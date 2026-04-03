Che sia in auto, in treno o addirittura in aereo, viaggiare verso il sud delle Alpi a Pasqua è una prova di enorme pazienza. Ma ci sono diversi modi per ridurre lo stress del viaggio. Ecco una panoramica.

Hai fretta? blue News riassume per te Il fine settimana di Pasqua e l'inizio delle vacanze in 19 cantoni svizzeri causano regolarmente un traffico intenso sulle strade verso il sud delle Alpi a partire dal giovedì della Settimana Santa.

Gli ingorghi maggiori si hanno sempre sulle autostrade A2 (Gottardo) e A13 (San Bernardino) a partire dal Venerdì Santo e durante il viaggio di ritorno la domenica e il lunedì di Pasqua.

I disagi si fanno sentire anche all'aeroporto di Zurigo e sulle linee ferroviarie.

Gli automobilisti che si recano in Ticino dalla Svizzera tedesca possono aspettarsi lunghi tempi di attesa davanti alla galleria del San Gottardo durante tutta la settimana di Pasqua. Il traffico festivo verso sud ha già raggiunto oggi, venerdì, ben 20 chilometri di coda.

Inoltre quest'anno le celebrazioni pasquali iniziano prima rispetto agli ultimi due anni. 18 cantoni e 12 stati federati tedeschi iniziano le loro vacanze primaverili contemporaneamente alla Settimana Santa.

Ecco dove aspettarsi gli ingorghi

Il traffico festivo sarà particolarmente intenso sulle autostrade A2 del San Gottardo e sull'A13 del San Bernardino a partire da oggi, Venerdì Santo.

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha comunicato che si prevedono lunghissimi tempi di attesa, in particolare davanti alla galleria stradale del San Gottardo in direzione del Ticino.

Si potrebbero formare anche degli ingorghi sulle autostrade dell'Altopiano centrale e sulle strade di accesso alle regioni escursionistiche più popolari.

Secondo l'USTRA le code si sentiranno di nuovo particolarmente la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Nella settimana successiva alle festività potrebbero verificarsi ancora occasionali ingorghi.

Sull'A9 del Passo del Sempione, il tratto a una corsia all'altezza di Casermetta sarà chiuso durante le vacanze. In questo modo il traffico potrà scorrere senza limitazioni dovute ai lavori durante il periodo pasquale.

Durante le festività circoleranno inoltre treni supplementari alla stazione di carico auto di Lötschberg. Per il rientro sono possibili attese alla Furka di Oberwald, al Lötschberg di Goppenstein e alla Vereina di Lavin-Sagliains dalle 11:00 alle 18:00.

Ecco le tratte autostradali particolarmente colpite: A1 Ginevra (compreso il valico di frontiera di Bardonnex)

A1/A3 Zurigo

A1 Härkingen-Wangen a.A.

A1 Kirchberg-Schönbühl

A2/A3 Basilea (compresi i valichi di frontiera con Francia e Germania)

A2 Belchen-Tunnel-Härkingen

A2/A14 Regione di Lucerna (da Stans-Nord/viaggio di ritorno)

A2 Erstfeld-Biasca (tunnel stradale del Gottardo)

A3 Walenstadt-Reichenburg

A4 Axenstrasse

A8 Interlaken-Spiez

A8 Sarnen-Lopper junction

A1/A9 Losanna

A9 La Veyre/Vevey-Bex-Nord

A12 Châtel-St-Denis-La Veyre/Vevey

A13 Sarganserland-Rothenbrunnen

A13 Andeer-Mesocco

Valichi di frontiera: A9 Vallorbe (VD), A2 Chiasso-Brogeda (TI) e A24 Gaggiolo (TI)

Ecco come evitare gli ingorghi

Il trasporto automobilistico del Lötschberg offre ai viaggiatori dell'Altopiano centrale un percorso alternativo verso sud. Keystone

Se si vuole viaggiare verso sud senza stress a Pasqua, il TCS consiglia di alzarsi presto o di scegliere un percorso alternativo. I viaggiatori provenienti dalla Svizzera orientale e dai dintorni di Zurigo possono prendere la strada del San Bernardino. La circonvallazione vale la pena se il tempo di attesa al Gottardo è superiore a un'ora.

I viaggiatori diretti a sud dall'Altipiano possono prendere in alternativa il treno navetta per automobili attraverso il Lötschberg o il Sempione. Chi proviene dalla Svizzera occidentale può attraversare il Passo del Gran San Bernardo o il traforo del Monte Bianco.

Poiché la maggior parte dei passi alpini è ancora chiusa, il TCS li esclude come alternative.

E i vacanzieri dovrebbero iniziare il viaggio di ritorno dal fine settimana di festività la domenica di Pasqua, se non vogliono rimanere intrappolati in un ingorgo.

Viasuisse prevede code fino a 10 km di lunghezza tra le 12:00 e le 20:00 del lunedì di Pasqua, con tempi di attesa di circa 3 ore. L'orario di viaggio ottimale è quello delle prime ore del mattino dopo la Pasquetta.

70'000 posti in più con le FFS

Un Giruno delle FFS in viaggio in Ticino. SBB

Le FFS hanno reso noto di aver ampliato l'offerta per la Settimana Santa: 27 treni supplementari e oltre 70'000 posti a sedere in più per alleggerire la pressione sulla tratta dalla Svizzera tedesca al Ticino, una misura per combattere l'annuale ingorgo davanti al Gottardo.

Per soddisfare l'aumento della domanda di viaggi verso l'Italia, il Venerdì Santo sono offerti tre collegamenti aggiuntivi TILO-RE80 da Lugano a Milano Porta Garibaldi, dove sono previste coincidenze con i treni ad alta velocità italiani.

Questi collegamenti non passano da Chiasso come di consueto, ma da Varese, con fermate intermedie a Gallarate e Rho Fiera Milano.

Ecco come volare senza stress

L'aeroporto di Zurigo prevede un aumento del volume di passeggeri nel periodo pasquale e durante le vacanze di primavera. Nel weekend della Settimana Santa sono attesi circa 100'000 passeggeri al giorno, come scrive l'aeroporto in un comunicato stampa. Le destinazioni più richieste sono Londra, Istanbul e Madrid.

Per un «inizio piacevole» delle vacanze, l'aeroporto raccomanda una «preparazione accurata». Questo include il check-in online o, se possibile, la sera prima. I passeggeri possono informarsi sulle norme applicabili sui siti web delle compagnie aeree.

L'aeroporto consiglia inoltre ai viaggiatori di effettuare personalmente il check-in del proprio bagaglio e di scansionare le etichette del bagaglio utilizzando la carta d'imbarco. Questo è possibile in tutte le aree di check-in, nel terminal 1 e nell'Airport Shopping durante il percorso di check-in.

Prima di recarsi in aeroporto, è opportuno verificare le norme relative ai bagagli. Infatti, non tutti gli articoli sono ammessi nel bagaglio a mano o in quello registrato.

Negli ultimi mesi le regole per il trasporto di power bank sono state inasprite in alcuni casi. Infine, l'aeroporto consiglia ai passeggeri di prestare attenzione agli orari del check-in, dato che possono verificarsi tempi di attesa.

Gli ingorghi di Pasqua... un evento storico

Il tradizionale ingorgo pasquale sulla linea del Gottardo è iniziato a Beckenried (NW) il Venerdì Santo, il 10 aprile 1998, dopo che sul versante urano non c'era più nulla da fare. Prima del tunnel del Seelisberg, i veicoli erano in coda in colonne chilometriche. Keystone

L'ingorgo al Gottardo è un evento ricorrente da anni. Il record di lunghezza delle code dall'apertura del tunnel del Gottardo nel 1980 è stato stabilito nel 1998, quando l'improvviso arrivo dell'inverno a Pasqua ha provocato un ingorgo lungo 25 km.

Al secondo posto c'è il Venerdì Santo del 2022, con una colonna di 22 km, che ha comportato un tempo di attesa di tre ore e mezza.

In questo esodo pasquale 2026, verranno battuti questi record?