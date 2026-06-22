Parigi, Venezia o persino la Croazia: molte destinazioni turistiche popolari sono raggiungibili in treno dalla Svizzera. Il creatore della piattaforma «Simple Train» spiega quali sono le destinazioni più adatte, come trovare i biglietti più convenienti e perché viaggiare in treno è spesso più rilassante che volare.

Hai fretta? blue News riassume per te Destinazioni turistiche popolari come il Sud Italia, la Slovenia o la Croazia sono spesso raggiungibili in treno con pochi cambi.

Chi prenota in anticipo spesso può risparmiare, ma poiché la ricerca dei biglietti su diversi portali ferroviari può diventare rapidamente complicata, le piattaforme specializzate facilitano la pianificazione e la prenotazione.

I viaggi su rotaia sono decisamente più ecologici dei voli: in media generano solo circa un decimo delle emissioni di CO₂ e rimangono la scelta più rispettosa del clima anche su tratte che prevedono traversate in traghetto.

Quali destinazioni turistiche posso raggiungere facilmente in treno?

L’Italia è una destinazione facile ed economica da raggiungere in treno, secondo Marius Portmann. Appassionato viaggiatore su rotaia, ha fondato la piattaforma di prenotazione ferroviaria Simple Train.

«A Venezia o a Rimini si arriva direttamente», afferma. La Puglia o la Sicilia sono raggiungibili anche con il treno notturno da Milano.

zvg Marius Portmann Marius Portmann ha sempre amato viaggiare in treno. Nel 2019 ha fondato la piattaforma «Simple Train» e, parallelamente ai suoi studi di sociologia, ha iniziato a prenotare biglietti anche per conto di altri. L’idea ha riscosso subito successo e il team si è ampliato. Nel 2025 «Simple Train» ha organizzato oltre 10'000 viaggi in treno in 42 paesi diversi.

E per raggiungere Lubiana in Slovenia o Zagabria in Croazia si può addirittura partire direttamente da Zurigo con il treno notturno. «Da lì è poi facile proseguire in treno verso il mare», afferma Marius.

Del resto, secondo lui, in Europa non c’è praticamente nessun luogo che non si possa raggiungere sui binari.

A chi è alle prime armi consiglia un primo viaggio a Parigi o a Milano: «Non bisogna cambiare treno e si arriva in fretta. Non c’è molto che possa andare storto».

Perché dovrei viaggiare in treno?

Il viaggio fa già parte delle vacanze: «Si può guardare fuori dal finestrino, osservare come cambia il paesaggio, rilassarsi ed entrare nell’atmosfera delle vacanze».

Chi viaggia su rotaia ha più spazio e libertà di movimento rispetto ai passeggeri in aereo e può alzarsi e camminare durante il tragitto.

La valigia arriva a destinazione sana e salva (a meno che non la si dimentichi sul vagone), non ci sono limiti di peso per i bagagli e si può portare praticamente tutto con sé.

A differenza dei voli, i viaggi in treno sono spesso meno problematici in caso di soppressione di una coincidenza. Se un volo viene cancellato, può capitare di tornare a casa solo giorni dopo. Se invece viene soppresso un treno, di solito il prossimo parte già poche ore dopo.

Di norma non è un problema cambiare gratuitamente la prenotazione su treni successivi. Inoltre il trasporto su rotaia è decisamente più ecologico rispetto a quello in aria.

I viaggi in treno sono sempre più ecologici?

Un viaggio in locomotiva produce in media dieci volte meno CO2 rispetto allo stesso tragitto in aereo.

Anche se ad esempio per un viaggio in Grecia o in Albania si percorre una parte del tragitto in traghetto, la tratta in treno rimane comunque più rispettosa del clima rispetto a un volo o all'auto, afferma Portmann.

«Anche se i traghetti funzionano a olio combustibile pesante ed emettono CO2, sono così grandi e trasportano così tanto carico che un passeggero o una passeggera senza auto non incide quasi per nulla», spiega.

Come si viaggia in treno nel modo più economico?

In linea di massima vale la regola che prima si prenota, meno si spende. Secondo Portmann sulle tratte frequentate dai viaggiatori d’affari il treno è solitamente più conveniente dell’aereo, ad esempio tra Zurigo e Amburgo.

Anche su altre tratte il treno può presentare dei vantaggi: ferma direttamente in città, eliminando così i costi di trasferimento da e per l’aeroporto.

Stando all'esperto, per i viaggi attraverso diversi Paesi europei spesso conviene acquistare un biglietto Interrail. Funziona in modo simile a un abbonamento generale (GA) per tutta l’Europa.

Sebbene, a seconda della compagnia ferroviaria, sia necessario prenotare i posti a sedere nell’app Interrail, nel complesso un viaggio in treno più lungo risulta così più conveniente.

Quando e dove devo prenotare?

Qui la situazione si complica un po’. Non tutte le compagnie ferroviarie aprono i propri portali di prenotazione contemporaneamente: presso alcune è possibile prenotare i biglietti con sei mesi o più di anticipo, presso altre solo tre mesi o meno prima della partenza.

Ciò può risultare particolarmente difficile proprio nel caso di viaggi in cui le tratte parziali devono essere prenotate presso diverse società.

«Per molto tempo molte compagnie hanno pensato solo a livello nazionale e hanno potenziato il proprio sistema nel proprio Paese, trascurando i viaggi internazionali», spiega Portmann.

La situazione sta però lentamente cambiando. Ad esempio ormai è possibile prenotare molti treni all’estero allo sportello o l'app delle FFS.

«Ci vorrà però ancora del tempo prima che sia possibile prenotare tutti i treni in Europa su un’unica piattaforma», afferma l’esperto.

Per pianificare l’itinerario sono utili app come RailPlanner. Per chi non vuole occuparsi personalmente dell’acquisto dei biglietti, Simple Train si occupa della pianificazione e della prenotazione del viaggio a pagamento.

Gli amanti dell’avventura che desiderano viaggiare su rotaia anche al di fuori dell’Europa possono trovare ispirazione sul sito web del britannico Mark Smith.

Con lo pseudonimo di «The Man in Seat 61», spiega ad esempio come viaggiare in treno dall’Europa al Vietnam e dove acquistare i biglietti.

A cos’altro devo prestare attenzione?

Anche nei viaggi in treno valgono le norme doganali generali dei vari Paesi. Gli oggetti proibiti non possono quindi logicamente essere trasportati nemmeno su rotaia.

Di solito basta presentarsi in stazione poco prima della partenza. Solo in Spagna i passeggeri devono presentarsi 15 minuti prima per il controllo dei biglietti e dei bagagli.

Inoltre, chi viaggia con l’Eurostar attraverso il tunnel sottomarino verso Londra dovrebbe prevedere 45 minuti per i controlli.