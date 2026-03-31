L'epatite A si sta diffondendo rapidamente nella regione turistica italiana della Campania. Le autorità sospettano che la causa siano le cozze contaminate e hanno vietato per il momento il consumo di frutti di mare crudi.

Hai fretta? blue News riassume per te L'epatite A si sta diffondendo rapidamente in Campania.

Circa 70 persone sono già state ricoverate in ospedale.

La causa sarebbe da ricercare nelle cozze contaminate dal virus, motivo per cui a Napoli è stato vietato il consumo di frutti di mare crudi.

Il Ministero degli Esteri tedesco ha modificato i suoi consigli di viaggio per l'Italia, ma la Svizzera non ha ancora fatto altrettanto.

L'Italia è colpita da un'epidemia di epatite A in una delle sue regioni più popolari, proprio in tempo per la Pasqua, quando centinaia di migliaia di persone provenienti dai Paesi del Nord si recano nelle zone meridionali dello Stivale.

Il virus si sta diffondendo rapidamente soprattutto in Campania, regione che comprende Napoli, la Costiera Amalfitana e l'isola di Capri. Stando a «Rai News», alla fine di marzo circa 70 persone erano sottoposte a cure ospedaliere all'interno del nosocomio Cotugno di Napoli.

Le autorità sospettano che all'origine dell'epidemia ci siano i frutti di mare, in particolare le cozze, che potrebbero essere state contaminate dal virus.

«Rai News» riferisce inoltre che i contagi stanno interessando anche altre parti d'Italia, come Roma. Il virus entra nella catena alimentare attraverso l'acqua contaminata: le cozze accumulano dunque l'agente patogeno nei loro tessuti, che possono portare all'infezione quando vengono mangiate.

Vaccinazione raccomandata

L'epatite A causa l'infiammazione del fegato e si manifesta con sintomi quali stanchezza, nausea, febbre, perdita di appetito e ittero. Il virus si trasmette solitamente tramite infezioni da striscio, ad esempio attraverso mani non lavate o cibo contaminato.

La vaccinazione è raccomandata quando si viaggia nelle aree colpite, ma non è fra quelle standard in Svizzera.

Il Ministero degli Esteri tedesco ha così modificato i suoi consigli di viaggio per l'Italia. I viaggiatori devono aspettarsi restrizioni anche in campo gastronomico: a Napoli, la vendita e il consumo di frutti di mare crudi sono vietati fino a nuovo avviso.

Chiunque violi questa norma rischia una multa fino a 20'000 euro.