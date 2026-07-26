Hai fretta? blue News riassume per te Il Gruppo Lufthansa introduce nuove tariffe per i posti a sedere.

Chi desidera sedersi in prima fila in Business Class dovrà ora pagare circa 40 franchi, mentre i posti più arretrati in Economy diventeranno più convenienti.

Sono interessati, tra gli altri, i voli di Swiss, Lufthansa, Austrian Airlines e Brussels Airlines.

La misura si aggiunge ad altri supplementi, tra cui le tariffe per cambiare il posto assegnato automaticamente dopo il check-in su diversi voli a lungo raggio. Riepilogo creato con

Attenzione alla scelta del posto in aereo. D’ora in poi, chi vorrà sedersi nelle primissime file dovrà pagare un supplemento ulteriore. Il gruppo Lufthansa ha infatti introdotto nuove categorie commerciali per alcuni posti a sedere.

I sedili rimangono invariati: a cambiare è soltanto il modo in cui vengono proposti e venduti.

La novità riguarda i voli operati da Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Air Dolomiti e Lufthansa City Airlines. Secondo il gruppo, il nuovo sistema dovrebbe offrire ai passeggeri maggiori possibilità di scelta al momento della prenotazione del posto.

Fino a 40 franchi in più per la prima fila

La prima fila della Business Class viene ora commercializzata con la denominazione «First Row Seat», come riferisce il portale specializzato «aeroTELEGRAPH». Per prenotare questi posti, il gruppo Lufthansa applica un supplemento di 36 euro, pari a circa 40 franchi.

Secondo un portavoce della compagnia, il sovrapprezzo consente ai passeggeri di sedersi nella prima fila e di lasciare più rapidamente l’aereo dopo l’atterraggio. La prenotazione rimane gratuita per i frequent flyer con status Senator o HON Circle.

Novità anche in Economy Class. Le ultime file vengono ora vendute nella categoria «Back Seat». Il prezzo scende a 12 euro, o 15 franchi, rispetto ai precedenti 15 euro o 18 franchi.

Anche in questo caso, precisa Lufthansa, le caratteristiche dei sedili non cambiano. La novità riguarda esclusivamente l’introduzione di ulteriori categorie commerciali.

Le nuove denominazioni si inseriscono in una più ampia revisione dei servizi accessori a pagamento. Già a marzo il gruppo Lufthansa aveva introdotto, su alcune rotte a lungo raggio, tariffe più economiche per la Business Class e la Premium Economy.

Da luglio, inoltre, su diversi voli intercontinentali viene applicato un supplemento ai passeggeri che desiderano cambiare il posto assegnato automaticamente durante il check-in.

Nuovi supplementi già introdotti nelle scorse settimane

Non si tratta delle uniche tariffe aggiuntive introdotte negli ultimi anni nel settore aereo. Soltanto poche settimane fa, blue News aveva già riferito di un’altra novità legata ai posti a sedere.

Su numerosi voli a lungo raggio, il gruppo Lufthansa richiede ora il pagamento di un supplemento ai passeggeri che, dopo il check-in, vogliono sostituire il posto assegnato automaticamente con un altro.

La misura riguarda i voli di Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Discover Airlines. Chi mantiene il posto ricevuto non paga nulla.

Sono esclusi dalla nuova regola, tra gli altri, i passeggeri con tariffe Flex, i membri Senator e HON Circle e chi ha già prenotato il proprio posto prima del check-in.

Con questa modifica, il gruppo Lufthansa estende ad altre tariffe Economy e Premium Economy una regola che in precedenza si applicava soltanto alla tariffa Economy Light.

La misura fa parte di una serie di adeguamenti introdotti negli ultimi mesi. Attraverso un numero crescente di servizi a pagamento, il gruppo punta ad aumentare ulteriormente i ricavi accessori.

Anche la sostenibilità ha un costo

Dall’inizio del 2025, inoltre, Swiss e altre compagnie del gruppo Lufthansa applicano una nuova tassa ambientale.

Il contributo riguarda tutti i voli in partenza dagli aeroporti della Svizzera, dell’Unione europea, del Regno Unito e della Norvegia e viene aggiunto automaticamente al prezzo del biglietto.

Sui voli a corto e medio raggio, il supplemento varia, a seconda della tratta, da 1 a 5 franchi in Economy Class e da 1,50 a 7 franchi in Business Class.

Sui voli a lungo raggio gli importi sono più elevati: da 6 a 12 franchi in Economy, da 9 a 18 franchi in Premium Economy, da 18 a 36 franchi in Business Class e da 36 a 72 franchi in First Class.

Il supplemento viene applicato separatamente a ogni singola tratta del viaggio.

Come aveva spiegato Swiss a «Blick», la tassa ambientale serve a coprire i costi aggiuntivi derivanti dalle nuove normative europee. Tra questi figurano l’obbligo di utilizzare una quota di carburanti sostenibili per l’aviazione, i cosiddetti SAF, e le modifiche al sistema europeo di scambio delle quote di emissione.

Il contributo è obbligatorio per tutti i passeggeri e non sostituisce le già esistenti «Green Fares».