e può ospitare 128 persone. zVg

È progettata come nave estiva e offre agli ospiti, tra le altre cose, una piscina a sfioro. È inoltre previsto che il nuovo yacht di lusso faccia scalo principalmente nei porti minori.

Orient Express Corinthian

Accor è il più grande gruppo alberghiero in Europa che ora ha deciso di buttarsi anche sulle crociere.

E non solo. si è anche assicurato i diritti del famoso nome Orient Express. In futuro, si chiameranno dunque così le imbarcazioni che proporranno dei viaggi grazie a questa catena.

L'Orient Express Corinthian, lungo 220 metri, navigherà per la prima volta nel Mediterraneo con i suoi passeggeri a partire dal maggio 2026. zVg

L'Orient Express Corinthian, lungo 220 metri (il più grande del suo genere), navigherà a partire dal maggio 2026 con alberi inclinabili alti 100 metri e vele innovative in materiale solido.

Sembra un'avventura esclusiva e in effetti lo è: una notte sulla nave costa circa 8'000 franchi. Lo chef stellato Yannick Alléno, tra gli altri, è responsabile dell'esperienza culinaria a bordo.

Legend of the Seas

A luglio di quest'anno le cose si faranno davvero grandi in alto mare: salperà infatti la Legend of the Seas, attualmente la nave da crociera più grande del mondo.

Lunga 365 metri, è dotata di sei motori e può ospitare fino a 7'700 passeggeri. A bordo, gli ospiti possono aspettarsi «il più grande parco acquatico in mare», secondo la compagnia di navigazione Royal Caribbean Cruises.

La Legend of the Seas è lunga 365 metri e offre intrattenimento in alto mare con uno spettacolare parco acquatico. zVg

La Legend completerà il suo viaggio inaugurale nel Mediterraneo. A novembre, poi, attraverserà l'oceano, dove salperà per i Caraibi da Fort Lauderdale.

Explora III

La Explora III intraprenderà invece il suo viaggio inaugurale da Barcellona nel Mediterraneo il 3 agosto 2026. Il più grande gruppo crocieristico europeo, MSC, è entrato nel settore delle grandi navi di lusso due anni fa con il concetto di Explora.

Tra le altre cose, la nuova imbarcazione dispone di quattro piscine e varie vasche idromassaggio sul ponte. I passeggeri pagano una tariffa forfettaria giornaliera a partire da 800 euro, che è relativamente economica per la classe di lusso.

La Explora III del più grande gruppo crocieristico MSC intraprenderà il suo viaggio inaugurale nel Mediterraneo la prossima estate. zVg

La Explora III è la terza delle quattro imbarcazioni di questo tipo ordinate ed è alimentata a gas naturale liquefatto (GNL), che è ritenuto dagli esperti come una soluzione di transizione verso una navigazione più rispettosa del clima.

Ma questa sostanza è stata criticata per le sue elevate emissioni di metano.

Mein Schiff Flow

L'estate 2026 offre un'altra novità per gli appassionati di crociere: il 16 agosto salperà per la prima volta da Palma di Maiorca la Flow di TUI Cruises. Si tratta della nave gemella della Mein Schiff Relax, varata nel novembre 2023.

La nuova nave da crociera Flow si distingue per il tetto a mezz'ombra sui due ponti superiori. Immagine: zVg

La Flow è lunga 333 metri e può ospitare fino a 4'000 passeggeri. Ci sono 1'440 cabine con balcone, di cui 70 per gli ospiti che viaggiano da soli. Un particolare che attira l'attenzione è il tetto a mezz'ombra che protegge i due ponti superiori.

Questa imbarcazione è alimentata con GNL convenzionale, ma secondo la compagnia di navigazione potrebbe venire alimentata anche da bio o e-GNL.

MSC World Asia

MSC World Asia è il nome dell'ultimo progetto della compagnia di navigazione italo-svizzera MSC. Il battesimo della nave da crociera, che può ospitare quasi 6'800 passeggeri, è previsto per il dicembre 2026.

Il programma di intrattenimento di questa imbarcazione comprende un parco acquatico, una spettacolare altalena e uno scivolo che assomiglia a un cavatappi e si estende per ben undici ponti.

Gli ospiti della MSC World Asia possono aspettarsi uno spettacolare parco acquatico con scivoli, altalene e altre attrazioni. zVg

Una curiosità è il fatto che, nonostante il nome scelto, la nave - lunga 333 metri - non navigherà nelle acque asiatiche, ma effettuerà crociere di una settimana da Barcellona attraverso il Mediterraneo occidentale.

Viking Libra

Con la Viking Libra, la Viking Ocean Cruises lancerà un'innovazione tecnologica nel dicembre 2026. Il sistema di propulsione elettrica della nave è alimentato da celle a combustibile che funzionano a idrogeno liquido.

Secondo la compagnia di navigazione questo dovrebbe consentire un giorno di viaggiare sugli oceani senza emissioni, in particolare in regioni ecologicamente sensibili come l'Antartico.

Una delle caratteristiche speciali della nuova nave da crociera Viking Libra è l'alimentazione a idrogeno. zVg

La Viking Libra è progettata per ospitare fino a 998 passeggeri e dispone anche di motori convenzionali, dal momento che si tratta di un'unità ibrida. L'uso dell'idrogeno sulle grandi navi da crociera è ancora una rarità.

Seven Seas Prestige

Anche la Seven Seas Prestige partirà per il suo viaggio inaugurale nel dicembre 2026. Il lusso in alto mare è particolarmente importante per la compagnia di navigazione Regent Seven Seas Cruises, ed è per questo che ci sarà un membro dell'equipaggio per ogni ospite a bordo.

La nave da crociera Seven Seas Prestige offre spazio a 850 passeggeri. zVg

La Seven Seas Prestige dispone anche di suite Skyview a due piani con vista panoramica e spazio per 850 ospiti. Gli appassionati di crociere saranno particolarmente soddisfatti: le suite hanno infatti tutte un balcone privato.