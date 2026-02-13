Infastiditi dal suono dei campanacci delle mucche, alcuni turisti hanno interrotto in anticipo il loro soggiorno in un paese del Nord Italia. Il sindaco non ha nascosto la propria perplessità. Polemiche simili si sono già verificate anche in Svizzera.

Nel comune di Serina, nel Nord Italia, i turisti sono infastiditi dai campanacci delle mucche.

Era successo anche in Svizzera

Era successo anche in Svizzera Turisti in fuga dai campanacci, ma il sindaco difende le mucche: «Fanno parte della montagna»

Hai fretta? blue News riassume per te Alcuni turisti hanno lasciato anticipatamente un paesino di montagna nel Nord Italia a causa del rumore dei campanacci delle mucche.

Il sindaco Michele Villarboito ha difeso questa tradizione, sottolineando che il suono degli animali al pascolo fa parte della vita e del lavoro in montagna.

Polemiche simili si sono verificate anche in Svizzera. Ecco quando e dove. Riepilogo creato con

A Serina, paese di montagna di circa 2'000 abitanti in provincia di Bergamo, alcuni turisti si sono lamentati per il rumore dei campanacci delle mucche e hanno deciso di lasciare anticipatamente la struttura in cui alloggiavano. A riportare la vicenda è il «Corriere della Sera».

Interpellato dal quotidiano, il sindaco Michele Villarboito ha reagito con ironia: «Posso mediare su molte questioni, ma non posso firmare un’ordinanza per mettere a tacere la natura o imporre il silenzio agli animali al pascolo».

Il primo cittadino ha sottolineato che i campanacci fanno parte della vita di montagna.

«Chi viene a Serina trova i campanacci e il profumo dei pascoli compresi nel prezzo», ha dichiarato Villarboito. Il loro suono metallico, ha aggiunto, non rappresenta un rumore eccezionale, ma una caratteristica tipica dell’attività alpestre.

Campanacci al centro delle polemiche anche in Svizzera

Secondo il sindaco, dietro queste lamentele si nasconde un problema più ampio.

Sempre più persone, sostiene, considerano la natura come «una cartolina immobile, un parco divertimenti o un resort isolato». Le vallate, invece, sono luoghi di vita e di lavoro per gli agricoltori di montagna.

Il compito dei Comuni, ha quindi osservato Villarboito, non è quello di mettere a tacere gli animali, ma di aiutare i visitatori a comprendere meglio la realtà della vita alpina.

Quella di Serina non è una vicenda isolata. I campanacci delle mucche sono spesso motivo di conflitto tra nuovi residenti, turisti e agricoltori.

È accaduto anche in Svizzera: nel giugno 2024 il Comune bernese di Aarwangen ha respinto nettamente, con 69 voti contrari e uno favorevole, la proposta di vietare il suono notturno dei campanacci.

Le autorità hanno invece deciso di informare meglio i nuovi residenti sulle caratteristiche e sulle consuetudini della vita agricola locale.