Le vacanze in campeggio sono di moda e la stagione, con l'arrivo della primavera, è solo all'inizio. Jenny, redattrice di Mycation, ha viaggiato per la prima volta in camper e ci rivela gli errori che la maggior parte delle persone (compresa lei) commette. Eccoveli.

I campeggi hanno conosciuto un boom dopo la pandemia di Covid. Secondo il TCS, il numero di visitatori dei campeggi svizzeri era di 1 milione nel 2023, e l'anno scorso era ancora di 900'000.

Ma con l'aumento del numero di campeggiatori, aumenta anche il numero degli errori commessi. Eccone alcuni, con i consigli di come evitarli.

Non fissare il carico

«Cos'era quello?», è probabilmente la domanda più frequente quando si viaggia. Quando si circola in camper, tutti gli oggetti devono essere ben riposti e tutti gli armadi chiusi.

Le mollette o le calamite possono essere utili per fissare i piccoli oggetti.

E fate attenzione alle stoviglie e alle bottiglie d'acqua: queste rischiano di rompersi se volano sul parabrezza alla prossima curva.

Non leggere le recensioni

Quando si sceglie un hotel, molte persone filtrano il sito alla ricerca di valutazioni. Con i campeggi, invece, le persone fanno meno ricerche. Questo perché la maggioranza sceglie un campeggio perché si trova sul proprio itinerario.

Ma è utile esaminare prima le recensioni e l'offerta.

Le domande più importanti sono: ci sono docce comuni (e quanto sono pulite)? Com'è la posizione? La piazzola è asfaltata? C'è una stazione di rifornimento per l'acqua dolce? È possibile svuotare le acque grigie e nere?

Risparmiare fermandosi nei posti sbagliati non aiuta.

Arrivare in campeggio di notte

Arrivare in campeggio dopo il tramonto non solo infastidisce tutti i vicini, ma comporta anche notevoli svantaggi in termini di orientamento. Per prima cosa, è buio e non si può arrivare facilmente sui mezzi di supporto.

Inoltre, il generatore non può sempre rimanere acceso di notte, quindi la temperatura si potrebbe fare troppo alta. È consigliabile arrivare al campeggio al più tardi entro le 19:00, in modo da poter controllare dove si trova tutto alla luce del giorno.

I campeggi con check-in tardivo sono un'eccezione.

Non portare le torce

Il campeggio è sinonimo di libertà e sempre più svizzeri fanno il grande passo. Bild: Pexels

Oggi qualsiasi telefono cellulare può essere trasformato in una torcia. Ma quando si è in mezzo alla natura, è anche buio e non si sa quando si potrà ricaricare la batteria.

Se volete comunque sedervi all'aperto, dovete assolutamente portare con voi una fonte di luce esterna (come un filo di luci).

Per i più maldestri, è consigliabile una lampada frontale per evitare che lo smartphone si spenga quando si va in bagno di notte.

Troppe cose in valigia

Volete godervi il sole e quindi portate con voi solo indumenti leggeri? Questo può essere un problema in campeggio (se non si fanno le valigie).

Nella stragrande maggioranza dei casi, però, si prendono con sé troppe cose. Dopo tutto, si vuole essere attrezzati per ogni situazione.

Lo stesso vale per i libri: avete davvero intenzione di leggere 7 libri mentre volete godervi il panorama all'aperto? La soluzione è un bagaglio intelligente, parola d'ordine: guardaroba a capsule.

Non pianificare le ricette

Quando si parte per una vacanza in campeggio, spesso si ha a disposizione solo un frigorifero molto piccolo. Di conseguenza è necessario pianificare più del solito. L'errore più comune è quello di fare la spesa senza alcun piano.

Il cibo si deteriora o ci si accorge di non avere nemmeno gli utensili necessari per cucinare zuppa (parola chiave: frullatore). Ecco perché dovreste fare la spesa solo per 1 o 2 giorni e pensare in anticipo a ciò che volete cucinare.

Svuotare il serbatoio delle acque nere raramente

Anche se non utilizzate quasi mai la toilette del vostro mezzo di trasporto, soprattutto nelle giornate calde, le acque nere devono essere svuotate con regolarità. Altrimenti diventerete il vicino di campeggio noto per il suo odore sgradevole.

Fare troppo rumore

Il bel tempo in campeggio non è sempre garantito. Unsplash

Una roulotte non è insonorizzata. Ciò significa che si possono sentire discussioni, litigi e altro. A meno che non vogliate essere la star del prossimo reality show sul campeggio, è meglio discutere sottovoce.

Questo vale anche per la musica: se volete rendervi impopolari con i vicini, potete ovviamente ascoltare la radio a tutto volume e lamentarvi. Ma poi non dovrete stupirvi della vendetta. Altrimenti, siate premurosi.

Suonare l'allarme di notte

Una roulotte di solito ha un allarme nel caso in cui qualcuno cerchi di rubarla. Informatevi in anticipo sul suo funzionamento (e su come spegnerlo). Altrimenti si corre il rischio di svegliare i vicini di notte.

La redattrice di Mycation Jenny parla per esperienza.

Non conoscere le regole

Il campeggio selvaggio è consentito in Scandinavia e anche in Svizzera, a volte è permesso passare la notte all'aria aperta. Tuttavia è vietato in quasi tutti i Paesi confinanti.

È quindi importante informarsi in anticipo se è consentito parcheggiare vicino a una bellissima cascata. In caso affermativo, come sempre quando si va in campeggio: non lasciate tracce!

Viaggiare con amici che non vi piacciono

Il campeggio è un banco di prova per le relazioni. Trascorrere giorni in uno spazio ristretto, discutendo sottovoce del bucato? Dovete volerlo.

Se avete la sensazione che la vostra amicizia possa essere messa a dura prova da una convivenza così stretta, allora non è una buona idea organizzare questo tipo di vacanze.

A meno che non vogliate che la relazione finisca.