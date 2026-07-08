In realtà avrebbe dovuto essere una crociera da sogno in Alaska. Invece sulla Ruby Princess più di 100 passeggeri e numerosi membri dell’equipaggio si sono ammalati a causa del norovirus, un agente patogeno altamente contagioso. La compagnia di navigazione ha reagito adottando misure igieniche più rigorose.

Hai fretta? blue News riassume per te A bordo della Ruby Princess, durante una crociera in Alaska, più di 100 passeggeri e 23 membri dell'equipaggio hanno contratto il norovirus.

Le persone colpite presentavano nausea, vomito e diarrea, i sintomi tipici di questa malattia altamente contagiosa.

La compagnia di navigazione ha rafforzato le misure igieniche e ha annunciato che disinfetterà accuratamente la nave prima del prossimo viaggio. Riepilogo creato con

Un focolaio di norovirus ha gettato un'ombra scura su una crociera in Alaska della Ruby Princess.

Come comunicato dall’agenzia sanitaria statunitense CDC, durante il viaggio di 21 giorni, 102 dei 3'032 passeggeri totali e 23 membri dell’equipaggio hanno contratto il virus gastrointestinale altamente contagioso.

La nave era salpata da San Francisco il 12 giugno ed è tornata il 2 luglio. I malati presentavano soprattutto sintomi di diarrea, nausea e vomito intenso, tipici per un’infezione da norovirus.

Complessivamente sono stati colpiti circa il 3,4% dei passeggeri e il 2% dell’equipaggio.

Inasprite le misure igieniche

Princess Cruises ha dichiarato che l'equipaggio ha reagito immediatamente al focolaio e ha introdotto misure igieniche supplementari su tutta la nave. Prima della prossima crociera, la Ruby Princess sarà inoltre sottoposta a una pulizia e a una disinfezione approfondite.

I norovirus si manifestano ripetutamente sulle navi da crociera. Questo perché migliaia di persone trascorrono molti giorni insieme in spazi ristretti.

Questo permette all'agente patogeno di diffondersi con particolare rapidità. Basta una sola persona infetta per contagiare numerose altre persone.

La malattia si manifesta solitamente in modo improvviso con forte diarrea, nausea e vomito intenso. Spesso si aggiungono dolori addominali e muscolari.

Nella maggior parte dei casi i sintomi scompaiono completamente dopo uno o due giorni. Il problema principale è la perdita di liquidi, che può causare debolezza e vertigini.

La Ruby Princess era già finita sui titoli dei giornali alla fine del 2024: all’epoca un passeggero di 72 anni scomparve senza lasciare traccia durante una crociera.

Nonostante le intense operazioni di ricerca e l’analisi delle riprese video, le autorità ritennero all’epoca che l’uomo fosse caduto in mare.