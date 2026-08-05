Durante il viaggio di ritorno dalle vacanze, una coppia franco-vallesana è incappata in una disavventura che, tra spese impreviste e momenti di forte tensione, le è costata 8'000 franchi.

Una coppia franco-vallesana ha vissuto una disavventura sulle autostrade italiane (immagine d'illustrazione).

Dopo aver trascorso le vacanze nel Sud Italia, Richard e Kassandra si preparavano a rientrare tranquillamente in Svizzera. Durante il viaggio di ritorno, però, nulla è andato come previsto.

Tutto sarebbe cominciato in una stazione di servizio italiana della società Sarni Oil, dove dalla pompa di benzina sarebbe uscito del diesel, con cui la coppia ha riempito il serbatoio della loro vettura.

«Stavamo risalendo tranquillamente verso la Svizzera e ci siamo fermati in un’area di servizio autostradale per fare il pieno di benzina senza piombo 98. Meno di cinque minuti dopo, il motore ha smesso di funzionare», ha raccontato Richard a «20 Minutes».

Da quel momento, i problemi si sono susseguiti.

Rimasta senza la propria Range Rover del 2018, la coppia ha dovuto armarsi di pazienza, anche perché il motore del veicolo è un modello piuttosto raro.

«L’officina italiana ci ha spiegato che sarebbero serviti diversi mesi per procurarsi i pezzi corretti», ha precisato il vallesano.

Interviene la tutela legale

In attesa di ricevere un’auto sostitutiva, Richard e Kassandra sono stati costretti a prolungare il soggiorno di tre giorni. Il motore della Range Rover è stato poi trasportato in Svizzera alcuni giorni più tardi.

La coppia non ha inoltre potuto contare sulla propria assicurazione per coprire le spese. Alla fine, i due hanno dovuto trovare online un motore di ricambio del valore di 8'000 franchi.

Come riferisce ancora «20 Minutes», la tutela legale della coppia ha inviato una lettera a Sarni Oil. Al momento, però, la società non ha ancora risposto.