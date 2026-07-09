Canicola Sei turisti fanno il bagno in una fontana di Roma, multati per 3'300 euro

I sei si sono immersi in una fontana nei pressi di Piazza Navona. (Foto archivio)

Hanno fatto il bagno all'alba in una fontana monumentale nel centro di Roma. Per questo sei turisti sono stati fermati e multati per un totale di 3'300 euro (3'045 franchi al cambio attuale) dai vigili urbani.