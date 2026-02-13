Una coppia di turisti ha lasciato il Maddalena Ristorante Pizzeria nei pressi di Cagliari senza pagare il conto. Un gesto sgradevole che per i locali delle località di vacanza si ripresenta purtroppo sempre più spesso. Ma lo staff del ristorante non ci sta e ha pubblicato su Facebook le immagini della sorveglianza che ritraggono i «furbetti».

La foto della sorveglianza del Maddalena Ristorante Pizzeria che mostra la coppia che ha cenato senza pagare il conto.

Hai fretta? blue News riassume per te Una coppia di turisti se n'è andata dal Maddalena Ristorante Pizzeria nei pressi di Cagliari dopo aver mangiato senza aver pagato il conto.

I titolari però non ci sono stati e hanno pubblicato un post sarcastico su Facebook, con le immagini della sorveglianza che ritraggono i due furfanti.

Purtroppo si tratta di un episodio che accade spesso nei locali delle località turistiche. Riepilogo creato con

Basta un attimo fatale nel pieno del servizio di un ristorante, tra i tavoli tutti occupati, gli ordini che volano e i camerieri che corrono di qua e di là, che qualcuno possa approfittarsene e andarsene senza pagare.

Di recente è successo al Ristorante Pizzeria Maddalena, nei pressi di Cagliari.

Come riporta «Leggo», una coppia, molto probabilmente in trasferta per le vacanze, si è goduta un pranzo o una cena completa per poi svanire nel nulla senza sborsare un solo euro.

Un brutto colpo a cui i titolari hanno deciso di rispondere, con sarcasmo, affidando la denuncia a un post sulla propria pagina Facebook.

Contenuto Esterno Questi contenuti provengono da provider esterni come YouTube, TikTok o Facebook. Per visualizzare questi contenuti, abilita "Pubblicità Swisscom su piattaforme di terze parti". Impostazioni dei Cookie

«Vorremmo salutare questi turisti che ieri non hanno pagato il conto», si legge nel messaggio pubblicato dallo staff, stanco di dover fare i conti con quella che definisce una pessima e ricorrente abitudine della stagione estiva.

La stoccata social ha subito fatto il giro del web: in pochissime ore il post si è trasformato in un caso virale, collezionando centinaia di reazioni e una pioggia di messaggi di solidarietà nei confronti dei lavoratori.

Un gesto da copione

Un copione sgradevole, ma tutt'altro che nuovo. Come scrive il portale, nelle località a forte vocazione turistica, durante le settimane più calde dell'anno la piaga dei «furbetti del tavolo» si ripresenta puntuale.

La tattica è collaudata: si studia la sala, si aspetta il picco massimo di confusione e, con indifferenza, ci si alza e ci si mimetizza tra la folla.

Un gesto incivile che non solo lascia il segno nelle casse dell'attività, ma ferisce il morale di cuochi e camerieri, già messi a dura prova da turni massacranti.