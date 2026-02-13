Un gelato dal prezzo di quasi 100 euro sta facendo scalpore in Italia. L'imprenditore Flavio Briatore ha criticato aspramente il prezzo. La gelateria pugliese difende il suo prodotto sottolineando la qualità degli ingredienti e la domanda internazionale.

Hai fretta? blue News riassume per te A Ruvo di Puglia, in Italia, Vincenza Paparella della gelateria Mokambo, vende un particolare gelato a 95 euro al pezzo.

Il celebre imprenditore Flavio Briatore ne ha parlato in televisione innescando una acceso dibattito.

Secondo il 76enne, chiunque spenda una cifra simile per un gelato «rimane un cretino».

Immediata la presa di posizione del gelatiere pugliese, il quale ha spiegato che il prezzo non è dovuto principalmente alla guarnizione in foglia d'oro, ma, il fattore determinante, riguarda l'uso dello zafferano che è tra le spezie più costose al mondo. Riepilogo creato con

Un gelato da 95 euro ha scatenato un acceso dibattito in Italia.

Al centro della controversia c'è uno speciale gelato della gelateria Mokambo di Ruvo di Puglia, gestita da Vincenzo Paparella.

Il prodotto si chiama «Cono allo zafferano con foglia d'oro» e contiene zafferano, decorato con oro commestibile. Il prezzo, inizialmente fissato a 70 euro, è stato poi aumentato a 95 euro, come riporta «Il quotidiano di Puglia».

Nonostante le numerose critiche ricevute nel corso degli anni, il gelato rimane molto apprezzato dai clienti di tutto il mondo.

Per Briatore chi lo acquista «è un cretino»

Il celebre imprenditore Flavio Briatore ha affrontato la questione durante la trasmissione «Pomeriggio Cinque Estate» di Mediaset.

Il 76enne ha paragonato il prezzo del gelato a quello delle sue pizzerie, sottolineando che una pizza nei suoi ristoranti Crazy Pizza costa meno.

«Chi lo compra è un cretino», Briatore sul gelato a 95 euro a Ruvo di Puglia. I titolari: «Abbiamo la lista d'attesa da tutto il mondo» https://t.co/5rH4zdctbT — Open (@Open_gol) July 6, 2026

L'ex manager di Formula 1 si è spinto oltre nella sua critica, affermando che chiunque spenda una cifra simile per un gelato «rimane un cretino». Questa dichiarazione ha scatenato numerose reazioni sui social media.

Il proprietario della gelateria non ha tardato a rispondere ai commenti, spiegando che il prezzo non era dovuto principalmente alla guarnizione in foglia d'oro. Il fattore determinante, ha affermato, era lo zafferano utilizzato, che è tra le spezie più costose al mondo.

Un prodotto di successo

Il proprietario della storica gelateria ha anche sottolineato il successo del prodotto. Nonostante le critiche ricevute nel corso degli anni, il gelato ha conquistato molti clienti e la domanda rimane costantemente elevata.

Il gelato speciale sta riscuotendo un grande successo. L'imprenditore ha annunciato che al momento ci sono 148 persone in lista d'attesa. Le prenotazioni sono aperte fino al 22 settembre.

Secondo Paparella, i clienti provengono da numerosi Paesi, come Stati Uniti, Polonia, Germania, Francia, Giappone e Australia.

«È un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi, perché Ruvo di Puglia non è una delle mete classiche del turismo internazionale», ha affermato il titolare.

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La vera storia della gelateria Mokambo inizia nel 1840, con Luigi, zio del nonno dell'attuale proprietario, il quale apprese a Napoli i segreti del gelato artigianale.

«In un settore dove la concorrenza è altissima», come scrive «La Gazzetta del Mezzogiorno», Mokambo è riuscita a ritagliarsi un posto tra le migliori gelaterie d'Italia.

Infatti, per l'ennesimo anno consecutivo, è stata premiata con i «Tre Coni del Gambero Rosso», il massimo riconoscimento assegnato alle migliori gelaterie italiane. Fonte.

Anche senza foglia d'oro e zafferano, insomma, il gelato di Ruvo di Puglio vale la pena di essere gustato.