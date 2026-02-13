Hai fretta? blue News riassume per te Venezia ha incassato oltre 5 milioni di euro nel 2026 grazie al contributo d’accesso, pagato da più di 650'000 visitatori giornalieri.

Il ticket, applicato in 60 giornate con tariffe da 5 o 10 euro, dovrebbe essere confermato anche il prossimo anno.

Il nuovo sindaco Simone Venturini ipotizza aumenti fino a 50 euro, ma la proposta solleva dubbi politici e costituzionali. Riepilogo creato con

Venezia ha incassato quest’anno oltre cinque milioni di euro grazie al suo ticket d’ingresso, un sistema unico al mondo. Si tratta della cifra più alta mai registrata.

Al termine della stagione a pagamento, conclusasi questo fine settimana, la città lagunare ha comunicato che più di 650'000 visitatori giornalieri hanno versato il contributo d’accesso.

Ufficialmente il provvedimento è ancora in fase sperimentale, anche se in pochi dubitano che diventerà permanente in una città fortemente penalizzata dal turismo di massa.

Da aprile, i visitatori giornalieri hanno dovuto pagare l’ingresso in 60 giornate, indipendentemente dal numero di ore trascorse in città. La tariffa ordinaria era di 10 euro, mentre chi prenotava con almeno tre giorni di anticipo pagava 5 euro.

Il contributo non si applica ai turisti che pernottano a Venezia, già soggetti all’imposta di soggiorno.

Il sindaco ipotizza tariffe fino a 50 euro

Per il resto dell’anno, i visitatori giornalieri potranno entrare in città senza pagare. Il sistema dovrebbe ripartire il prossimo anno, probabilmente nel fine settimana di Pasqua.

Il nuovo sindaco Simone Venturini ha già lasciato intendere che in futuro il ticket potrebbe diventare sensibilmente più caro. L’esponente di centrodestra ha proposto di applicare, in determinate giornate, una tariffa compresa tra 30 e 50 euro.

La decisione non spetta però soltanto all’amministrazione veneziana. Un eventuale aumento dovrebbe ricevere anche il via libera del governo della presidente del consiglio Giorgia Meloni.

Nel 2014 Venezia è stata la prima città al mondo a introdurre un biglietto per l’accesso, sul modello di quanto avviene nei musei. Ma secondo i critici il contributo non sarebbe sufficiente a scoraggiare chi vuole visitare piazza San Marco, il ponte di Rialto e le altre attrazioni della città.

Finora infatti il numero dei visitatori non è diminuito.

L’ipotesi di un ulteriore aumento solleva inoltre dubbi di natura costituzionale. Secondo alcuni esperti, una tariffa di 50 euro potrebbe essere interpretata come una limitazione della libertà di circolazione.

Meno di 50 mila residenti, ma milioni di turisti

Venezia è una delle città europee che ricavano maggiori entrate dal turismo, ma è anche una di quelle che ne subiscono più pesantemente le conseguenze. Gli effetti sono visibili nelle condizioni di alcuni edifici e nella grande quantità di rifiuti.

Oggi in città ci sono molti più posti letto alberghieri che residenti. Nel centro storico vivono ormai meno di 50'000 persone, una cifra irrisoria rispetto ai milioni di turisti che ogni anno arrivano da tutto il mondo.