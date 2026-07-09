Generalmente la Confederazione viene in aiuto agli svizzeri che si trovano in situazioni di emergenza all’estero. E sono sempre di più le persone che ricorrono a questi servizi. Uno dei motivi è la mancanza di preparazione al viaggio. Ecco cosa occorre tenere a mente prima di partire per le vacanze.

I viaggi all’estero devono essere preparati con cura. Le vacanze in Paesi lontani o in regioni sconosciute richiedono particolare attenzione alle norme di sicurezza.

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) fornisce preziosi consigli al riguardo. Ecco una panoramica in cinque punti.

Attenersi alle raccomandazioni per i viaggiatori e registrare il proprio viaggio

Secondo la Direzione consolare del DFAE, si osserva una tendenza verso le vacanze avventurose, ovvero verso viaggi in Paesi in cui la situazione è pericolosa.

La Confederazione ha pubblicato online consigli aggiornati per i vacanzieri e informazioni generali sui viaggi in 176 Paesi. È necessario e possibile consultarle prima di partire sul sito ufficiale del DFAE.

Il 23 giugno il DFAE ha sconsigliato di recarsi in 26 Nazioni in totale: Afghanistan, Bielorussia, Burkina Faso, Repubblica Democratica del Congo (Kinshasa), Haiti, Iraq, Iran, Israele, Yemen, Cuba, il Libano, la Libia, il Mali, la Birmania, il Niger, la Nigeria, la Palestina, la Russia, la Somalia, il Sudan, il Sud Sudan, la Siria, il Ciad, l’Ucraina, il Venezuela e la Repubblica Centrafricana.

Un viaggio in Ciad promette laghi blu e paesaggi sabbiosi a perdita d'occhio, costellati da bizzarre formazioni rocciose. D'altra parte, in tutto il Paese sussiste il rischio di malattie, attentati terroristici e aggressioni (foto d'archivio). www.imago-images.de

Grazie all’app Travel Admin (disponibile sui dispositivi iOS e Android), chiunque può registrare volontariamente i propri viaggi all’estero.

In questo modo la Confederazione può contattarvi in caso di crisi, ad esempio in caso di catastrofi naturali, disordini o attacchi terroristici.

Prepararsi prima della partenza

Spesso i vacanzieri non sono sufficientemente preparati, secondo il DFAE, che fa quindi appello alla responsabilità individuale.

In particolare i viaggiatori dovrebbero informarsi sulla situazione della sicurezza e sulla legislazione locale una volta giunti a destinazione. Inoltre una copertura assicurativa adeguata, documenti di viaggio validi e un’efficiente organizzazione del viaggio e del ritorno sono fondamentali per poter beneficiare di un’assistenza rapida ed efficace in caso di emergenza.

I documenti importanti devono essere salvati e copiati prima della partenza, oppure resi disponibili in formato digitale.

Contattare il servizio di assistenza

Se vi trovate in una situazione di emergenza all’estero, la linea di assistenza del DFAE è raggiungibile 24 ore su 24 al numero +41 800 24 7 365 o +41 58 465 33 33, helpline@eda.admin.ch e www.helpline-eda.ch.

In caso di grave emergenza è sempre necessario contattare innanzitutto i numeri di emergenza locali del Paese in cui ci si trova.

L’anno scorso la Confederazione ha registrato 47'594 richieste: il 70% per telefono, il 30% via e-mail. I viaggiatori hanno posto domande in particolare su visti, rappresentanze svizzere all’estero, documenti d’identità e protezione consolare.

L’anno scorso il DFAE ha fornito assistenza a viaggiatori elvetici all’estero in 1'238 casi. Questo rappresenta un aumento del 14% rispetto all’anno precedente. Si è trattato in particolare di decessi, malattie, arresti, incidenti o reati.

Utilizzare i servizi disponibili

L’assistenza del DFAE viene generalmente fornita dalla rappresentanza svizzera competente all’estero.

In caso di smarrimento del passaporto o della carta d’identità, quest’ultima può rilasciare un titolo di viaggio provvisorio. In caso di malattia o incidente, può mettervi in contatto con i servizi di emergenza e le strutture sanitarie.

Il DFAE può inoltre occuparsi di verificare la copertura assicurativa, le garanzie relative alla copertura delle spese di ricovero ospedaliero, ecc.

In caso di detenzione, la Confederazione può, ad esempio, mettere la persona in contatto con un avvocato sul posto, informarla sulla possibilità di un trasferimento in Svizzera o garantire che le condizioni di detenzione siano dignitose.

In caso di difficoltà finanziarie temporanee, il DFAE fornisce consulenza sui trasferimenti di denaro dalla Svizzera all’estero.

In casi eccezionali viene concesso un prestito d’emergenza rimborsabile per finanziare il ritorno in patria, come aiuto temporaneo fino al prossimo ritorno possibile, oppure per coprire le spese ospedaliere e mediche.

Essere consapevoli dei limiti dello Stato

Il DFAE precisa che talvolta si trova di fronte a dei limiti quando le aspettative delle persone interessate sono irrealistiche.

La Direzione consolare del DFAE fornisce assistenza agli svizzeri che si trovano in situazioni di emergenza all’estero quando questi non sono più in grado di cavarsela da soli o con l’aiuto di terzi.

Salvo alcune eccezioni, i servizi consolari sono in linea di principio a pagamento. Non esiste un diritto generale a determinati aiuti da parte dello Stato.

Secondo il DFAE, la natura e la portata dell’aiuto dipendono in particolare dalla situazione di sicurezza, dalle condizioni locali, dal quadro giuridico e dalle possibilità di intervento, spesso limitate, delle rappresentanze elvetiche competenti.

Il DFAE non sostituisce un’assicurazione di viaggio o sanitaria, non copre le spese di ricovero ospedaliero, di soccorso o di rimpatrio, non può intervenire in procedimenti giudiziari o decisioni amministrative di altri Stati, non organizza il proseguimento del viaggio individuale quando le vie di trasporto sono bloccate e non può garantire, in caso di crisi, la possibilità di lasciare il Paese o di trovare un mezzo di trasporto.

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